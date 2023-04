Ford E-Puma (2024). La puissance et l’autonomie du SUV électrique déjà connues ? Le futur Ford Puma électrique partagera sa base technique avec le nouvel E-Transit Courier, tout juste présenté. Les caractéristiques techniques de ce prochain concurrent des Peugeot e-2008 et Opel Mokka Electric se précisent.

Ford a dévoilé début avril sa nouvelle génération de Transit Courier, et le petit utilitaire se décline en une version électrique. Le véhicule repose sur la même plate-forme B2E que le Puma, dont une version « zéro émission » a été annoncée pour 2024, et Ford a révélé que les groupes motopropulseurs de ces deux modèles « zéro émission » avaient été développés en même temps. La fiche technique de l’E-Transit Courier révèle donc quelques indices sur l’E-Puma à venir.

Un concurrent de poids pour l’e-2008 et le Mokka Electric

Le Ford E-Transit Courier est animé par un moteur électrique de 136 ch, soit exactement la même puissance que le Peugeot e-2008 dont l’E-Puma sera l’un des plus sérieux concurrents. Ce dernier pourrait donc reprendre cet électromoteur tel quel. Mais avant son arrivée sur le marché, son rival au lion aura gagné en puissance en adoptant le nouveau moteur de 156 ch (en septembre 2023) étrenné par la e-208 et par son cousin technique l’Opel Mokka Electric, autre adversaire direct de l’E-Puma.

400 km d’autonomie pour le Ford E-Puma ?

Là où les modèles du groupe Stellantis n’évoluent pas, c’est sur leurs capacités de recharge. Avec le nouveau groupe motopropulseur comme l’ancien, le chargeur embarqué affiche une puissance de 11 kW sur courant alternatif et la recharge rapide en courant continu plafonne à 100 kW. Ces chiffres sont strictement les mêmes pour le Ford E-Transit Courier et pourraient donc être identiques concernant l’E-Puma. Dans leur dernière évolution, les petits crossovers Peugeot et Opel embarquent une batterie d’un peu plus de 50 kWh leur conférant une autonomie mixte WLTP tournant autour de 400 km. Il devrait en être de même pour l’E-Puma. Ford n’a pas encore révélé la capacité de l’accumulateur de l’E-Transit Courier mais promet une recharge de 10 à 80 % en moins de 35 mn dans les meilleures conditions, là encore une donnée très proche de celle communiquée chez Stellantis.

Ambiance électrique sur le marché des petits SUV

Le match s’annonce donc serré sur le marché des petits SUV électriques. Il l’est déjà côté thermique puisque le Puma, actuel best-seller de Ford sur le Vieux Continent, se trouve entre le 2008 et le Mokka sur le marché du neuf au niveau européen comme français. Les versions à batterie de ceux-ci figurent parmi les 20 meilleures ventes d’électriques en France en 2022 ; le Mokka-e clôt le « top 20 » européen duquel l’e-2008 est absent. Le Ford Puma électrique doit être produit à Craiova, en Roumanie, aux côtés du modèle thermique. Son arrivée sur le marché devrait coïncider avec un restylage du Puma.

