Ford Tourneo Courier (2023). Après le Transit Courier, voici la version ludospace Chez Ford, la nom de Tourneo regroupe les versions familiales des utilitaires. Le plus petit de la gamme, le Tourneo Courier, fait peau neuve. Même s’il conserve des dessous 100 % maison, il s’émancipe de la Fiesta côté style comme sous le capot, avec l’arrivée d’une version électrique fin 2024.

Voir les photos Après le Transit Courier, Ford renouvelle la déclinaison ludospace, le Tourneo Courier. Les deux s'offrent une inédite version électrique, dotée d'un bandeau lumineux entre les phares. Ford

Alors que les monospaces sont en voie de disparition, les ludospaces ont un avenir plus réjouissant. Ces véhicules ont en effet un avantage de taille : ils dérivent étroitement des utilitaires. Ils sont donc beaucoup plus faciles à rentabiliser. Chez Ford, la nouvelle génération du petit fourgon Transit Courier est ainsi suivie de près par son alter-ego destiné aux particuliers, le Tourneo Courier. Les deux partagent la même silhouette, très anguleuse, et le même faciès, avec des phares triangulaires reliés par une calandre rectangulaire. Un vrai cours de géométrie, ce nouveau modèle de la marque à l’Ovale ! La différence entre Transit et Tourneo est surtout visible de profil ou de l’arrière. Le ludospace est le seul à disposer d’un grand hayon et de surfaces vitrées latérales qui se prolongent sur toute la largeur. L’utilitaire conserve, lui, toujours un profil partiellement tôlé et des portes battantes pour accéder au coffre, même s’il est capable d’accueillir des passagers arrière dans ses versions « cabine approfondie ».

Media Image Image Le style de ce Tourneo Courier est bien plus anguleux que celui de la précédente génération. Ford Media Image Image De face, dans cette livrée bicolore et en finition Active, le Tourneo Courier se donne de petits airs de Land Rover Defender Ford

Changement d'époque à bord

Dans l’habitacle de ce nouveau Tourneo Courier, on retrouve la même planche de bord que sur le Transit Courier. Elle tranche ainsi radicalement avec celle de la précédente génération, qui évoquait beaucoup la Fiesta. Ici, les versions hautes profitent d’une instrumentation numérique 12 pouces, juxtaposée avec un écran tactile du même format. Apple Carplay et Android Auto peuvent être utilisés sans fil, alors qu’il est possible de recharger un smartphone par induction. Le changement d’époque va même jusqu’à l’arrivée de mises à jour à distance. Sans parler de la multiplication des aides à la conduite, souvent imposées par la norme européenne GSR II.

Media Image Image Les deux écrans juxtaposés de 12 pouces du E-Tourneo Courier évoquent des modèles appartenant à des segments nettement plus huppés. Ford Media Image Image Les versions thermiques devront se contenter d'une dotation plus chiche, comme en témoigne ce cliché d'une finition Active. Ford

Mais attention, ce programme « high-tech » pourrait être en grande partie réservé à l’inédite déclinaison 100 % électrique e-Tourneo Courier, attendue fin 2024. Les versions thermiques s’annoncent beaucoup moins bien dotées, surtout en finition de base Trend, avec un écran tactile 8 pouces et une instrumentation semi-analogique. En contrepartie, elles seront aussi nettement moins chères et disponibles plus rapidement. Leurs commandes seront ouvertes à l’été, pour des livraisons avant fin 2023. La gamme comprendra également une version Titanium, plus cossue, et une variante Active au look baroudeur.

Coffre et habitacle plus vastes

Comme de coutume dans la catégorie depuis le premier Kangoo, deux portes coulissantes donnent accès aux places arrière. Ford La longueur a augmenté de 18 cm, mais ce Tourneo Courier est toujours très compact pour un ludospace avec ses 4,34 m de long. Ford Les dimensions en hausse devraient logiquement offrir davantage d'espace aux passagers arrière que sur la précédente génération. Ford La version électrique E-Tourneo Courier profite d'un « frunk », un coffre avant de 44 l pratique pour ranger les câbles de recharge. Ford Le volume de coffre sous tablette est en hausse de 44 % d'après Ford. Il atteint désormais 570 l au lieu de 395 l. Ford Ce tiroir dans la paroi du coffre pourra s'avérer utile pour transporter des chaussures sales, par exemple. Ford

Ludospace oblige, les places arrière et le coffre sont sans doute encore plus importants que les sièges avant. Dans ce domaine, comme le Transit Courier, le Tourneo Courier pourra mettre à profit des dimensions extérieures revues à la hausse. Par rapport à son prédécesseur, la longueur totale augmente de 18 cm pour atteindre 4,34 m. L’empattement s’étire même de 20 cm. Cela offrira logiquement plus d'aisance pour les jambes des passagers du second rang. Ford annonce aussi une garde au toit et une largeur aux épaules en progrès. La marque s’attarde cependant davantage sur la soute, dont le volume grimpe de 44 % sous tablette ! On passe ainsi de 395 l sur la précédente mouture à 570 l. Une fois la banquette 1/3-2/3 rabattue, la contenance est désormais de 1 198 l. La version électrique y ajoute un coffre avant de 44 l, alias « frunk » . Cela reste insuffisant pour approcher les volumes de chargement des Renault Kangoo, Citroën Berlingo et autres Peugeot Rifter, qui dépassent tous les 750 l en cinq-places en version courte. Mais chez Ford, la tâche de rivaliser avec ces modèles français est confiée au Tourneo Connect. Plus court de 18 cm que son grand frère, le Tourneo Courier conserve ainsi un positionnement unique sur le marché.

Un seul moteur thermique et une version électrique

L’autre différence entre les deux ludospaces à l’Ovale est à la fois technique et économique. Alors que le Tourneo Connect dérive étroitement du Volkswagen Caddy, en vertu d’un accord commercial avec le constructeur allemand, le Tourneo Courier est un produit 100 % maison. Sa base reste une évolution de la plate-forme B2E, utilisée par la précédente génération, par la citadine Fiesta ou encore par le Puma. En guise d’unique moteur thermique, on retrouve d’ailleurs une « vieille » connaissance : le trois-cylindres turbo-essence 1.0 Ecoboost de 125 ch. Faute de diesel ou d’autres niveaux de puissance, il faudra simplement choisir entre boîte manuelle six rapports et transmission automatique à double embrayage sept vitesses. Ou alors s’armer de patience jusqu’à l’arrivée de la véritable nouveauté, un moteur électrique de 136 ch.

Media Image Image Le diesel a disparu, mais une version essence demeure disponible avec le trois-cylindres 1.0 Ecoboost de 125 ch. Ford Media Image Image La puissance de charge de la version électrique peut atteindre 100 kW en courant continu, une valeur honorable. Ford

Capable d’atteindre 145 km/h, ce E-Tourneo Courier sera très proche techniquement du futur Puma électrique, fabriqué dans la même usine de Craiova, en Roumanie. Il profitera d’une puissance de recharge allant jusqu’à 100 kW sur les bornes rapides en courant continu, et jusqu’à 11 kW en courant alternatif. De quoi passer de 10 à 80 % de batterie en 35 mn dans le meilleur des cas, d’après Ford. Mais la marque garde encore secrète la capacité de l’accumulateur. D’après quelques indiscrétions, elle devrait se situer autour de 50 kWh environ. Cela le rapprocherait des Citroën ë-Berlingo et Peugeot e-Rifter. On rappelle toutefois que les deux français ne jouent pas tout à fait dans la même cour, à cause d’un gabarit plus imposant. Cela n’empêchera cependant pas certaines familles d’hésiter, surtout que le gabarit du Tourneo pourra s’avérer bien utile au moment de stationner en ville. Une fois n'est pas coutume, c'est ainsi une marque américaine qui pourrait venir donner des leçons de compacité aux européens…

Media Image Image L'ancien Tourneo Courier arborait un visage très proche de celui de la Fiesta, une citadine aujourd’hui abandonnée par Ford. Ford Media Image Image Dans l'habitacle, le précédent Tourneo Courier ne pouvait pas non plus cacher sa parenté avec la Fiesta. Ford

