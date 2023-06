Ford Shelby GR-1 (2005). La Cobra coupé moderne qui ne vit pas le jour Au milieu des années 2000, Ford présenta le concept GR-1, un coupé inspiré par la Shelby Cobra Daytona Coupé des années 1960 et destiné à prendre la suite de la Ford GT. Hélas ce projet fut annulé, et il fallut attendre 2017 pour que le constructeur revienne sur ce segment avec la dernière GT.

Par MaxK

Voir les photos Cette Ford Shelby GR-1 aurait pu succéder à la GT à la fin des années 2000. Ford

Plus de dix ans se sont écoulés entre l’arrêt de la production de la Ford GT lancée en 2005 et l’arrivée de son héritière éponyme, en 2017. Pourtant, Ford avait prévu de donner une suite immédiate à sa supercar dès les années 2000. Il ne devait pas s’agir d’une nouvelle réinterprétation de la GT40, mais de celle d’une autre voiture qui avait couru au Mans dans les années 1960 : la Shelby Cobra Daytona Coupé. L’auto, baptisée Ford Shelby GR-1, ne fut finalement pas commercialisée. Alors que la plus célèbre des courses d’endurance fête son centenaire, retour sur cette super-sportive américaine avortée.

Media Image Image Le concept GR-1 est basé sur un châssis de Ford GT raccourci. Ford

Quand Ford se remettait au sport

La Ford GT lancée en 2005 fit sa première apparition sous la forme d’un concept-car en 2002, suscitant des réactions enthousiastes. Le modèle de (petite) série fut donc mis en chantier et présenté en 2004. Les commandes affluèrent rapidement. De quoi motiver les équipes de Ford à plancher sur sa remplaçante pour rester présent sur ce segment. George Saridakis, alors designer pour le constructeur à l’ovale bleu, esquissa une réinterprétation moderne de la Cobra Daytona. J Mays, son responsable, valida cette idée. Une maquette fut présentée à Pebble Beach dès 2004, et les retours furent suffisamment positifs pour pousser Ford à développer le projet avec un concept-car fonctionnel via son département APC (Advanced Product Creation).

Media Image Image Le capot avant abrite un V10 de plus de 600 ch. Ford Media Image Image Le concept GR-1 reprend la silhouette de la Shelby Cobra Daytona Coupé. Ford

Des présentations prometteuses

Le concept GR-1 fut présenté en 2005, tout de chrome vêtu. Il reposait sur un châssis de Ford GT modifié pour accueillir son moteur de l’autre côté de l’habitacle, c’est-à-dire en position centrale avant. Reprenant la silhouette fastback de la Daytona, il affichait des proportions ramassées avec ses 4,41 m de long et 2,54 m d’empattement, soit respectivement 23 cm et 17 cm de moins qu’une Ford GT.

Media Image Image Les portières s'ouvraient en élytre. Ford

Son capot abritait l’un des rares V10 produits par Ford, comme celui du concept Shelby Cobra de 2004, resté également lettre morte. Ce bloc 6.4 atmosphérique envoyait 605 ch aux roues arrière par l’intermédiaire d’une boîte manuelle à six rapports. La présentation intérieure en nuances de gris se voulait à la fois épurée, sportive et futuriste. Plus qu’une supercar, Ford voulait proposer avec la Shelby GR-1 une super-GT à même de détourner certains clients de la Ferrari 575M Maranello.

Media Image Image Très moderne en son temps, l'habitacle est aujourd'hui plus daté que l'extérieur. Ford

L’annulation, puis le retour, puis l’annulation

L’avenir s’assombrit pour la GR-1 quand vint l’heure des études de faisabilité. D’un côté, le respect des normes en vigueur aurait imposé que le toit soit rehaussé et l’empattement allongé, compromettant de manière non négligeable le design général du véhicule. D’un autre, Ford s’étant fixé un poids cible de 1 588 kg alors que le concept pesait 1 769 kg, le V10 aurait dû être abandonné au profit d’un huit-cylindres. Enfin, la chute rapide des commandes de la Ford GT après son démarrage canon poussèrent les têtes pensantes de la marque de Dearborn à réévaluer l’intérêt commercial de la GR-1. Le développement du coupé fut donc stoppé. Bien plus tard, en 2019, le fabricant de répliques haut de gamme Superformance annonça avoir trouvé un accord avec Ford et Shelby pour commercialiser la GR-1 à la faveur d’une réglementation plus permissive pour les véhicules de petite série adoptée en 2015, avec comme motorisation un V8 Ford de plus de 750 ch. Cet espoir fut hélas douché en 2022 par l’abrogation de ladite exception réglementaire. Superformance n’a pas renoncé à son projet pour autant et milite avec d’autres constructeurs et équipementiers pour le retour de cette exemption.

Media Image Image La commercialisation de la GR-1 fut annulée chez Ford, puis chez Superformance. Ford

Via Hagerty

