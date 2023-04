Ford Kuga Graphite Tech Edition (2023). Nouvelle finition pour le SUV avant le restylage À l’approche de son lifting de mi-carrière, le Ford Kuga reçoit une nouvelle finition baptisée Graphite Tech Edition. Cette dernière se positionne au sommet de la gamme du SUV, qui voit son équipement de série s’enrichir. Le Kuga est disponible dans cette version à partir de 49 300 €.

Par Vincent Foultier

Voir les photos Une nouvelle finition arrive au catalogue du Ford Kuga. Ford

Afin de faire patienter ses clients jusqu’à la présentation de sa version restylée dans les semaines à venir, le Ford Kuga se dote d’une nouvelle finition haut de gamme baptisée Graphite Tech Edition. Au programme : un style plus sportif avec de nouvelles jantes, un coloris inédit et un niveau d’équipement de série en hausse. Fabriqué dans l’usine de Valence en Espagne, le SUV est dès à présent disponible à la commande dans cette finition à partir de 49 300 €. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de juin prochain.

Media Image Image Dans cette nouvelle série baptisée Graphite Tech Edition, le SUV adopte un design plus sportif et des équipements d'aides à la conduite de série. Ford

Look plus sportif

De sportif, ce Ford Kuga finition Graphite Tech Edition n’a que le look. En effet, rien ne change sous le capot. Cette série spéciale est proposée avec le bloc 2.5 Duratec en version hybride rechargeable de 225 ch et dans sa déclinaison hybride FlexiFuel de 190 ch avec deux ou quatre roues motrices. C’est donc visuellement que ce nouveau Kuga se distingue des autres finitions. Il adopte la teinte gris Matter et de nouvelles jantes alliage de 19 pouces noir brillant. Le SUV s’équipe de série du Pack Design Sport, qui comprend un aileron arrière et des étriers de frein peints en rouge. À l’intérieur, le pédalier et les seuils de porte sont désormais en alliage. L’option Black Package apporte en sus des éléments de carrosserie noirs (toit, coques de rétroviseur, enjoliveurs d’antibrouillards avant, spoiler arrière) et ajoute des jantes de 20 pouces noir brillant.

Le SUV se dote de nouvelles jantes alliage noir brillant 19 pouces de série. Ford Un spoiler arrière prend place sur le hayon et apporte une touche de dynamisme. Ford À l'intérieur aussi le Kuga Graphite Tech Edition dispose de quelques éléments de finition exclusifs. Ford

Des packs d’aides à la conduite de série

Comme un Kuga sur deux vendus l’an dernier était équipé du pack d’assistance à la conduite optionnel, Ford a décidé de l’intégrer de série sur cette nouvelle version du SUV. Les clients peuvent donc profiter du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go associé au maintien dans la voie, de l’avertisseur d’angles morts, de la caméra avant à 180° ou encore de l’assistance au stationnement. Le pack technologie passe également de série. Il permet au Kuga de recevoir des phares full LED avec feux de route anti-éblouissement, ainsi que l’affichage tête haute.

Media Image Image Les packs assistance et technologie sont de série sur cette finition haut de gamme du SUV. Ford

Tags