i5, M5… le futur break BMW Série 5 Touring (2024) à toutes les sauces Prévue pour le printemps 2024, la prochaine BMW Série 5 Touring sera proposée en thermique (essence et diesel), en hybride rechargeable, en électrique i5 et même en M5 très musclée. Côté style, le break reprendra les évolutions de la berline.

Maintenant que BMW a officiellement levé le voile sur sa huitième génération de Série 5 en carrosserie berline (type G60), on peut imaginer plus précisément l’allure que prendra sa version break Touring. Selon nos sources, cette carrosserie est attendue pour le printemps 2024. Il s’agira de la sixième du genre, la première Série 5 déclinée en Touring ayant été la génération E34 des années 1980-1990.

Media Image Image La nouvelle Série 5 Berline vient d'être dévoilée. BMW

Une allure imposante mais dynamique ?

Jusqu’aux montants de ses portes avant, la prochaine Série 5 Touring devrait être identique à la berline. Au-delà, son pavillon se prolongera bien plus loin, presque à l’horizontale, avant de descendre avec une inclinaison modérée jusqu’à une poupe au porte-à-faux légèrement allongé. Comme sur la variante tricorps, la ceinture de caisse devrait être plus haute que sur la génération précédente et la découpe des vitres latérales, davantage inclinée pour un effet montant plus prononcé vers l’arrière.

Media Image Image La ceinture de caisse fuyante devrait apporter du dynamisme au break. Kolesa

On peut s’attendre à retrouver des blocs optiques très proches de ceux de la berline, si ce n’est identiques. Cette dernière étant déjà longue de 5,06 m, soit 10 cm de plus que sa devancière, le break affichera un gabarit imposant. Cela devrait lui permettre de conserver un volume de chargement important (de 560 à 1 700 l dans le précédent modèle) malgré l’allocation d’un espace non négligeable aux batteries dans ses déclinaisons électrifiées.

Media Image Image La BMW Série 5 Touring actuelle (type G31) BMW Media Image Image Le prochain modèle affichera des lignes plus anguleuses que son prédécesseur. BMW

Une large gamme pour le break électrifié

La prochaine BMW Série 5 Touring reprendra les motorisations de la berline. Outre les moteurs micro-hybrides essence à quatre cylindres et Diesel à quatre ou six cylindres, ainsi qu’une version hybride rechargeable essence à six cylindres, elle se déclinera en i5 Touring 100 % électrique. Ce modèle concurrencera la future Audi A6 Avant e-tron. Deux variantes « zéro émission » seront au menu, avec comme atouts plus de 570 km d’autonomie WLTP pour la plus sobre (eDrive40) et 601 ch pour la plus musclée (M60xDrive). Ceux qui chercheront encore plus de sportivité pourront se tourner vers la M5 Touring troisième du nom qui, comme la future M5 Berline, reprendra le V8 biturbo hybride rechargeable du BMW XM fort de plus de 600 ch. La nouvelle Série 5 Berline arrivera dans les concessions en octobre 2023 avec une gamme limitée à cinq groupes motopropulseurs et deux finitions. Le lancement de la Série 5 Touring, au printemps 2024, coïncidera avec l’introduction des autres variantes, hors M5. Cette dernière doit entrer en production en juillet 2024 d’après nos informations.

