Honda Civic Type R (2023). La compacte sportive retrouve sa couronne au Nürburgring La Honda Civic Type R retrouve les sommets au Nürburgring. La compacte sportive de dernière génération établit un nouveau record pour une traction avec un temps de 7 minutes, 44 secondes et 881 millièmes. Elle détrône ainsi une nouvelle fois sa plus grande rivale, la Mégane RS Trophy-R.

Par Vincent Foultier

Voir les photos La Honda Civic Type R reprend le record sur le tracé du Nürburgring. L'argus

Depuis près d’une décennie maintenant, la Mégane RS et la Honda Civic Type R se tirent la bourre sur le célèbre tracé du Nürburgring. Toutes deux considérées à juste titre comme des références sur leur marché des compactes sportives à traction, elles ne cessent de se partager les records de la piste. Aux dernières nouvelles, c’est la française qui détenait le meilleur chrono sur la Boucle Nord, avec un 7’40’’100 établit en 2019. Mais 4 ans plus tard presque jour pour jour, sa rivale de toujours, la Honda Civic Type R, lui reprend sa couronne en bouclant un tour en 7’44’’881... Non, il n’y a pas d’erreur. Avec ce chrono, la japonaise redevient bel et bien la traction la plus rapide sur le tracé. Explications.

Plus lente…mais plus rapide

N’allez pas croire que cette nouvelle Type R est moins rapide que sa prédécesseure. D’ailleurs, sur le papier, elle est même plus puissante de 9 ch que la FK8 et ses 320 ch. En réalité, c’est le parcours qui a évolué. Depuis 2019, la longueur de piste officielle du Nürburgring a été fixée à 20,8 kilomètres, soit 200 mètres de plus qu’auparavant. Il en résulte forcément des chronos « plus lents ». A titre de comparaison, la Civic Type R d’ancienne génération avait même réalisé un meilleur temps que sa descendante avec un 7’43’’800, mais sur l'ancienne version du circuit. C'est donc la version 2023 qui demeure la reine de l’épreuve, repoussant la Mégane RS Trophy-R de près d’une demi-seconde (7’45’’39) sur ce tracé réajusté. La sportive japonaise a réalisé cette prouesse sans aucune modification, si ce n’est qu’elle s’est chaussée de pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, aux performances plus élevées que les Michelin Pilot Sport 4 S de série.

Media Image Image Fin mars, notre pilote Mathieu Sentis s'était rendu sur la Boucle Nord au volant de cette Type R de dernière génération. Rike67

Le record pour une traction ancré à tout jamais ?

Dernière de sa génération, la Honda Civic Type R vient sans doute d’entériner à tout jamais le record de la piste pour une traction thermique. Impactée par les normes environnementales, cette catégorie est en voie d’extinction. Les sportives compactes à combustion vont être remplacées par des modèles 100% électriques. Ce chrono pourrait tomber si la Renault Mégane RS retourner dans l'enfer vert. Ce qui n'est pas gagné car la sportive française est en fin de carrière et ne sera pas renouvelée. En 2023, Renault a dévoilé une dernière version, baptisée Mégane RS Ultime, qui sera livrée entre juin et fin 2023. Si les choses restent en l'état, la Honda Civic Type R serait la sportive traction la plus rapide sur ce circuit.

Media Image Image Basée sur la onzième génération de la Honda Civic, la Type R sera la dernière compacte sportive thermique de son histoire. DR Media Image Image Sa rivale, la Megane RS, ne devrait pas rivaliser avec ce chrono... Sa dernière évolution, ci-dessus, n'évolue pas sur le plan technique. Renault

