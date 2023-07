Fiat Topolino (2023). A bord du quadricyle électrique, cousin de la Citroën Ami Fiat présente sa Topolino, un quadricycle 100 % électrique accessible dès 14 ans avec le permis AM. L'argus vous propose un tour du propriétaire de cette variante de la Citroën Ami en mode dolce vita. Elle se décline en versions berline et découvrable dès son lancement prévu pour début 2024.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Fiat vient de présenter sa Topolino en grandes pompes le 4 juillet 2023 à Turin, au côté de la nouvelle 600. Elle rejoint ainsi la famille des quadricycles du groupe Stellantis déjà composée de l'incontournable Citroën Ami et de l'Opel Rocks-e. Comme ses deux cousines, la Topolino est entièrement électrique mais se démarque par son look et sa livrée délicieusement rétro. La petite italienne parviendra-t-elle à voler la vedette au best-seller Citroën Ami ? L'argus vous propose de découvrir plus en détails cette nouveauté qui rejoindra les concessions en 2024.

Un look néo-rétro à la livrée unique

La Fiat Topolino repose sur la même base technique que les Citroën Ami et Opel Rocks-e. Elle mesure en revanche 2,53 m de long, pour 1,40 m de large et 1,53 m de haut, ce qui fait d'elle la plus longue de la famille, avec 12 cm supplémentaires. Propulsée jusqu'à la vitesse réglementaire de 45 km/h par le même moteur électrique de 6 kW (8,2 ch), elle offre un rayon d'action identique de 75 km avec sa batterie de 5,5 kWh, rechargeable en quatre heures sur une prise domestique. Si les caractéristiques de cette Topolino ne la distinguent en rien de ses jumelles française et allemande, c'est grâce à son look qu'elle se différencie. Car contrairement à ses deux concurrentes, elle adopte un design néo-rétro.

Media Image Image La face avant de la Topolino, ici en version berline, reprend les phares et les petits feux de jour de la Fiat 500 originelle. Fiat

La face avant de cette Fiat Topolino s'inspire étroitement de celle de la Fiat 500 originelle. Elle en reprend les phares et les feux de jour ronds, positionnés au même endroit. Le renflement qui fait office de calandre est lisse et simplifié à l'extrême à l'image de la version électrique de la 500 moderne. Une simple bande grise en partie inférieure joue le rôle de pare-chocs sur la proue, comme sur la poupe. L'arrière est un véritable copier-coller en réduction de celui de la Fiat 500 nouvelle génération avec des feux arrière verticaux au dessin simplifié. Un porte-bagages à armature métallique, à l'ancienne, finit d'habiller cette micro voiture qui, avouons-le, ne manque pas de charme. Sa couleur Verde Vita, seule disponible au catalogue, participe aussi à lui donner une allure rétro qui semble avoir dicté les moindres détails de sa ligne épurée, jusqu'au dessin de ses enjoliveurs.

Media Image Image L'arrière est quant à lui une itération de la Fiat 500 moderne avec ses feux arrière allongés. Fiat

Deux versions disponibles dès le lancement

La Fiat Topolino a le bon goût d'être disponible dès son lancement en versions berline et découvrable. Une offre qu'on ne retrouve pas sur l'Opel Rocks-e et à la marge sur la Citroën Ami qui ne se découvre que dans sa version Buggy limitée à une poignée d'exemplaires. Ce qui attire immédiatement l'œil sur la version à ciel ouvert, ce sont les cordelettes censées sécuriser l'accès au véhicule, là où l'Ami Buggy opte pour de plus traditionnels renforts amovibles. Un détail repris de la célèbre voiture de plage des années 1950, la 500 Jolly, qui fait son effet, mais qui nuit cependant à son utilisation par temps de pluie. Elle adopte en revanche le même système de toile enroulable sur le toit que l'Ami Buggy. Une solution aussi rudimentaire que pratique qui correspond parfaitement à la philosophie de ce quadricycle pensé autour du concept « moins c'est plus ».

Media Image Image La Fiat Topolino découvrable adopte le même système de toile enroulable sur le toit que l'Ami Buggy. Des cordelettes remplacent ici les portes, comme sur la Fiat Jolly des années 1950. Fiat

La version berline profite de portes personnalisables grâce à des autocollants effet bois. Mais il est également possible de customiser la Topolino ouverte puisque des stickers avec des rayures comparables à celles d'une tente d'été peuvent être positionnés sur le toit.

Media Image Image La version berline munie de portes devrait davantage rassurer les occupants. Fiat

Un intérieur raffiné et des accessoires dédiés

L'intérieur de la Fiat Topolino est à la fois simple et élégant. Les sièges sont les mêmes que sur la Citroën Ami et l'Opel Rocks-e. Sauf que le coussin d'assise et celui du dossier sont de couleur crème, ce qui leur donne une petite touche de raffinement bien venue. Cette couleur crème se retrouve également dans l'habitacle sur la casquette du compteur digital et sur la « Dolce Vita Box ». Cette boîte de rangement en tissu rayé court sur toute la largeur de la planche de bord et permet de ranger les petits objets du quotidien. La version ouverte s'offre même le luxe d'habiller ses seuils de portes par des élements chromés badgés « Dolce Vita »... Tout un programme !

L'intérieur de cette Fiat Topolino est à la fois simple et charmant. Fiat La version cabriolet bénéficie de seuils de porte badgés « Dolce Vita ». Fiat L'enceinte portative Bluetooth à mettre dans son emplacement dédié sur la planche de bord. Un accessoire permettant d'amplifier la musique de son smartphone. Fiat Un petit ventilateur vendu à part peut lui aussi trouver sa place sur la planche de bord, pour éviter les coups de chaud l'été. Fiat Les sièges sont identiques aux Ami et Rocks-E, mais les coussins d'assise sont de couleur crème. Fiat Fiat a soigné les détails jusque dans le porte-clé. Fiat Un porte-bagages à l'arrière permet de charger une petite valise ou un panier à pique-nique. Fiat

Si le gabarit de ce petit quadricycle n'autorise que peu de rangements, il est tout de même possible d'accrocher un sac à la planche de bord devant le passager et de mettre une petite valise entre les sièges conducteur et passager. Au total, cette Topolino revendique 63 litres d'espace de rangement intérieur, comme ses deux cousines Ami et Rocks-e. Pour habiller l'intérieur de cette Topolino, Fiat propose également cinq accessoires : un sac de voyage, un ventilateur USB, une enceinte Bluetooth, une bouteille thermique et deux housses de siège qui se transforment en serviettes de plage.

Une micro voiture au tarif salé ?

La Fiat Topolino sera lancée en France au début de l'année 2024, à des tarifs qui seront dévoilés en octobre prochain. Pour l'instant, Fiat a seulement annoncé que la version berline débutera sous la barre des 10 000 € (bonus écologique de 900 € non déduit). Mais, le tarif sera plus élevé que celui de la Citroën Ami dont le ticket d'entrée est fixé à 7 990 € (hors bonus). La Topolino fait payer cher son raffinement et son design soigné, surtout en version découvrable. Le prix de cette dernière devrait lui aussi dépasser les 10 490 € exigés par l'Ami Buggy.

