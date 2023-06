Hydrogène. La plus grande station d’Europe ouvre à Paris Hysetco ouvre une station à hydrogène pouvant accueillir six véhicules à Paris, porte de Saint-Cloud. Présentée comme la plus grande station d’Europe, elle vient d’être inaugurée avec le concours de la mairie de Paris et de la région Île-de-France.

Par MaxK

Voir les photos Une station à hydrogène Hysetco ouvre à Paris, porte de Saint-Cloud. Hysetco

Bien que relégué au second plan derrière le 100 % électrique pour ce qui est des véhicules légers, l’hydrogène se développe néanmoins. La France compte une quarantaine de stations dédiées, dont une dizaine à Paris. La capitale en accueille une nouvelle en ce 14 juin 2023, et elle est présentée comme la plus grande d’Europe.

Media Image Image La station peut accueillir six véhicules simultanément. Hysetco

Le plein possible pour six véhicules en même temps

Située porte de Saint-Cloud, cette nouvelle station appartient à la jeune entreprise Hysetco, qui l’exploite. Elle se trouve très exactement au 22, avenue Dode-de-la-Brunerie, dans le 16e arrondissement de Paris. Elle comprend six pompes et pourra délivrer jusqu’à une tonne d’hydrogène par jour. Il s’agit de la quatrième station à hydrogène de cette start-up après celles de Roissy, d’Orly et de la porte de la Chapelle, en attendant celle prévue au Bourget (toutes en région parisienne donc). Outre son réseau de stations, Hysetco est engagé dans divers projets de développement de la filière. La société, grâce à un partenariat avec Toyota, propose aussi des offres de location de Toyota Mirai à destination des professionnels.

Media Image Image Hysetco annonce une capacité quotidienne d'une tonne d'hydrogène. Hysetco

L'hydrogène, une autre voie sans CO2 à l'échappement

Hysetco a réussi l’exploit de réunir la ville de Paris et la région Île-de-France autour d’une initiative relative à la mobilité. Le terrain qui accueille la station appartient à la ville, tandis que la région compte parmi les investisseurs, au même titre que la Commission européenne. David Belliard, adjoint à la mairie de Paris en charge des transports, et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, étaient présents pour l’inauguration. Comme les voitures 100 % électriques, celles dotées d’une pile à hydrogène resteront autorisées sur le marché du neuf après 2035 du fait qu’elles ne rejettent pas de CO 2 à l’échappement, mais seulement de la vapeur d'eau.

Media Image Image Hysetco travaille avec Toyota… Hysetco Media Image Image … et propose une flotte de Mirai pour les professionnels. Hysetco

Tags