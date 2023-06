Fiat arrête les voitures grises ! Fiat cesse la production de voitures grises, préférant miser sur des couleurs moins neutres tout en conservant du blanc et du noir à son catalogue. Il s’agit d’un pari osé, le gris étant de loin la teinte automobile la plus demandée sur le marché du neuf en Europe.

Par MaxK

Voir les photos Fiat annonce l'arrêt du gris dans sa gamme et en profite pour montrer la nouvelle 600e. Fiat

Cela fait bien longtemps que le gris figure parmi les teintes de carrosserie les mieux vendues, même s'il demeure derrière le blanc à l’échelle mondiale. Moderne, passe-partout et réputé facile à revendre, le gris a représenté 27 % des nouvelles immatriculations globales en 2022 et même 36 % sur le seul territoire européen, où le gris foncé est arrivé en tête (27 %) loin devant le gris clair (9 %) d’après le dernier baromètre annuel du fabricant de peinture Axalta. Fiat, qui œuvre à rajeunir son image de marque au fil du renouvellement de sa gamme, fait aujourd’hui le choix audacieux de cesser la production de voitures grises à compter de juin 2023. Toute nuance de gris a déjà disparu du configurateur de la marque. Enfin, presque, puisque l’E-Ulysse, version tourisme d’un véhicule utilitaire léger, est encore proposé en gris à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Zéro nuance de gris

« À compter d'aujourd'hui, les couleurs de la gamme Fiat seront inspirées par la mer, le soleil, la terre et le ciel italiens », annonce le constructeur turinois. Et Olivier François, son directeur général, d’ajouter : « C'est un pari et une rupture qui visent à renforcer le leadership de Fiat en tant que marque porteuse de joie, de couleurs et d'optimisme. » La palette de couleurs de la firme comprend, selon les modèles, du blanc, du noir, du bleu, du rose, du rouge, du orange et du vert dans diverses nuances. Reste donc à savoir si cela aura un impact sur les ventes de Fiat face à la concurrence et comment cela affectera la cote des Fiat grises sur le marché de l'occasion.

Media Image Image Fiat mise sur des classiques comme le rouge… Fiat Media Image Image … ainsi que sur des nuances plus subtiles. Fiat

Selon une étude tout juste publiée par le site de petites annonces américain iSeeCars, basée sur 1,3 million de voitures âgées de 3 ans mises en vente en 2023, les voitures grises ne sont pas celles qui gardent le mieux leur valeur. Elles se classent huitièmes avec une décote de 22,5 %, tandis que c’est le jaune qui tient le mieux la cote, avec une dépréciation de seulement 13,5 %. Le beige et l’orange suivent. Le noir, le marron et l’or sont les teintes associées à la plus forte décote d’après ces travaux.

La Fiat 600 prend des couleurs

Fiat s'est servi de l’annonce de cet arrêt du gris pour lancer un nouveau teaser autour de la 600e, version électrique du petit SUV 600, dont les premières images officielles ont été dévoilées il y a peu. Sur une place en bord de mer, Olivier François s'est installé au volant d’un exemplaire gris qui a ensuite été soulevé par une grue pour être immergé dans une cuve de peinture orange et en ressortir coloré. « Fiat veut inciter les gens à être optimistes et positifs. Ce sera d’ailleurs l'une des missions de la nouvelle Fiat 600e, la voiture électrique destinée notamment aux familles et aux amis » dixit le responsable, qui nous donne rendez-vous le 4 juillet 2023 pour la présentation complète de la Fiat 600e.

Media Image Image La voiture a été plongée dans une cuve de peinture. Fiat Media Image Image Olivier François, patron de Fiat, a pu tester l'étanchéité de la 600e. Fiat

