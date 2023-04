Honda S2000 Type R. La version sportive du roadster voit enfin le jour officieusement Plutôt radical dès le départ, le roadster Honda S2000 n’a jamais eu droit au label Type R. Mais l’entreprise américaine Evasive Motorsports a voulu corriger ça. Son S2000R tente d’imaginer à quoi cette version sportive aurait ressemblé, en adoptant un look et un moteur encore plus musclés.

Chez Honda, rares sont les modèles à avoir eu droit au label Type R. Apparu au Japon en 1992 sur la NSX, ce badge sportif a attendu 1998 pour débarquer en France, sur le coupé Integra. Aujourd’hui, il ne survit plus que sur la Civic, et la marque japonaise n’a jamais voulu se résigner à l’apposer sur un SUV. Des « scrupules » que BMW M ou Mercedes-AMG n’ont pas vraiment eu… La citadine Jazz, au look sans doute trop typé monospace, en a également toujours été privée. Mais il y a aussi un modèle sur lequel cette absence peut sembler plus surprenante : la S2000. Vendu de 1999 à 2009, ce roadster à roues arrière motrices semblait en effet tout indiqué sur le papier pour recevoir un tel blason. Près de 14 ans après sa disparition du catalogue Honda, une entreprise américaine spécialisée dans la préparation de véhicules, Evasive Motorsports, a voulu enfin concevoir cette variante encore plus épicée qui n’a jamais existé. Le résultat est baptisé S2000R, et il ne manque pas d’intérêt.

Un look inspiré de la S2000 CR

Côté look, les différences avec le modèle de série sont déjà conséquentes, sans sombrer dans le « bolidage » à outrance. Le pare-chocs avant est même fidèle à celui qui avait été imaginé par Honda en 2020, au Tokyo Auto Salon, pour un prototype dévoilé à l’occasion du vingtième anniversaire de la S2000. Quant à l’aileron arrière en carbone, sa forme pourra faire penser à la S2000 CR, une série spéciale pensée pour la piste qui n’a été commercialisée qu’aux Etats-Unis.

L'imposant aileron arrière en carbone évoque beaucoup la S2000 CR dédiée au circuit, qui n'a jamais été vendue en Europe. Evasive Motorsports Comme sur de nombreuses Honda Type R bien officielles, la carrosserie est blanche, tout comme les jantes forgées de 18 pouces. Evasive Motorsports Le bouclier avant est une reproduction de celui que Honda avait révélé en 2020 sur un prototype au Tokyo Auto Salon, pour célébrer les 20 ans de son roadster. Evasive Motorsports Allégée et dotée de toute une panoplie aérodynamique, cette série spéciale S2000 CR est restée la version de production la plus proche de ce qu'aurait pu être une S2000 Type R. Mais son moteur restait d'origine. Honda Les S2000 vendues en Europe n'ont jamais officiellement reçu d'aileron arrière, à l'image de cet exemplaire exposé à Rétromobile. Laurent Lacoste La Honda S2000 a été vendue entre 1999 et 2009, avec un restylage en 2004. Honda

Cet appendice aérodynamique voyant est complété par un couvre-tonneau à double bossage qui évoque également cette version très rare et recherchée, ainsi qu’une une lame en carbone sous le bouclier avant. Quant aux petits rétroviseurs, ils sont fournis par Spoon, l’une des entreprises japonaises les plus renommées lorsqu’il s’agit de modifier les Honda. Mais c’est sans doute la livrée blanche qui rappelle le plus la saga Type R. La première NSX Type R n’était en effet vendue que dans cette couleur, tout comme l’intégralité des Integra Type R qui ont été commercialisées dans l’Hexagone.

Un moteur qui risque de faire parler

Media Image Image Une instrumentation numérique plutôt moderne a remplacé le très caractéristique compteur d'origine façon moto. Evasive Motorsports Media Image Image Malgré un poids encore très contenu, la S2000 de série n'a jamais versé dans le dépouillement comme une Lotus Elise. Honda

Dans l’habitacle, c’est plutôt le rouge qui est emblématique de ce label, sorte d’équivalent nippon de notre Renault Sport national. On retrouve donc cette teinte rutilante sur les inédits baquets Recaro Podium à coque carbone, sur la moquette ou encore sur le pommeau de levier de vitesses, emprunté à la précédente Civic Type R. Ce n’est toutefois pas la principale chose qui a été repris à cette compacte récemment envoyée à la retraite. Non, la S2000R lui surtout piqué son moteur, le K20C1, un quatre-cylindres 2.0 turbo gratifié de 306 ch selon les normes américaines.

Media Image Image Malgré la hausse de puissance qu'il permet, le remplacement des moteurs atmosphériques avides de haut régimes employés en série par un 2.0 turbo de Civic Type R ne fera pas l'unanimité. Evasive Motorsports Media Image Image Remplacé en 2004 sur les versions nord-américaines par un 2.2 plus coupleux, ce quatre-cylindres 2.0 de 240 ch a longtemps détenu le record de rendement pour un moteur atmosphérique. Honda

Sur ce restomod un peu particulier, c’est le point qui risque de chagriner le plus les puristes. La S2000 a bâti une grande partie de sa réputation enviable sur son quatre-cylindres 2.0 atmosphérique au rendement longtemps record, capable d’atteindre 240 ch à 8 300 tr/mn. Même si la mécanique suralimentée choisie par Evasive Motorsports revendique une puissance et un couple bien plus élevés, elle affichera forcément un caractère plus lisse et une sonorité moins endiablée, avec des régimes moteurs bien inférieurs. Rappelons toutefois que les S2000 vendues outre-Atlantique à partir de 2004 avaient déjà effectué un choix controversé en recevant un 2.2 atmosphérique de 242 ch, à la zone rouge placée plus bas qu’auparavant.

Une S2000RS engagée à Pikes Peak

Media Image Image Cette S2000RS de 650 ch sera engagée par Evasive Motorsports lors de la course de cote de Pikes Peak en 2023. Evasive Motorsports

Le badge Type R n’aurait pas été mérité sans apporter quelques retouches au châssis. En plus de chausser des jantes forgées de 18 pouces, peintes en blanc comme la carrosserie, cette S2000R a donc droit à des suspensions réglables manuellement avec des combinés filetés. Des freins six pistons à l’avant, signés Brembo, ou des barres antiroulis Eibach sont également de la partie. Mais notre pilote maison Mathieu Sentis n’aura sans doute jamais l’occasion d’aller vérifier sur son Nürburgring fétiche si toutes ces modifications sont vraiment pertinentes. Même si Evasive Motorsports prévoit bien de commercialiser cette vraie-fausse version Type R, à un prix encore inconnu, il semble peu probable de voir des exemplaires débarquer sur le Vieux Continent.

Media Image Image La S2000RS a couru en 2022 sur circuit dans une discipline baptisée Time attack. Mais des modifications seront apportées pour lui permettre de briller en montagne. Evasive Motorsports

En revanche, si vous suivez la prochaine course de côte de Pikes Peak sur Internet, le 25 juin 2023, vous pourrez y voir une variante encore beaucoup plus radicale du petit roadster nippon. L’entreprise prendra en effet le départ avec le S2000RS, qui est cette fois animé par un 2.4 turbo de 650 ch. Une puissance supérieure à celle de la dernière NSX alors que le poids sera bien plus léger que sur cette supersportive : aucun doute possible, ça risque de décoiffer.

