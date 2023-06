Futures A110 cabriolet, A310 coupé 4 places… Les surprises d’Alpine ! Alpine déploie ses ailes ! Le constructeur va proposer sept modèles sportifs dans sa gamme à l’horizon 2030. Outre trois SUV, une citadine et la remplaçante de l’A110, dont on avait déjà connaissance, la firme au A fléché annonce l’arrivée d’un inédit cabriolet et d’un coupé 4 places baptisé A310.

Géraldine Gaudy Par

Voir les photos Ce ne sont pas cinq mais sept modèles Alpine qui seront commercialisés en 2030 en Europe et dans le monde. Alpine

Alpine accélère ! Le constructeur dieppois, qui n’a toujours proposé que l’A110 depuis sa renaissance en 2017, passe à la vitesse supérieure en annonçant le lancement d’une gamme de sept modèles sportifs 100 % électriques (pourvus de batteries d’origine française*). Jusqu’ici, seuls cinq véhicules avaient été confirmés. Découvrons-donc ces deux nouveautés que le constructeur va intégralement développer.

Media Image Image Le calendrier de lancement des modèles Alpine. Deux nouveaux véhicules vont venir s'y ajouter : un cabriolet A110 et un coupé 4 places A310. Alpine

Une plate-forme 100 % Alpine

Dès 2024, le catalogue Alpine va s’enrichir d’une citadine électrique (A290). Puis, l’année suivante arrivera un crossover compact (code interne DZ110) baptisé A390 selon nos informations et qui sera assemblé à Dieppe sur la plate-forme CMF-EV du Nissan Ariya. Deux grands crossover (A490 et A590) ont également été annoncés pour 2027 et 2028 sur les marchés américains et chinois. Quant au fer de lance A110 ? Son heure de gloire est passée. Pour autant, le coupé à succès va continuer à faire carrière jusqu’à fin 2026. C'est à cette échéance que sera lancé son remplaçant selon la marque. Mais cela semble peu probable industriellement parlant. En interne, on table davantage sur mi-2027, surtout qu'Alpine a finalement choisi de ne pas collaborer avec Lotus.

Media Image Image Outre la future A290, reconnaissable à ses optiques en croix, trois crossover vont être lancés. Alpine

La firme de Dieppe doit donc reprendre à son compte l’intégralité du développement de cette biplace. Qu’à cela ne tienne ! Les équipes annoncent déjà que le futur modèle reposera sur une inédite plate-forme baptisée APP (Alpine Performance Platform). À croire que les ingénieurs français avaient travaillé en parallèle de Lotus pour dégainer cette alternative si rapidement ! L’architecture électronique des véhicules utilisant la plate-forme APP adoptera la technologie SDV (Software Defined Vehicle), qui permettra de faire évoluer les modèles grâce à des mises à jour logicielles à distance. Google accompagnera également la marque pour développer des services de connectivité.

Un inédit cabriolet et un coupé 4 places

Media Image Image La future A110 et ses dérivés seront développés sur une inédite plate-forme Alpine baptisée APP. Plus de lien avec Lotus. Alpine

Le châssis modulable APP pourra s’adapter en longueur et en largeur, ouvrant la voie à deux autres silhouettes : un cabriolet et un coupé sport 4 places. Ce dernier reprendra d’ailleurs le nom d’A310, en clin d'œil au modèle 2 + 2 des années 1970. Par ailleurs, la firme au A fléché indique développer une autre technologie exclusive : l’ADM (Alpine Dynamic Module). Il s’agit d’une « intelligence centrale […] permettant d'améliorer l'agilité et la performance » des véhicules précise la marque. Sauf pour le cabriolet, cette structure de gamme rappelle furieusement celle de Lotus. Ces différentes annonces posent deux principales questions :

Où seront produits ces nouveaux véhicules ? L’usine de Dieppe, qui compte 343 collaborateurs, va difficilement pouvoir s’occuper du crossover (A390), du coupé sportif et de ses dérivés. L’usine Lotus aurait pu remplir en partie cet office…

L’usine de Dieppe, qui compte 343 collaborateurs, va difficilement pouvoir s’occuper du crossover (A390), du coupé sportif et de ses dérivés. L’usine Lotus aurait pu remplir en partie cet office… Finalement, pourquoi les deux marques se sont-elles séparées ? La volonté d’Alpine de ne pas s’enfermer sur le marché du strictement électrique est une piste pour expliquer cette soudaine émancipation. En effet, le constructeur tricolore ne s’en cache pas : il travaille sur le développement d’un moteur hydrogène à combustion interne. La possible incompatibilité de la structure commune pour accueillir ce bloc d’un genre nouveau pourrait être à l’origine de la séparation.

Alpine nourrit de grandes ambitions avec ses partenaires

« Cette gamme complète de véhicules sportifs va consolider la présence d’Alpine sur ses marchés principaux, l'Europe et le Japon. Elle servira de tremplin pour son expansion à l’international. L’idée est de passer d’un segment de niche à une marque complète et globale » explique Laurent Rossi, CEO d'Alpine. Cette stratégie massive d'électrification doit permettre à la firme au A fléché de développer ses revenus et d’atteindre son point d’équilibre financier en 2026. Pour cette même année, le constructeur vise un chiffre d’affaires (CA) de 2 milliards d'euros et de plus de 8 milliards à l’horizon 2030**, soit une croissance annuelle de son CA estimée de 40 % entre 2022 et 2030.

Media Image Image Laurent Rossi mise beaucoup sur le lancement d'Alpine aux États-Unis et en Asie. Alpine

Pour que cet ambitieux plan se réalise, Alpine va aussi s’ouvrir à d'autres marchés, dont les États-Unis (via Auto Nation) et la Chine, où les nouveaux modèles seront proposés à partir de 2027. « En combinant le line-up et l'expansion géographique, Alpine vise une marge opérationnelle supérieure à 10 % en 2030. De quoi assurer la pérennité certaine de son modèle économique », conclut Laurent Rossi, CEO d'Alpine. Un rayonnement à l’international rendu possible grâce notamment à son engagement en Formule 1. « En faisant entrer la marque Alpine en F1, nous l’avons projetée dans la cour des grands » explique Luca de Meo, CEO du groupe Renault, qui compte également sur sa présence dès 2024 dans la catégorie reine du championnat du monde d’endurance (Hypercar) pour bénéficier de nouvelles sources de revenus.

* Verkor va fabriquer des batteries électriques haute performance à Dunkerque.

** incluant 1 milliard d’euros en cas de lancement de la marque sur le marché chinois.

