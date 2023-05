Honda e:Ny1. A bord du SUV électrique, rival des Peugeot e-2008 et Hyundai Kona EV Le Honda e:Ny1 (Anyone) est un SUV électrique avec lequel la marque espère séduire la clientèle européenne. Nos premières impressions en vidéo avant sa sortie en France à l’automne 2023. Il croisera sur sa route les Peugeot e-2008, Hyundai Kona ainsi que le Mazda MX-30.

Julien Sarboraria Par

Voir les photos Le Honda e:Ny1 est un SUV électrique qui sera commercialisé en France à l'automne 2023. Benjamin Brillante - L'argus

Honda met les bouchées doubles pour rattraper le train du véhicule électrique. Après la craquante citadine Honda e en 2019, la marque japonaise va lancer un nouveau modèle 100% électrique à l’automne : l’e:Ny1 (prononcez Anyone). Il prend la forme d’un SUV du segment B avec lequel Honda espère faire du volume sur le marché européen, bien plus qu’avec la Honda e qui était plus un véhicule d’image et dont le succès n’a pas été au rendez-vous.

Bien plus qu’un HR-V électrique

Le Honda e:Ny1 mesure 4,39 m de long, soit 5 cm de plus que le HR-V hybrid, l’autre SUV du segment B dans la gamme du constructeur. La largeur et la hauteur sont identiques. Pour autant, le e:Ny1 est plus qu’un simple HR-V électrique. Il repose sur une nouvelle plate-forme, développée spécifiquement pour ce modèle afin de loger une grosse batterie de 68,8 kWh (capacité brute) sous le plancher. Cet accumulateur alimente un moteur électrique de 204 ch (150 kW) et 310 Nm de couple, implanté sur l’essieu avant.

Media Image Image Le Honda e:Ny1 mesure 4,39 m de long, soit 5 cm de plus que le HR-V hybrid, l’autre SUV du segment B dans la gamme du constructeur. SP/Honda Media Image Image Ce modèle électrique se démarque du HR-V par l'absence de logo à l'arrière. SP/Honda

Honda annonce une autonomie WLTP de 412 km (consommation mixte de 18,2 kWh/100 km). Un chiffre qui n’a rien d’impressionnant face à ses concurrentes, bien au contraire. Un Peugeot e-2008 restylé, certes moins puissant (156 ch), promet jusqu’à 406 km (batterie de 54 kWh). Quant au nouveau Hyundai Kona EV, sa version la plus puissante (218 ch) est donnée pour 490 km (78 km de plus) malgré une capacité de batterie équivalente (65,4 kWh). Des données théoriques que nous ne manquerons pas de vérifier lors des premiers essais du véhicule prévus cet été.

La calandre abrite la prise de charge

Media Image Image La prise de charge est implantée au niveau de la calandre. Benjamin Brillante - L'argus

Esthétiquement, il y a clairement un air de famille entre le HR-V et l’e:Ny1. On retrouve les mêmes optiques, les mêmes feux arrière, le même capot, les mêmes poignées arrière dissimulées dans les montants. La principale différence est l’intégration de la prise au niveau de la calandre. Un positionnement visant à faciliter la recharge sur tous les types de bornes, assure le constructeur. Comptez 6 heures de charge (0-100%) sur une borne publique en courant alternatif (chargeur embarqué de 11 kW) et 45 minutes pour passer de 10 à 80% sur une borne rapide (jusqu’à 78 kW de puissance de charge). Des chiffres qui n’ont rien d’exceptionnel pour le segment, mais que Honda assume dans le but de préserver la batterie.

Une grande tablette de 15,1 pouces

Media Image Image A bord, la grande différence avec le HR-V est la présence de cette grande dalle de 15,1 pouces. SP/Honda

A bord, le Honda e:Ny1 perd les fameux sièges arrière magiques du HR-V (dont le dossier peut se relever à la verticale) à cause de la batterie. Mais il offre un espace de chargement plus important (jusqu’à 361 litres, contre 335 litres pour le HR-V). Contrairement à certains modèles électriques, il n’y a pas de coffre à l’avant. Mais un double plancher permet de ranger les câbles de recharge. Aux places arrière, on est bien installés. Il y a de la place pour les jambes et le moelleux de la banquette participe au confort.

Media Image Image On ne manque pas de place à l'arrière. La banquette est très confortable. Benjamin Brillante - L'argus Media Image Image Il n'y a pas de coffre à l'avant, mais un double plancher permet de ranger les câbles de recharge. Benjamin Brillante - L'argus

En passant à l’avant, on peut difficilement ne pas remarquer l’imposante tablette tactile de 15,1 pouces, implantée à la verticale. Elle regroupe toutes les fonctionnalités de la voiture. Mais pas question d’afficher la carte du GPS en plein écran. Pour conserver une bonne ergonomie, les ingénieurs ont divisé l’écran en trois. La partie du bas est dédiée aux réglages de la climatisation, celle du milieu affiche les infos de conduite, tandis que la partie supérieure est réservée à la navigation. Cet écran est secondé par un autre, plus petit, faisant office de poste d’instrumentation. Un univers 100% numérique plutôt facile à prendre en main, du moins lorsque le véhicule est à l’arrêt.

NOTRE AVIS SUV « made in China », le Honda e:Ny1 ne devrait pas bouleverser le segment des petits SUV électriques. Ses valeurs de consommation et d’autonomie sont mêmes inférieures à celles de ses principaux concurrents. Du moins sur le papier. Rendez-vous cet été pour découvrir nos premières impressions au volant et avoir une première estimation concernant les prix sur le marché français.

