Fiat Topolino (2023). La Citroën Ami italienne disponible aussi en France Fiat dévoile la nouvelle Topolino. Ce quadricycle électrique sans permis, basé sur la Citroën Ami, mise sur son style de voiture de plage rétro pour séduire. Son nom, comme son look, l’inscrit dans la lignée de la Fiat 500. Contrairement à l'Opel Rocks-e, elle arrivera bien en France, en 2024.

Par MaxK

Voir les photos Dérivée de la Citroën Ami, la voiture sans permis de Fiat se nomme Topolino. Fiat

Evoquée par des rumeurs de plus en plus insistantes depuis le printemps 2022, la version Fiat de la Citroën Ami s’officialise aujourd’hui. Et comme l’annonçaient les bruits de couloir, ce petit quadricycle 100 % électrique ressuscite l’appellation Topolino. Contrairement à l’Opel Rocks-e, qui est un clone de l'Ami, la nouvelle Fiat Topolino affiche un style bien à elle.

Media Image Image La Topolino reprend la base technique de la Citroën Ami... Citroën Media Image Image ...et donc celle de l'Opel Rocks-e. Opel

Pas une simple Ami rebadgée

Partageant toute sa partie technique avec sa « cousine » française, la Fiat Topolino en reprend évidemment la silhouette. Mais, à la face avant comme écrasée de l’Ami, l’italienne oppose une « bouille » épurée qui l’inscrit dans la famille 500. Ici, point de bandeau supérieur en relief ou de plaque de protection factice sous le bouclier. Les blocs optiques principaux sont ronds comme leur cerclage, et comme les petits feux de jour qui se trouvent dessous, légèrement déportés vers l’extérieur. Entre eux, un léger renflement accentue la parenté avec la Fiat 500. Plus bas, une simple bande grise fait office de pare-choc.

Media Image Image La Topolino s'inscrit visuellement dans la famille Fiat 500. SP/Fiat

La carrosserie de la Topolino la rapproche de la Citroën Ami Buggy puisqu’elle est découvrable grâce à un toit en toile enroulable, et dénuée de portières à l’image d’une voiture de plage. Si l’on se fie aux plaques décoratives qui ornent les seuils de portes, la finition de la Topolino se veut un peu moins rudimentaire que celle de l’Ami. Pour l’heure, Fiat n’a publié qu’une seule image. La Topolino sera officiellement présentée le 4 juillet 2023, au côté de la Fiat 600. Fiat nous a confirmé sa commercialisation en France en 2024.

Media Image Image Comme l'Ami Buggy, la Topolino est découvrable et dénuée de portières. Citroën

À lire aussi Fiat 600 (2023). Premier bain de foule à Rome avant la révélation le 4 juillet

Le retour de Mickey

Le nom du quadricycle italien s’inscrit dans une longue histoire et sied à cette nouvelle venue à plus d’un titre. Signifiant « petite souris », un surnom idéal pour un véhicule urbain, il désignait la première Fiat 500, qui fut produite de 1936 à 1955 et contribua à démocratiser l’automobile en Italie. C'est également ainsi que fut rebaptisé Mickey Mouse de l'autre côté des Alpes. Par ailleurs, certains se souviendront peut-être que la Fiat Topolino originelle fut également proposée par Simca dans une version rebadgée et renommée Simca 5. Or Simca fut par la suite racheté par le groupe PSA comprenant Citroën, qui a aujourd’hui fusionné avec FCA pour devenir Stellantis et intégrer Fiat. La nouvelle Topolino vient donc boucler une boucle historico-industrielle aux multiples détours.

La première Fiat Topolino remonte à 1936. Fiat Le look de la nouvelle Topolino évoque la 500 Jolly Spiaggina des années 1950... Fiat ...et son héritière de 2018. Fiat

Tags