Honda e:Ny1 (2023). Quel prix pour le SUV électrique ? Honda annonce le prix de son premier SUV électrique baptisé e:Ny1 (Anyone). A 47 700 €, la facture de l'unique version de 204 ch, certes très bien équipée, est plus élevée que celle de ses concurrents, les Peugeot e-2008, Mazda MX-30 et Volvo EX30.

Julien Sarboraria Par

Voir les photos Le Honda e:Ny1 est disponible à partir de 47 700 euros en France. Les premières livraisons débuteront à la rentrée 2023. SP/Honda

C’est un modèle avec lequel Honda espère séduire la clientèle européenne. Pourtant, le constructeur ne fait pas de cadeau sur les prix. En France, l’e:Ny1 (prononcez Anyone) sera proposé à 47 700 € dès l’ouverture des commandes le 1er juillet. Un tarif qui ne lui permet pas de bénéficier du bonus écologique, dont le seuil limite est fixé à… 47 000 euros. Mais Honda a déjà prévu d’accorder une remise de 700 euros à ses clients pour profiter des 5 000 € de bonus. Ouf !

Un geste commercial qui ne suffira pas à masquer le prix élevé de ce SUV électrique « made in China » de 4,39 mètres de long. Ses concurrents directs sont mieux placés. Un Peugeot e-2008 restylé (4,30 m) démarre à 41 600 euros dans sa version de 156 ch. Et reste encore moins cher que le SUV Honda dans sa finition haut de gamme « GT » (45 100 euros). Même le nouveau Volvo EX30 (4,23 m) - pourtant positionné plus haut de gamme - est moins cher : 37 500 € en version de base, 45 000 € en version de milieu de gamme, à la fois plus puissante (272 ch contre 204 ch) et dotée d'une meilleure autonomie (480 km en cycle WLTP, contre 412 km).

Media Image Image Le Volvo EX30 débute à 37 500 euros. Thomas Antoine - Volvo Media Image Image Dans sa version électrique de 156 ch, le Peugeot e-2008 débute à 41 600 euros. L'argus

Cher mais bien équipé

L’e:Ny1 se rattrape par une offre de financement intéressante à 389 €/mois, sans pour autant que l’on connaisse l’apport initial. Surtout, le japonais se démarque par une dotation de série très complète. La seule finition disponible en France - Advance - dispose de la grande dalle tactile de 15,1 pouces, d’une instrumentation numérique, d’un système audio premium, du toit panoramique, du volant chauffant ou encore d’une sellerie en similicuir (noir ou gris clair, selon la teinte de carrosserie). Parmi les aides à la conduite proposées, le stationnement automatique, la surveillance des angles morts, la caméra de recul ou encore le système de reconnaissance des panneaux de signalisation font également partie de la liste des équipements de série. Honda France précise également que le véhicule sera livré avec deux câbles de recharge.

Les premières livraisons aux clients débuteront à la rentrée 2023. Pour mémoire, le Honda e:Ny1 est animé par un moteur électrique de 204 ch, logé sur le train avant. Sa batterie de 68,8 kWh lui autorise une autonomie WLTP de 412 km.

Prix et principaux équipements de série

Honda e:Ny1 Advance (47 700 euros)

Écran tactile de 15,1 pouces

Instrumentation numérique (écran de 10,25 pouces)

Android Auto et Apple CarPlay sans fil

Aides au stationnement avant et arrière

Caméra de recul

Système audio premium

Toit panoramique

Volant chauffant

Sellerie en similicuir

Hayon motorisé

Stationnement automatisé

Surveillance des angles morts

Système de reconnaissance des panneaux de signalisation

Aide au maintien dans la voie de circulation

2 câbles de recharge

Media Image Image L'e:Ny1 dispose d'un moteur électrique de 204 ch et affiche une autonomie WLTP de 412 km. SP/Honda Media Image Image Le grand écran tactile de 15,1 pouces et le toit panoramique sont livrés de série. SP/Honda

