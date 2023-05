Il y a 80 ans, Jeep mettait au point une voiture volante Alors que la seconde guerre mondiale faisait rage, l’armée de l’air britannique développa une version volante, ou plus exactement planante, du 4x4 américain Jeep. Cette voiture à rotor fut surnommée Rotabuggy.

Par MaxK

Voir les photos Il y a 80 ans, un ingénieur transformait une Jeep en autogire. Jeep

La première Jeep, surnom donné à la Willys-Overland MB, fut conçue aux USA en 1941, en pleine seconde guerre mondiale, comme un véhicule militaire. Ce tout-terrain léger aux dimensions contenues, doté d’un pare-brise repliable, était notamment pensé pour pouvoir être mis dans une caisse et parachuté. Or les parachutes étaient faits d’une soie dont l’approvisionnement devint difficile et dont le remplacement par le nylon et le polyester n’était que balbutiant. Alors en 1943, le Royaume-Uni plancha sur une solution alternative qui permettrait d’acheminer ces autos par les airs. Ainsi naquit le Rotabuggy, une Jeep volante. Ou plutôt, planante.

Media Image Image La première Jeep fut conçue à des fins militaires. Jeep

Mi-voiture, mi-autogire

Vingt ans plus tôt, l’ingénieur espagnol Juan de la Cierva avait mis au point l’autogire, un type d’aéronef à rotor dont la voilure tournante n’est entraînée, de base, que par le vent relatif qui permet ainsi au véhicule de planer. Sur la base de ces travaux, l’ingénieur aéronautique austro-britannique Raoul Hafner entreprit, pour le compte du Royaume-Uni, de greffer à un Jeep Willys Truck 4x4 un ensemble mécanique et aérodynamique de type autogire qui lui permettrait d’être largué sur le terrain depuis un avion sans parachute, puisque le véhicule serait capable de planer pour une descente en douceur. Hafner avait précédemment développé le Rotachute, un autogire monoplace.

Media Image Image Le Rotabuggy ne fut jamais déployé sur le terrain.

Le tout-terrain fut donc doté d’un rotor à deux pales de 14,22 m de diamètre, de deux stabilisateurs, et d’un gouvernail de direction semblable à celui d’un avion. La partie avant de la carrosserie fut aussi modifiée pour intégrer notamment des portes légères en résine acrylique. Le véhicule pesait 1 411 kg dont 249 kg de rotor et fuselage.

Une Jeep encore plus tout-terrain

Les calculs de Raoul Hafner prévoyaient une vitesse minimale de 58 km/h pour l’atterrissage et le décollage, ainsi qu’une vitesse maximale en vol de 241 km/h. Le Rotabuggy fut testé lors de plusieurs vols expérimentaux, atteignant notamment 72 km/h en vol plané et résistant à une chute libre depuis une hauteur de 2,35 m. Son développement fut cependant abandonné au profit des planeurs militaires capables de transporter du matériel et des véhicules, et cette Jeep des airs ne fut jamais utilisée en conditions réelles.

Media Image Image 80 ans plus tard, Jeep ne propose toujours pas de voiture volante. Jeep

