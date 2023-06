Fred, notre ami de la rédaction, nous a quittés La rédaction de L’argus a perdu l’un des siens. Frédéric Dumontier, dit Fred, notre convoyeur, nous a quittés. Toute la famille de la presse automobile est endeuillée par cette triste disparition.

Passionné d'automobile, Fred nous a quittés. Il collaborait depuis de nombreuses années avec la rédaction de L'argus.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès brutal de Frédéric Dumontier, à l’âge de 48 ans. Fred, comme l’appelions tous, faisait partie de notre équipe, de notre famille à la rédaction, depuis de nombreuses années.

Fred était l’un de nos convoyeurs, une de ces « petites mains » indispensables au bon fonctionnement de notre journal. Sa tâche consistait à aller chercher les voitures chez les constructeurs, à nous assister lors de nos séances photos, à nous accompagner sur nos essais comparatifs et à nous prêter main forte durant nos opérations spéciales.

Toujours partant, ponctuel et précautionneux avec les voitures que nous lui confiions, Fred était un conducteur expérimenté. Il donnait toujours son avis, s’émerveillait d'un détail, pestait contre un autre. Il était bavard et avait le verbe de ceux qui sont passionnés d’automobile. Une passion qu’il tenait de son papa, qui a fait toute sa carrière chez Renault. Au-delà de ce portrait, nous vanterons surtout ses qualités humaines et la gentillesse d'un homme que la vie n'a pas épargné.

À ses parents, à ses proches et à toute sa famille L’argus adresse ses plus sincères condoléances.

Les obsèques auront lieu le vendredi 30 juin 2023 à 10 h 30 en la paroisse Saint-Jean-de-Bosco - 64, avenue Albert-Sarraut à Igny (Essonne).