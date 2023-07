Honda CR-V HEV et PHEV (2023). Prix, gamme et équipements du SUV familial hybride Quelques semaines après la présentation de sa version européenne, le nouveau CR-V dévoile ses tarifs. Désormais disponible en déclinaison hybride rechargeable en plus de l’hybride classique, le SUV Honda subit une nette inflation. Mais il compense avec une dotation bien plus riche qu’auparavant.

Voir les photos La sixième génération de Honda CR-V dévoile ses tarifs et son équipement, tous les deux en forte augmentation par rapport à la précédente mouture. SP/Honda

Pour la branche européenne de Honda, 2023 est une année riche en actualités. Tout particulièrement du côté des SUV, avec l’arrivée de deux modèles inédits, les ZR-V et e:NY1. Mais l’un des pionniers du genre, le CR-V, fait également peau neuve. Il accueille déjà sa sixième génération, qui dévoile désormais ses tarifs. En version hybride e:HEV deux roues motrices de 184 ch, ses prix commencent à 54 980 €, auxquels il faudra ajouter un malus écologique de 280 €. La finition supérieure Advance reprend la même motorisation, avec une transmission intégrale en prime. De quoi faire grimper l’addition de 3 000 € supplémentaires, alors que la « taxe CO2 » atteint ici 1 629 €. Quant à la déclinaison hybride rechargeable e:PHEV, la première pour Honda sur le Vieux Continent, elle a encore droit à un niveau d’équipement spécifique, baptisé Advance Tech. Cette fois, la facture franchit allègrement la barre des 60 000 € pour culminer à 63 150 €. Dans la gamme actuelle, seule la Civic Type R S se montre encore plus chère ! En contrepartie, avec 18 g/km de CO2, on peut ici profiter d’une fiscalité très avantageuse.

Dotation de série généreuse

Media Image Image L'arrivée d'une version hybride rechargeable est une première pour un modèle Honda vendu en Europe. SP/Honda Media Image Image La dotation de série est très riche dès la finition d'entrée de gamme, avec un toit panoramique ou des sièges ventilés par exemple. SP/Honda

Quand on les compare à ceux de la précédente mouture, qui reste disponible entre 42 970 et 49 590 € en version hybride 184 ch deux roues motrices, ces prix peuvent sembler difficiles à digérer. Mais la baisse du malus absorbe une partie de cette différence. Surtout, comme sur le ZR-V, la marque japonaise a choisi de faire l’impasse sur les finitions de base, très peu vendues dans l’Hexagone. Le premier niveau, Executive, est donc déjà richement doté. Même la suspension pilotée, les sièges avant chauffants et ventilés à réglages électriques, la banquette arrière chauffante, la peinture métallisée ou le toit panoramique sont fournis de série. Rares sont les concurrents à pouvoir proposer autant sans supplément. En plus des quatre roues motrices, le CR-V Advance ajoute encore l’affichage tête haute, un système audio Bose à 12 haut-parleurs ou la caméra de stationnement à quatre roues motrices. Enfin, l'hybride rechargeable a droit à quelques spécificités supplémentaires comme des suspensions et un pédalier plus sportifs, des jantes noires au lieu de grises ou une aide au parking autonome.

Les prix du Honda CR-V 6 (juillet 2023)

Prix en euros Executive Advance Advance Tech Malus écologique 2.0 e:HEV 184 ch 2WD 54 980 - - 280 2.0 e:HEV 184 ch 4WD - 57 980 - 1 629 2.0 e:PHEV 184 ch 2WD - - 63 150 0

Les principaux équipements du Honda CR-V (juillet 2023)

Executive

Media Image Image Le système multimédia Honda Connect est commandé par un écran tactile 9 pouces. Honda

Climatisation automatique bizone

Sièges avant chauffants et ventilés

Sellerie cuir véritable (intérieur)-synthétique (flancs et appuie-têtes)

Banquette arrière inclinable, fractionnable 60/40 et chauffante

Toit panoramique

Rails de toit

Jantes alliage 18’’ grises

Phares LED avec feux de route actifs

Déverrouillage et démarrage sans clé

Système multimédia Honda Connect avec écran tactile 9’’, Apple CarPlay, Android Auto et navigation

Instrumentation numérique 10,2’’

Chargeur de smartphones sans fil

Amortisseurs adaptatifs

4 modes de conduite

Radars de stationnement avant/arrière

Caméra de recul multi-vues

Frein de stationnement électrique

Système de surveillance de l’angle mort avec alerte de trafic en approche

Reconnaissance des panneaux

Assistance à la conduite dans les embouteillages

Changement de ligne autonome

Surveillance des voies de circulation à 360 degrés

Réduction des accélérations involontaires

Advance

Media Image Image La finition intermédiaire Advance est forcément dotée de quatre roues motrices, un choix réservé à la motorisation hybride classique. Honda

En plus d'Executive :

Caméra 360 degrés

Affichage tête haute

Mémoire de position siège conducteur

système audio Premium Bose à 12 haut-parleurs

Phares d’angle

Feux de route adaptatifs

Advance Tech

En plus d'Advance :

Câble de charge domestique

Câble de charge triphasé

Modes de conduite EV et Tow

Amortisseurs adaptatifs Performance

Pédalier sport

Parking Pilot

4 capteurs de stationnement latéraux

Jantes alliage 18'' noires

Media Image Image Malgré sa puissance inchangée, le CR-V e:PHEV revendique une certaine sportivité avec ses jantes noires ou ses réglages de suspension spécifiques. Honda Media Image Image La version hybride rechargeable est fourni avec deux câbles, pour se brancher sur des prises domestiques ou des bornes en courant triphasé. Honda

Les options du Honda CR-V (juillet 2023)

Comme de coutume chez Honda, la liste des options est pour sa part très courte. Identique pour toutes les versions, elle se limite aux équipements suivants :

Peinture Premium : 200 €

Pack Aéro (+ 1 g/km de CO2) : 2 150 € sur e:HEV, 1 990 € sur e:PHEV

Attelage détachable 13 pôles : 840 €

Jantes 18 pouces au dessin différent : 1 030 € à 1 220 €

Extension de garantie 24 mois : 819 €

