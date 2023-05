Honda ZR-V (2023). Que vaut ce nouveau SUV, rival des Peugeot 3008 et Renault Arkana Le Honda ZR-V est un SUV compact qui s’intercale dans la gamme entre le HR-V et le CR-V. Celui que l’on qualifie de « Civic en version SUV » sera lancé en France à la rentrée. Nos premières impressions en vidéo.

Voir les photos Dans la gamme actuelle, le ZR-V s’intercale entre le HR-V et le nouveau CR-V. Il sera lancé à la rentrée 2023 en France. Benjamin Brillante - L'argus

Le ZR-V vous dit quelque chose ? C’est normal. Il est déjà vendu depuis quelques mois sur certains continents, notamment aux Etats-Unis, sous le nom de HR-V. Un patronyme déjà utilisé par Honda en Europe pour baptiser son SUV urbain (4,34 m). Le constructeur l’a donc renommé ZR-V chez nous, le « Z » faisant référence à une route sinueuse car il s’agit « d’un SUV qui se veut dynamique et plaisant à conduire », nous explique-t-on. Un joli discours marketing que nous ne manquerons pas de vérifier lors des premiers essais du véhicule prévus début juin. Pour l’heure, faisons le tour du propriétaire.

Dans la gamme actuelle, le ZR-V s’intercale entre le HR-V (européen donc) et le nouveau CR-V (4,70 m). Honda le présente comme la version SUV de la nouvelle Civic. Il est plus long de 2 cm (4,57 m) mais, SUV oblige, il dépasse la berline de 20 cm en hauteur (1,61 m). Sur le marché, il arrive sur le segment très concurrentiel des SUV du segment C. Il trouvera sur sa route les Peugeot 3008 (4,45 m), Renault Arkana (4,57 m) et Austral (4,51 m), mais également les Kia Sportage (4,52 m) et Hyundai Tucson (4,50 m).

Un style assez dynamique

Question look, le ZR-V s’inspire de la Civic avec des phares effilés et une ligne de toit assez fuyante vers l'arrière. Il se démarque de cette dernière par une calandre spécifique, qui n’est pas sans rappeler celle de la Toyota Yaris Cross. Comme la Civic, la présentation extérieure diffère légèrement selon la finition (Sport ou Advance).

Media Image Image La finition Sport du ZR-V se démarque par une calandre spécifique. Julien Sarboraria Media Image Image La planche de bord est identique à celle de la dernière Civic. SP/Honda

Sans surprise, les similitudes avec la Civic sont aussi présentes à bord. La planche de bord est identique, tout comme l’écran tactile de 9 pouces implanté sur le haut de la console centrale, le volant et les compteurs numériques (écran jusqu’à 10 pouces). Le ZR-V se démarque uniquement par un petit rangement supplémentaire, situé entre les deux sièges avant, au niveau du tunnel central. Il peut également profiter d’un système d'affichage tête haute, équipement qui n’existe pas sur la Civic. La qualité de fabrication est correcte dans l’ensemble, avec des matériaux moussés sur le haut de la planche de bord.

Media Image Image Le ZR-V se démarque uniquement par un petit rangement supplémentaire, situé entre les deux sièges avant. SP/Honda

Un peu moins spacieux

Si le ZR-V est un peu plus grand que la Civic, son empattement est un peu plus court (2,66 m, soit 7 cm de moins). L’habitabilité aux places arrière reste, malgré tout, satisfaisante pour deux adultes. Il n’y a pas de banquette coulissante comme dans le Renault Austral et les dossiers des sièges ne peuvent pas s'incliner comme son grand frère Honda CR-V. Côté chargement, c’est un peu la déception. L’inclinaison de la lunette arrière lui fait perdre 20 litres de capacité par rapport à la Civic. Avec 390 litres (380 litres avec le caisson de basse), le coffre du ZR-V est moins vaste que certains rivaux, pourtant plus petits.

Media Image Image L'habitabilité est correcte à l'arrière. En revanche, le coffre est plus petit que celui de la Civic. Benjamin Brillante - L'argus

Une seule motorisation hybride

La gamme du ZR-V étant calquée sur celle de la Civic, on retrouve le même moteur Full Hybrid non rechargeable qui entraine les roues avant. Pour mémoire, ce bloc associe un 2.0 essence atmosphérique à deux électromoteurs. La puissance atteint 184 ch pour un couple de 315 Nm. Son allure moins aérodynamique le pénalise sur le plan des consommations, avec une moyenne mixte donnée de 5,7 à 5,9 l/100 km, selon les versions. C’est 1 l/100 km de plus que la Civic. Conséquence ? En France, le ZR-V écope d’un petit malus écologique (de 210 à 240 euros selon les versions), ce qui n’est pas le cas de la Civic.

NOTRE AVIS En devenant SUV, la Civic gagne en style mais perd en praticité et semble plus gourmande en carburant. Reste à voir si le ZR-V est aussi plaisant à conduire que le prétend Honda et à espérer que l'écart de prix avec la Civic ne sera pas trop important. Début de réponse en juin.

