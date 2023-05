Honda CR-V (2023). Premières impressions sur la nouvelle version européenne L’argus est monté à bord du nouveau Honda CR-V, quelques mois avant sa sortie en France à la rentrée. Découverte en vidéo de ce rival des Toyota RAV4, Peugeot 3008 et Renault Austral, qui compte sur son inédite version hybride rechargeable pour séduire la clientèle européenne.

Voir les photos Le nouveau Honda CR-V sera lancé en France à la rentrée 2023. Parmi les nouveautés, citons l'arrivée d'un moteur hybride rechargeable. Benjamin Brillante - L'argus

Francfort avait des allures de salon automobile ce 11 mai 2023. Honda a levé le voile sur trois nouveautés européennes, attendues pour la rentrée prochaine. Parmi elles : le nouveau CR-V. Nouveau ? Pas tant que ça puisque le SUV a été dévoilé il y a un an et il est commercialisé aux Etats-Unis depuis l’automne dernier. C’est donc avec quelques mois de retard que le CR-V arrive sur le Vieux Continent, dans sa version européanisée… fabriquée en Chine (le CR-V est aussi produit aux Etats-Unis et au Canada). Cette sixième génération du CR-V marque une profonde évolution par rapport à la version actuelle.

Le CR-V s'allonge

D’abord en termes de dimensions puisque le SUV japonais grandit de 8 cm pour atteindre 4,70 mètres. Il est désormais 10 cm plus long qu’un Toyota RAV4 et une vingtaine de plus que ses principaux concurrents français, les Peugeot 3008 (4,45 m) et Renault Austral (4,51 m). Ce gabarit supérieur doit faire de la place dans la gamme du constructeur pour permettre l’arrivée du ZR-V à l’automne. Un autre SUV du segment C (4,55 m) développé sur la base de la nouvelle Civic.

Media Image Image Le dessin des feux arrière rappelle l'univers de Volvo. Benjamin Brillante - L'argus

Le nouveau CR-V évolue également en termes de design. Fini les rondeurs et les lignes complexes, le japonais gagne en caractère et en dynamisme. Le lien de parenté avec les nouvelles Civic et HR-V est assez marqué. On retrouve les mêmes phares effilés, le même capot plat, la même implantation des rétroviseurs sur les portières. Tout ne change pas, à l’image des feux arrière verticaux. Une caractéristique qui existe depuis la première génération lancée à la fin des années 1990.

Un Honda CR-V hybride, sinon rien

En Europe, le CR-V 6 n’est proposé qu’avec deux motorisations hybrides. La première est la version Full Hybrid de 184 ch pour 335 Nm - associant un 2.0 essence et deux électromoteurs - disponible sur la nouvelle Civic. En plus de la version à deux roues motrices, une version 4x4 est disponible. Il s’agit d’une transmission mécanique, il n’y pas de moteur électrique sur le train arrière. Honda annonce une consommation de 5,9 l/100 km pour la version 4x2 et 6,6 l/100 km pour la version à transmission intégrale.

Media Image Image Seule la version hybride simple est proposé avec la transmission intégrale. SP/Honda Media Image Image La version hybride rechargeable devrait représenter la majorité des ventes en France. SP/Honda

La seconde motorisation est un hybride rechargeable - une première pour Honda en Europe - de même puissance (184 ch) que l'hybride classique. Une batterie de 17,7 kWh de capacité utile assure une autonomie électrique de 82 km. Aucun chiffre de consommation n'a été communiqué. Ce CR-V PHEV (à traction avant uniquement) est reconnaissable à sa calandre spécifique, ses bas de boucliers couleur carrosserie et sa trappe de recharge sur l'aile avant gauche. Honda promet une recharge en moins de 3 heures avec le chargeur embarqué de 6,8 kW.

Pas de version à 7 places

Media Image Image Le dessin de la planche de bord est repris de la nouvelle Civic. La qualité perçue est correcte. SP/Honda

L'intérieur évoque la Civic avec un dessin de la planche de bord horizontal et une dalle numérique de 9 pouces, implantée au sommet de la console centrale. De l’ancien CR-V, le nouveau venu conserve la console centrale surélevée. Par rapport au modèle américain, Honda assure avoir apporté un soin particulier à la qualité perçue. Sur ce point, le véhicule nous a fait plutôt bonne impression.

Media Image Image Faute de place (à cause de la batterie des versions hybrides), le nouveau CR-V ne sera pas disponible en 7 places en Europe. Benjamin Brillante - L'argus

Le CR-V profite de son grand gabarit pour offrir une habitabilité parmi les meilleures du segment des SUV compacts. D’autant que cette génération profite d’un empattement allongé de 4 cm (2,70 m). Dès lors, la place ne manque pas à l’arrière, même pour les grands gabarits. Les dossiers peuvent même s’incliner pour gagner en confort sur les longs trajets. L'absence de tunnel de servitude facilite aussi l'installation d'un troisième passager. Côté coffre, Honda annonce un volume de chargement jusqu'à 587 litres sur la version hybride rechargeable et jusqu’à 617 litres sur l’hybride simple. Dans les deux cas, la capacité est supérieure à celle de l’ancien modèle (497 litres). Par contre, la présence de la batterie sur ces modèles hybrides condamne la version 7 places du CR-V sur le marché européen.

NOTRE AVIS En grandissant, le nouveau Honda CR-V devient encore plus spacieux, aussi bien pour les passagers que les bagages. La présentation est plus moderne et l’arrivée d’une nouvelle motorisation hybride rechargeable en fait un sérieux concurrent aux Toyota RAV4 et Peugeot 3008 Hybrid. Honda a de grandes ambitions sur cette nouvelle version qui pourrait représenter 70% des ventes sur le marché français.

