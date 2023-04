Guide d’achat. Toutes les Peugeot 408 à l’essai. Laquelle choisir ? Le crossover Peugeot 408 propose trois moteurs (essence, hybrides rechargeables) et trois finitions. Au sein de cette gamme réduite, suivez le guide pour choisir la meilleure version.

Voici une Peugeot pas comme les autres. Intercalée entre le SUV 3008 et la berline 508, la 408 mélange les genres automobiles, affiche une allure inédite et ne laisse pas indifférent sur son passage. Son style fort habille une carrosserie longue de 4,69 m et dotée d’un pavillon fuyant à l’arrière, comme un coupé.

Commercialisée depuis janvier 2023, la Peugeot 408 partage de nombreux éléments avec la récente 308. Extérieurement, on remarque à peine le capot et les optiques communs aux deux modèles, mais à l’intérieur le doute n’est plus permis. Le mobilier est en effet identique. La 408 ne profite donc pas d’une planche de bord spécifique, synonyme de modèle à part dans la gamme.

Silhouette de coupé et garde au sol généreuse : la Peugeot 408 ne ressemble à aucune autre.

Côté technique, la 408 repose sur la plate-forme de la 308 mais avec un empattement allongé de 21 cm (2,89 m) et une garde au sol rehaussée de 5 cm pour coller au plus juste à sa morphologie de crossover. Peugeot a fait court du côté des motorisations. Pas de diesel pour son auto, encore moins de moteur essence à quatre cylindres avec une puissance confortable pour honorer son statut de routière.

Les faibles émissions de CO 2 sont passées avant le plaisir du conducteur. La 408 se contente d’un trois-cylindres 1.2 de 130 ch pour ouvrir sa gamme, puis de deux hybrides rechargeables (180 et 225 ch) dont on sait que la technologie est coûteuse et contraignante pour être bien exploitée. Dernières précisions : pas de boîte mécanique pour le 1.2 PureTech obligatoirement associé à la boîte automatique EAT8 et pas de quatre roues motrices pour les hybrides rechargeables car leur moteur électrique est intégré à la boîte de vitesses pour aider l’effort des roues avant.

Les qualités de la Peugeot 408

Priorité à la souplesse au volant de la 408. Bon accueil pour les passagers arrière.

Son confort. Entre la suspension tolérante, le silence de marche et les commandes souples, la 408 délivre une belle impression de confort. Parfois un peu sèche en ville (surtout avec les jantes de 20 pouces en option), la française fait preuve de douceur sur la route. En contrepartie, elle n’est pas aussi agile et plaisante à conduire que la compacte 308.

Son accueil à bord. La sochalienne prend ses aises avec les dimensions, et cela profite à l’espace habitable. Les passagers arrière peuvent allonger leurs jambes, et le coffre profond (536 l) permet d’engloutir les bagages de tout le monde. Attention : sur les versions hybrides rechargeables, le coffre voit son volume tomber à 471 l. Moins intéressant.

Son allure pas comme les autres. Marre des SUV ? Plus envie de « descendre » dans une berline ? La 408 vous tend les bras, et elle captera votre regard chaque matin car son style est fait de mille détails.

Les défauts de la Peugeot 408

Pour une version au-delà de 130 ch, la 408 impose une motorisation hybride rechargeable.

Pour voir les compteurs, il faut baisser le volant. Cela ne convient pas à tous. Cette « gâchette » pilote la boîte automatique. Elle est peu esthétique et lente.

Ses prix élevés. La gamme démarre à 37 350 € avec une version que personne n’achètera (PureTech 130 Allure). Pour un modèle bien doté et motorisé (PHEV 180 Allure Pack), la barre des 45 000 € est franchie. La française paye là le coût élevé de sa technologie hybride rechargeable. Le présence du 1.6 PureTech de 180 ch – comme sur la 508 – aurait permis un tarif moins prohibitif à puissance égale.

L’hybride rechargeable quasi imposé. C’est une technologie intéressante, mais il est dommage que la 408 parie presque tout sur elle car elle ne convient pas à tous les usages. Cette version PHEV réclame des recharges quotidiennes pour exploiter correctement sa partie électrique. De plus, cette technologie est lourde (batterie dix fois supérieure à celle d’une hybride simple), encombrante (coffre et réservoir réduits), et elle n’est pas efficace en itinérance comme nous l’avions constaté lors du supertest de la 308 SW Hybrid 225. Hélas, sur la 408 c’est le seul moyen de disposer d’une motorisation puissante.

Son gabarit imposant. Garer un véhicule de 4,69 m de long ne pose aucun problème tant que l’on n'est pas dans une zone trop dense. En ville, c’est parfois une autre paire de manches, et c’est donc un point à prendre en compte pour les citadins.

Quel moteur choisir sur la Peugeot 408 ?

Essence 130 ch et hybride rechargeable de 180 et 225 ch composent la gamme de moteurs de la 408.

1.2 PureTech 130 ETA8

Voilà un moteur qui donne des ailes à la petite 208 et de la vigueur à la compacte 308, mais qui ne nous a pas convaincus sous le capot de la grande 408. Les performances ne sont pas en cause puisque le répondant est suffisant pour faire face à toutes les situations de conduite. Mais il ne faut pas s’emballer : dès que la route prend du relief, le moteur s'essouffle. C’est aussi la manière qui nous plaît moins ici. La 408 vise une place premium. Or, ce n’est pas avec ce trois-cylindres grondant à l’accélération et hoquetant à chaque redémarrage à cause de son Stop & Start trop lent qu’elle va acquérir ses lettres de noblesse. Lire comparatif 408 PureTech 130 vs Austral TCe 160.

1.6 Hybrid 180 => notre choix

Cette 408 hybride rechargeable repose sur l’association d’un moteur à essence 1.6 turbo à quatre cylindres de 150 ch, d'un moteur électrique de 110 ch et d'une batterie d’une capacité brute de 12,4 kWh. Cette dernière, une fois pleine, autorise un roulage 100 % électrique de 46 km sur un parcours mixte (autonomie vérifiée). L'accumulateur se recharge en une nuit sur une prise domestique ou en 3 h 20 sur une borne publique (1 h 40 si on coche l’option chargeur 7,4 kW à 400 €).

La version Hybrid 180 est le meilleur choix dans la gamme 408.

Cette version avec 180 ch et 360 Nm cumulés est largement à la hauteur des attentes en matière de performances. Souplesse à basse vitesse et relances vigoureuses grâce au boost électrique agrémentent la conduite sur tous les types de route. Quand la batterie est vide (elle ne l’est jamais entièrement), la mécanique se comporte comme une hybride classique avec des consommations maîtrisées en usage périurbain (6 l/100 km) mais moins avantageuses sur autoroute (8,4 l/100 km observés à 130 km/h). Cette version est, à nos yeux, la plus pertinente sur la 408 : elle a plus de prestance sur le PureTech 130, et ses performances évitent de « monter » en Hybrid 225.

1.6 Hybrid 225

Sur le papier, 45 ch de plus cela compte, et cette 408 Hybrid 225 est bien tentante. Mais, volant en mains, cette version ne fait pas une différence significative avec l’Hybrid 180, si ce n’est en relance pour doubler par exemple. Il faut dire que les deux versions possèdent le même moteur électrique de 110 ch et le même couple cumulé de 360 Nm. La différence se fait sur le moteur à essence (180 ch ici) et une cartographie qui favorise la puissance générale. Pas de quoi investir les 1 900 € qui séparent ces deux moteurs. Il est plus judicieux de les placer dans l’équipement ou de limiter le prix d’achat déjà élevé.

La 408 Hybrid 225 est la plus performante de la gamme… … mais elle ne creuse pas un écart significatif avec la version 180.

Fiche technique Peugeot 408 Hybrid 180 Hybrid 225 PureTech 130 Dimensions Longueur 4,69 m Largeur sans rétroviseurs 1,86 m Hauteur 1,48 m Empattement 2,89 m Volume de coffre 471 l 536 l Volume du réservoir 40 l 52 l Pneus de série 215/65 R17 205/55 R19 215/65 R17 Poids en ordre de marche 1 696 kg 1 706 kg 1 393 kg Puissances et performances Type de moteur thermique 4 cyl ess, 1 598 cm3 3 cyl ess, 1 199 cm3 Puissance et couple thermique 150 ch et 250 Nm 180 ch et 250 Nm 130 ch et 230 Nm Puissance et couple électrique 110 ch et 320 Nm 110 ch et 320 Nm - Puissance et couple cumulés 180 ch et 360 Nm 225 ch et 360 Nm - Transmission aux roues avant Boîte de vitesses automatique à 8 rapports 0 à 100 km/h 8,1 s 7,8 s 10,4 s Vitesse maximale 225 km/h 233 km/h 210 km/h Vitesse maximale en électrique 135 km/h 135 km/h - Batterie, autonomie et consommation Capacité brute - utile de la batterie 12,4 kWh - 11,3 kWh Puissance du chargeur embarqué AC 3,7 kW - Consommation mixte WLTP 1,1 ou 1,2 l/100 km 6 ou 6,1 l/100 km Autonomie mixte élect. WLTP 61 à 63 km 62 ou 63 km - Temps de charge de 0 à 100 % Prise domestique 8 A 7 h 5 - Borne AC 3,7 kW 16 A 3 h 25 -

Quelle finition choisir sur la 408 ?

Seulement trois finitions pour la gamme 408 : Allure, Allure Pack et GT.

408 Allure

Équipement de série. Instrumentation numérique 10 pouces. Navigation connectée avec écran central tactile 10 pouces et i-Toggles virtuels personnalisables. Android Auto et Apple CarPlay sans fil. Reconnaissance vocale. Climatisation automatique bizone. Caméra de recul et radars de stationnement arrière. Commutation automatique des feux de route. Alerte active de franchissement de ligne. Freinage d’urgence.

Décors textiles (planche de bord, panneaux de porte). Éclairage d’ambiance (8 couleurs). Volant cuir (croûte). Siège conducteur avec réglage lombaires. Dossiers de banquette rabattables 60-40. Vitres latérales arrière et lunette arrière surteintées. Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant. Calandre avec grille chromée. Projecteurs à LED. Jantes alliage 17 pouces.

En plus sur versions Hybrid : régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go. Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation. Câbles de recharge Type 2. Chargeur embarqué de 3,7 kW.

Notre avis. Une belle entrée en matière avec une dotation complète en sécurité, multimédia et quelques éléments de décoration. Mais les jantes de seulement 17 pouces sont insuffisantes en taille pour soutenir la silhouette, et il manque quelques équipements.

408 Allure Pack

En plus d’Allure. Accès mains libres. Radars de stationnement avant. Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (PureTech 130). Reconnaissance étendue des panneaux de signalisation (PureTech 130). Surveillance des angles morts, aide au changement de voie longue portée et alerte de trafic arrière transversal. Vitres avant feuilletées acoustiques. Lécheurs de vitres noir brillant. Jantes alliage 19 pouces.

Notre avis. Du mieux ici. Au quotidien, on apprécie l’accès mains libres, la surveillance des angles morts et le radar avant. Les vitres avant feuilletées apportent du silence à bord et, côté esthétique, la taille des jantes est mieux adaptée. Quant aux lécheurs de vitre noirs, ils font leur effet.

408 GT => notre choix

La finition GT est la plus huppée de la gamme 408 et la plus attrayante aussi.

En plus d'Allure Pack. Calandre avec grille verticale couleur caisse. Feux arrière spécifiques avec allumage dynamique griffe à griffe. Monogrammes latéraux emblème Lion. Peugeot i-cockpit 3D. Ciel de pavillon noir Mistral. Console centrale avec double surpiqûre et arche de console chromée. Montants de baie textile noir Mistral. Panneaux de porte avec surpiqûre vert Adamite et décors aluminium. Pédalier Sport et repose-pied en aluminium. Planche de bord avec jonc transversal chromé, décor alu et surpiqûres vert Adamite. Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre. Seuils de portes avant en aluminium. Surtapis avant/arrière. Sellerie Trimatière maille Fraxx Knit/TEP/Alcantara. Volant cuir perforé chauffant. Hayon motorisé avec accès bras chargés

Pack Drive Assist Plus : conduite semi-autonome (niveau 2), régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, aide au maintien de position dans la voie. Projecteurs Peugeot avec Matrix LED Technology

Notre avis. Cette fois, la 408 donne tout au niveau esthétique. Sa dotation en GT lui permet de profiter d’un habitacle plus soigné et d’un style extérieur plus valorisant. Comme le design est un critère d’achat important sur la 408, autant s’offrir cette finition. Au-delà de l’apprécier au quotidien, cette version sera aussi plus facile à revendre en occasion du fait de sa présentation. En liaison avec le moteur Hybrid 180, cette finition GT est facturée tout juste sous les 50 000 €… avant les options !

Prix Peugeot 408 Hybrid 180 Hybrid 225 PureTech 130 Allure 45 450 € - 37 350 € Allure Pack 46 400 € 48 300 € 38 700 € GT 49 500 € 51 400 € 41 800 € Rejets CO 2 26 à 28 g/km 136 à 138 g/km Malus CO 2 2023 aucun 330 à 400 € Malus au poids aucun Fiscalité 8 CV 10 CV 7 CV Garantie 2 ans - km illimité Intervalles de révision 30 000 km ou 1 an 20 000 km ou 1 an Pays de production France

Options Peugeot 408

Peinture métallisée/spéciale : 650 €/850 €

Système Hi-Fi Focal 10 HP : 850 € (GT)

Recharge de smartphone par induction : 100 €

Sièges AV chauffants, électriques, massants et conducteur AGR : 1 000 €

Pack cuir Nappa et siège conducteur AGR électrique : 2 900 € (2 700 € sur GT)

​Toit ouvrant électrique : 1 100 € (GT)

Pare-brise acoustique chauffant : 200 €

Chargeur embarqué 7,4 kW : 400 € (Hybrid)

Attelage démontable : 790 €

Jantes alliage 20 pouces Monolithe : 200 € (sur GT)