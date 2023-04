Ford Mustang Mach-E (2023). Grosse baisse des prix pour le SUV électrique Ford repositionne les prix de son Mustang Mach-E en raison « d’une conjoncture plus favorable ». Pour les clients, cela se traduit par une baisse de près de 8 000 € sur certains modèles. En entrée de gamme, le SUV 100 % électrique s’affiche désormais à 56 990 €, soit 4 660 € de moins que fin 2022.

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos Ford repositionne l'offre tarifaire de son SUV Mustang Mach-E. Alexandre Krassovsky

Bonne nouvelle pour les amateurs de Mustang Mach-E. Les tarifs du SUV 100 % électrique, qui avaient flambé avec la conjoncture, ont baissé en ce mois d’avril 2023. Ce sont « les taux de change avantageux et de moindres tensions sur les matières premières » qui ont permis au constructeur de prendre cette décision. Dans le même temps, la firme annonce plus que doubler sa cadence de production (+ 67%) pour passer de 78 000 exemplaires fabriqués dans le monde en 2022 à 130 000 en 2023.

Une baisse de prix jusqu’à 7 610 €

Media Image Image Le ticket d'entrée du Mustang Mach-E est fixé à 56 990 €. Ford

Dans les faits, ce repositionnement tarifaire se traduit par une baisse du ticket d’entrée de 4 660 €. Le Mustang Mach-E est proposé à partir de 56 990 € dans sa version Propulsion de 269 ch avec sa batterie de 76 kWh (autonomie de 440 km), soit 10 000 € de plus qu'un Tesla Model Y. Le Mach-E à 4 roues motrices, associé à la finition Premium, voit son prix chuter de 7 610 € et passer juste sous la barre de 60 000 €. Quant aux versions équipées de la batterie de 99 kWh (offrant entre 490 et 600 km d’autonomie), leurs prix chutent de 2 360 € pour la version 294 ch (propulsion) à 5 210 € pour la déclinaison GT de 487 ch. Cette version reste toutefois proposée au prix elevé de 81 990 €.

À lire aussi Le Ford Mustang Mach-E face à ses concurrents

Prix Ford Mustang Mach-E (avril 2023)

Puissance Batterie / autonomie Prix Evolution de prix* Mach-E Propulsion 269 ch 76 kWh /

440 km 56 990 € - 4 660€ Mach-E Premium AWD 269 ch 76 kWh /

400 km 59 990 € - 7 610 € Mach-E Premium Propulsion 294 ch 99 kWh /

600 km 66 900 € - 2 360€ Mach-E Premium AWD 351 ch 99 kWh /

550 km 73 990 € - 2 810€ GT 487 ch 99 kWh /

490 km 81 990 € - 5 210€

*comparé au 30/11/2022

Principaux équipements Ford Mustang Mach-E (avril 2023)

Media Image Image Ford baisse les prix grâce à une conjoncture plus favorable. Le constructeur revoit aussi les cadences de production à la hausse. Ford

Mustang Mach-E Propulsion

Sièges avant / volant chauffants

Jantes alliage 18"

Système d'aide au stationnement avec caméra 360°

Climatisation automatique bi-zone

Écran central tactile de 15,5"

Tableau de bord 100% numérique 10,2"

Feux de route intelligents

Phone as a Key - Clé intégrée au Smartphone

(nouveau) Dispositif de reconnaissance des panneaux de signalisation

Ouverture/Fermeture électrique des portes grâce à un bouton (E-Latch)

Régulateur de vitesse adaptatif intelligent avec fonction Stop & Go...

Media Image Image De série, le Mustang Mach-E s'équipe d'un écran tactile de 15,5'' et d'une instrumentation numérique de 10,2''. Alexandre Krassovsky

Mustang Mach-E Premium

Pédalier en aluminium

Sellerie avec surpiqûres rouges

Sièges avant chauffants et électriques

Jantes alliage 19"

Kit carrosserie spécifique avec notamment entourage de calandre noir

Projecteurs Full LED

Hayon mains-libres

Système audio Bang&Olufsen à 10 haut-parleurs...

Media Image Image Le Mustang Mach-E GT avec son moteur de 487 ch et sa batterie de 99 kWh voit aussi son prix baisser. Ford

Mustang Mach-E GT

Volant sport

Sièges sport Ford Performance

Jantes alliage 20" avec étriers de frein rouges Brembo

Badge GT

Suspension MagneRide

Toit panoramique

Assistance à la conduite autonome sur autoroute...

Tags