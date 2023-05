Hyundai i20 (2023). Restylage et nouveaux équipements pour la citadine micro-hybride La Hyundai i20 bénéficie d’un léger lifting de mi-carrière. Celui-ci s’accompagne de nouveaux équipements technologiques, en série ou en option. La citadine, concurrente des Peugeot 208, Renault Clio et consorts, conserve sa motorisation micro-hybride.

Trois ans après son lancement, la Hyundai i20 de troisième génération s’offre un restylage, particulièrement discret. Extérieurement, le changement le plus visible se situe à l’avant. Le bouclier revu intègre des prises d’air redessinées ainsi qu’une calandre au maillage retravaillé dont le cadre noir se prolonge avec plus d’épaisseur sous le feux. A la poupe, on remarque que le bouclier est désormais intégralement noir à l’exception de son bord supérieur et de ses côtés. Il est maintenant surmonté par de nouveaux catadioptres. Plus haut, l’éclairage a été légèrement modifié. De nouvelles teintes de carrosserie apparaissent au catalogue, dont le vert Lucid Lime Metallic de l’exemplaire de présentation, et de nouveaux styles de jantes de 16 ou 17 pouces enrichissent la palette des options. Un toit noir contrastant est proposé.

De la technologie en plus

Dans l’habitacle aussi, les changements visuels sont mineurs. Un écran de 4,2 pouces prend place entre les compteurs dès l’entrée de gamme. Un combiné d’instrumentation entièrement numérique de 10,25 pouces reste proposé en option. L’écran central tactile affiche toujours cette même diagonale. La Hyundai i20 gagne en aides à la conduite. Le freinage d’urgence autonome intègre d’office la détection des piétons et des cyclistes, et l’aide au maintien dans la voie fait partie de la dotation standard.

En option ou suivant la finition, il est possible de profiter en sus du régulateur de vitesse adaptatif, de la surveillance des angles morts et de l’alerte de trafic perpendiculaire arrière, ou encore d’un chargeur à induction. Un port USB-C est monté de série. L’éclairage de l’habitacle passe à présent par des LED, et divers inserts intérieurs peuvent rappeler la couleur extérieure, en accord avec les surpiqûres de la sellerie. La citadine sud-coréenne longue de 4,04 m offre toujours un volume de coffre de 352 l banquette en place, soit un peu moins qu’une Skoda Fabia (380 l) mais nettement mieux qu’une Peugeot 208 (265 l) ou une Renault Clio (284 l).

Une gamme qui reste à détailler

Sous le capot de l’i20, Hyundai annonce la reconduction du trois-cylindres essence turbo 1.0 T-GDi micro-hybride de 100 ch, associé au choix à une boîte manuelle à six rapports ou une transmission à double embrayage comptant sept vitesses. Rien n’est dit concernant le quatre-cylindres atmosphérique de 84 ch qui ouvre actuellement la gamme, ni sur la sportive i20 N de 204 ch, mais le constructeur de Séoul ne dévoile pas encore l’offre complète du modèle restylé et précise que d’autres versions seront présentées prochainement. Cette « phase 2 » entrera en production à Izmit, en Turquie, au troisième trimestre 2023. Ses tarifs seront communiqués d’ici-là. Aujourd’hui, la Hyundai i20 débute à 17 600 €.

