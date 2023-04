Fiat Panda (1986). Une version pick-up à six roues insolite Une Fiat Panda pick-up à six roues, unique, homologuée pour la route et entièrement restaurée, est mise en vente par l’entreprise qui réalisa sa transformation en 1986. Sa rareté, son originalité et le soin apporté valent-ils les 78 000 € demandés ?

Par MaxK

Cette Fiat Panda de 1986 a été transformée en pick-up à six roues. Koch Klassik

La Fiat Panda de première génération, commercialisée de 1980 à 2003, a connu quelques déclinaisons notables dont la plus populaire est sans doute la Panda 4x4. Mais connaissez vous la Panda pick-up à six roues ? Ce modèle fut réalisé par l’entreprise allemande Koch, qui distribuait la marque Fiat dans les années 1980 et s’est depuis reconvertie dans les voitures de collection sous l’appellation Koch Klassik. Elle n’existe qu’en un seul exemplaire, et celui-ci est actuellement proposé à la vente.

Une création semi-officielle

A l’origine, Horst Koch comptait réaliser une poignée de Panda pick-up à six roues à des fins promotionnelles, mais son associé dans cette affaire décéda avant la concrétisation de ce projet, ne laissant qu’une seule voiture transformée sur les routes. Le véhicule de base n’est pas une Panda 4x4 mais un modèle standard à roues avant motrices.

Cette Fiat Panda de 1986 a été transformée en pick-up à six roues. Koch Klassik

En 1986, l’auto fut donc amputée de sa partie supérieure arrière, remplacée par un benne doublement soutenue grâce à l’installation d’un troisième essieu, et renforcée par un arceau. L’habitacle reçut un toit vitré par la même occasion. La voiture fut peinte en bleu. Elle fut homologuée pour un usage sur route ouverte. En 2020, cet utilitaire insolite fut restauré dans les règles de l’art, ce qui passa par un démontage intégral.

La voiture était initialement bleue avec un intérieur rouge. Koch Klassik Le pick-up fut repeint en gris lors de sa restauration. Koch Klassik L'auto est dotée d'un toit panoramique... Koch Klassik ...et de sièges en cuir. Koch Klassik La voiture est homologuée pour la route. Koch Klassik

Près de 80 000 € pour l’unique Panda pick-up à 6 roues

Lors de sa remise à neuf, le pick-up fut repeint en gris sur jantes blanches, avec une sellerie en cuir noir. Son compteur n’affiche aujourd’hui que 34 135 km. Sous le capot, le petit moteur de 45 ch avouera vite ses limites en matière de charge utile, mais il s’exprime via un échappement libéré. Le prix demandé par Koch Klassik pour sa Panda à six roues réserve celle-ci à une niche de collectionneurs, l’auto étant affichée 78 000 €.

