Ford brevète un coffre de toit capable de recharger un véhicule électrique Ford a déposé un brevet pour une batterie auxiliaire installée sur le toit des modèles électriques. Elle permettrait de pouvoir recharger la batterie de son véhicule sans s’arrêter. Une innovation idéale pour les prochains départs en vacances, même si rien ne garantit sa commercialisation.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Les illustrations de ce brevet dévoile un coffre de toit sur un Bronco avec un câble qui sort à l'arrière. Lightning Owners

En quête de solutions pour prolonger l’autonomie de leurs véhicules électriques, les constructeurs automobiles explorent toutes les pistes. Et certaines sont originales. La dernière en date est signé par le constructeur américain Ford qui a déposé un brevet pour un prolongateur d’autonomie ou une batterie de secours. Cette dernière prend place à l’intérieur d’un coffre de toit et recharge la batterie principale du véhicule en roulant grâce à un câble intégré. Pourquoi pas mais le concept nécessite d’être approfondi puisque des contraintes existent.

Une batterie externe pour recharger son véhicule comme son smartphone

L'idée existe déjà sur le marché, notamment pour nos smartphones. L’usage d’une batterie externe permet de recharger son téléphone et de l’utiliser tout en se déplaçant. Ford ne fait donc qu'adapter cette innovation au secteur de l’automobile. Les images de brevet montrent un Ford Bronco comme véhicule cobaye. Un choix surprenant puisque le 4x4 vient de débarquer sur le marché européen équipé d’un moteur V6… Ces illustrations sont accompagnées d’informations sur la structure de ce coffre de toit.

Idéale pour parcourir de longues distances, cette batterie additionnelle comprend une multitude de modules de batterie ainsi qu’un câble de recharge. Le coffre de toit qui l’abrite est composé d’une couche tapissée de mousse polyuréthane et de bouches d’aérations afin de limiter la montée de chaleur engendrée par la recharge. Aucune information sur la capacité de la batterie externe n’a été dévoilée mais on sait que celle-ci, comme tout appareil électronique, se recharge sur une prise de courant grâce à son port de connexion. Ford n'en est pas à son coup d'essai en matière d'innovation. En 2020, la marque américaine avait fait breveter une couverture solaire. Elle devait être capable de recharger le véhicule à l’arrêt et de se rétracter automatiquement dans son espace de stockage dédié une fois le moteur allumé.

Media Image Image En 2020, Ford avait proposé cette couverture solaire qui englobe tout le véhicule. Lightning Owners

Des inconvénients non négligeables

L’usage de ce coffre de toit rechargeable présente des inconvénients. D’un point de vue aérodynamique, l’expérience réalisée par L’argus montre que le coffre de toit fait chuter l’autonomie de 30 % sur autoroute. Le poids de cet espace de stockage, ajouté au poids déjà élevé du véhicule électrique, aurait également pour conséquence de réduire davantage l'autonomie. D’un point de vue sécurité, les SUV hauts sur pattes seraient nettement moins agiles avec un poids lourd ancré sur leur toit.

