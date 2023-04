Ford Puma (2023). Le prix de la version ST Powershift 170 dévoilé La gamme du petit SUV Ford s'enrichit en avril 2023 avec le lancement de la version sportive Puma ST Powershift de 170 ch. Elle est proposée au même prix que le Puma ST de 200 ch à boîte manuelle. Le catalogue se décline désormais en cinq motorisations pour autant de finitions.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Le prix du Ford Puma ST Powershift est identique à celui du Puma ST 200 : 35 950 €. Ford

Dévoilé début mars, le Ford Puma ST Powershift arrive au catalogue sur le marché français. Pour mémoire, cette version reprend le châssis et le look du Puma ST, mais s'en démarque par un petit 3-cylindres 1.0 EcoBoost micro-hybride mHEV de 170 ch (3-cylindres 1.5 EcoBoost de 200 ch sur le ST) et la présence d'une boîte de vitesses 7 rapports à double embrayage (manuelle à 6 rapports sur le ST). Des différences marquées pour un prix de vente identique de 35 950 €... avant passage du malus écologique. Avec 144 g/km de CO2 minimum, la version ST Powershift de 170 ch écope de 898 €. Sur le Puma ST 200, la facture grimpe à 1 386 € pour 5 grammes de plus ! L'un comme l'autre dispose des mêmes équipements de série (voir en bas), avec notamment les phares LED, les jantes de 19 pouces, les étriers de freins rouges et un kit carrosserie spécifique. La version ST Powershift se démarque uniquement par la présence de palettes au volant.

Media Image Image La version sportive ST soigne son également son look à l'intérieur avec ses sièges baquets, ses tapis de sol et son volant à méplat chauffant. Ford Media Image Image Le moteur de 125 ch est proposé en version Flexifuel Hybrid capable de carburer au superéthanol-E85. Il est associé à une boîte manuelle. Ford

Pas de changement en ce qui concerne le reste de la gamme. Depuis le retrait de la version diesel EcoBlue de 120 ch, l'offre s'appuie sur le 1.0 EcoBoost mHEV à hybridation légère de 125 ch ou 155 ch. La version Flexifuel acceptant le carburant bioéthanol E85 reste disponible sur la version de 125 ch à boîte manuelle. La transmission Powershift à double embrayage est couplée d'office avec la version de 155 ch (en option sur l'EcoBoost 125). La grande nouveauté est attendue en 2024 avec l'arrivée d'une version électrique E-Puma, qui viendra concurrencer les Peugeot e-2008, Opel Mokka Electric et autres Jeep Avenger.

Prix Ford Puma (avril 2023)

Prix en euros Titanium ST-Line ST-Line X ST-Line X Vivid Ruby Edition ST Essence/E85 hybride 1.0 Flexifuel Hybrid 125 ch S&S BVM6 26 500 28 000 30 000 33 600 - Essence hybride 1.0 EcoBoost Hybrid 125 ch Powershift 27 900 29 400 31 400 35 000 - 1.0 EcoBoost Hybrid 155 ch Powershift - - 32 650 36 250 - 1.0 EcoBoost Hybrid 170 ch Powershift - - - - 35 950 Essence 1.5 EcoBoost 200 ch BVM6 - - - - 35 950

Principaux équipements Ford Puma (avril 2023)

Puma Titanium

Allumage automatique des feux

Feux de route intelligents (commutation automatique des feux de croisement/route)

Feux de jour à LED et feux arrière à LED

Phares antibrouillard avant avec fonction éclairage des angles

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie électriques, dégivrants et rabattables électriquement avec clignotants intégrés

Climatisation manuelle

Banquette rabattable - 60/40

Combiné d'instrumentation TFT couleur 4,2" avec Ecomode

Éclairage d'ambiance intérieur

FordPass Connect avec modem embarqué et fonction eCall

Système audio Ford SYNC3 avec écran tactile 8", commandes vocales, 2 ports USB, alerte contresens, Apple CarPlay et Android auto, 6 hauts-parleurs

Système de Navigation Europe et points d'intérêt Michelin

Vitres avant et arrière électriques

Aide au démarrage en côte

Aide au maintien dans la voie avec détection des bas-côtés

Aide au stationnement arrière

Airbags frontaux, latéraux (thorax) et rideaux

Alerte de franchissement involontaire de ligne

Limiteur de vitesse intelligent (affichage instantané des limitations de vitesse sur le tableau de bord)

5 Modes de conduite

Système de prévention de collision avec freinage post-collision et détection piétons

Jantes 17" en acier avec enjoliveur (pneus 215/55 R17)

Media Image Image La finition d'entrée de gamme Titanium est déjà bien dotée avec des équipements de série comme le GPS, la climatisation manuelle, les feux de jour à LED ou encore le limiteur de vitesse intelligent. Ford

Puma ST-Line (en plus de Titanium) :

Badge, grille de calandre et kit carrosserie ST-Line

Sortie d'échappement finition chromée

Suspensions sport

Démarrage sans clé

Combiné d'instrumentation numérique 12,3" avec Ecomode

Volant à méplat 3 branches ST-Line avec surpiqûres

Jantes alliage 17" finition Black Machined

Puma ST-Line X (en plus de ST-Line) :

Essuie-glaces automatiques

Vitres arrière surteintées

Climatisation automatique

Recharge de téléphone par induction

Rétroviseur intérieur électrochrome

Système audio B&O avec SYNC3, écran tactile 8", commandes vocales, 2 ports USB, Apple CarPlay et Android auto, 10 haut-parleurs

Sellerie Mixte noire tissu Tire on Casual et Sensico Salerno

Jantes alliage 18" finition Black Matt

Media Image Image La finition ST-Line X ajoute quelques équipements supplémentaires par rapport à ST-Line comme les vitres arrières surteintées, la climatisation automatique ou encore des jantes alliage de 18 pouces. Ford

Puma ST-Line X Vivid Ruby Edition (en plus de ST-Line X) :

Arches de roue et jonc de boucliers noirs

Carrosserie peinture métallisée Rouge Ruby

Plaques de seuil de porte avant éclairé

Pack extérieur noir (coques de rétroviseurs et toit noirs)

Hayon mains-libres

Pare-brise chauffant

Sellerie Mixte noire tissu Tire on Eton et Sensico Salerno surpiqûres Rouge Ruby et Blanc Pearl

Sièges avant chauffants

Volant à méplat 3 branches ST-Line chauffant avec surpiqûres

Active Park Assist

Aide au stationnement avant et latéral

Alerte vigilance conducteur

Caméra de recul

Aide à l'évitement d'urgence

Système de prévention de collision (Niv. 2)

Régulateur de vitesse adaptatif (uniquement sur BVM6)

Régulateur de vitesse adaptatif avec conduite semi-autonome dans les embouteillages (uniquement sur boîte Powershift)

Jantes alliage 18" finition Black Matt

Media Image Image ST-Line X Vivid Ruby Edition constitue le haut de gamme si l'on excepte la version sportive ST. Extérieurement, elle se caractérise par sa couleur Rouge Ruby et quelques éléments noirs (arches de roue et jonc de boucliers). Ford

Puma ST et Puma ST Powershift

Badge, grille de calandre et kit carrosserie ST

Disques de freins avant et arrière

Étriers de freins rouges

Pare-brise chauffant

Phares Full LED

Suspensions renforcées

Palettes au volant (uniquement sur ST 170 ch Powershift)

Sièges baquets mixte tissu Twin Track Neosuede et Sensico Feeltek

Tapis de sol avant et arrière ST

Volant à méplat 3 branches gainé de cuir perforé et chauffant

Jantes alliage Performance 19" finition Magnetite non Machined

Media Image Image La version ST offre le choix entre le 1.0 EcoBoost poussé à 170 ch associé à une boîte automatique et le 1.5 EcoBoost de 200 ch doté d'une boîte manuelle. Ford

