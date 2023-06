Fiat Titano (2023). Un cousin pour le Peugeot Landtrek pick-up Fiat dévoile de nouvelles images de son prochain pick-up, ainsi que son nom : Titano. Étroitement dérivé du Peugeot Landtrek, cet utilitaire est destiné au marché brésilien, où le constructeur italien domine largement ce segment.

Fiat dévoile le nom de son prochain pick-up destiné au marché brésilien, annoncé avec la photo d’un prototype camouflé en décembre dernier. L’utilitaire se nommera Titano. Un nom évocateur de force en phase avec la vocation de ce véhicule destiné au transport de marchandises. On peut s’attendre à ce qu’il offre une charge utile d’une tonne puisque c’est celle proposée par le Peugeot Landtrek, dont le Titano sera étroitement dérivé. En même temps que son nom, Fiat publie de nouvelles images teaser de la voiture, ici dénuée de tout camouflage.

Un Peugeot Landtrek à peine retouché

Extérieurement, le Fiat Titano s’annonce quasi identique au Peugeot Landtrek. La découpe du capot et des vitres est la même. La signature lumineuse arrière semble l’être aussi. Le modèle italien se démarquera toutefois de son « cousin » français par sa calandre. Celle-ci arborera un maillage différent, se passera de détourage chromé et portera, outre le nom de Fiat, la nouvelle réinterprétation de l’ancien logo de la marque, avec quatre barres obliques mises aux couleurs du drapeau italien.

Fiat, numéro 1 du pick-up moyen au Brésil

Vraisemblablement bien doté en options, l’exemplaire ici à l’image est pourvu de barres de toit et d’un arceau de benne noirs contrastant avec le rouge de sa carrosserie. Ce modèle doit permettre à Fiat, qui détient plus de 50 % de part de marché sur le segment des pick-up de segment D (intermédiaire) au Brésil, d’asseoir un peu plus sa domination. Le Titano se positionnera au-dessus des Strada et Toro dans la gamme locale du constructeur.

Rien n’est encore dit sur ses motorisations. En fonction des marchés, le Peugeot Landtrek est proposé en diesel ou en essence avec des niveaux de puissance allant de 150 à 210 ch, en traction ou en transmission intégrale, avec boîte manuelle ou automatique. Selon des sources brésiliennes, le Fiat Titano pourrait être proposé avec un moteur Stellantis 2.2 diesel de 200 ch en lieu et place de l'actuel 1.9 d'origine chinoise qui équipe le Peugeot. Il doit être commercialisé au second semestre 2023.

