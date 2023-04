Info ou intox ? Le nouveau radar espagnol Velolaser bientôt en France Difficile d’échapper à cette information qui a fait le tour du Web ces derniers jours : après l’Espagne, un nouveau radar démoniaque baptisé Velolaser et mis au point par le fabricant espagnol Invia Sistemas s’apprêterait à débarquer en France ! Calmos amigos. L'argus demêle le vrai du faux.

Par Pascal Pennec

« Velolaser : quel est ce radar invisible et puissant qui sévit sur les routes d'Espagne ? », « Ce tout nouveau radar surpuissant qui pourrait vous coûter cher », « Un nouveau radar en Espagne plus efficace que jamais », « C'est quoi ce nouveau radar indétectable installé en Espagne ? », « Redoutables, minuscules, cachés… comment ils sont sûrs de piéger les automobilistes en Espagne »… Voici un échantillon d’articles diffusés ces derniers jours sur plusieurs sites internet de médias français réputés sérieux. Certains annonçent l’arrivée prochaine de ce nouvel engin riquiqui mais hyperefficace, quand d’autres se montrent plus prudents. Qui croire ?

Un CV impressionnant

Media Image Image Le radar peut aussi être fixé à des supports, comme un véhicule ou une glissière de sécurité. Inviasistemas.es

Selon nos confrères, le Velolaser – fabriqué par la société espgnole Invia Sistemas – a effectivement de quoi faire frémir :

« Velolaser est dix fois plus efficace qu'un radar fixe classique » ;

« Il est indétectable, mesurant seulement 50 cm et pesant 2 kg » ;

« Il peut enregistrer jusqu'à trois infractions à la seconde, dans les deux sens de circulation à plus de 1 500 m » ;

« Sa plage de vitesses est comprise entre 30 et 250 km/h » ;

« Sa marge d'erreur n'est que de 2 km/h, contre 5 km/h en France » ;

« Mobile, il peut fonctionner sur batterie et même être piloté à distance par drone ou hélicoptère par la Guardia Civil » ;

« Comme les radars chantiers en France, il est déplaçable sur n'importe quel poteau, véhicule ou rambarde, prêt à l'emploi en moins de 1 minute, de jour comme de nuit » ;

« Il fonctionne sans fil, en 4G, avec une autonomie de 5 heures ».

Media Image Image Les policiers espagnols utilisent en moyenne le radar 70 minutes entre 8 h 00 et 13 h 00. Inviasistemas.es Media Image Image Ce petit radar est majoritairement utilisé sur un trépied (67 % du temps selon la police espagnole). Inviasistemas.es

Quelque 60 engins sont en service outre-Pyrénées, apprend-on, « la plupart concentrés au centre et à l'ouest de la péninsule » selon les uns, « avec une prédilection particulière sur les routes de la communauté de Madrid, de Galice et de Murcie » pour d’autres. On les voit décidément partout : « cinq en Catalogne », « dans la province de Gérone », « deux sur la Costa Brava » (gare aux vacanciers !). Néanmoins, ces radars ne seraient plus tout à fait si invisibles que cela grâce au réseau SocialDrive et à Waze, dont les utilisateurs signalent leur présence. Comment la Garde civile utilise-t-elle les radars Velolaser ? « Le temps d'utilisation moyen est de 70 minutes par emplacement, majoritairement entre 8 h 00 et 13 h 00. Les appareils sont installés sur un trépied dans 67 % des cas », répond-elle.

Esconden un radar veloláser detrás de una señal de balizamiento en plena recta



Puerto de la Carrasqueta, Alicante pic.twitter.com/ZUdqCxNQMx — SocialDrive (@SocialDrive_es) April 4, 2023

Trop beau pour être vrai ?

Que penser de cette avalanche d’informations ? Si l’on se réfère au CV de l’engin tel que décrit sur le site du fabricant Invia Sistemas, tout est vrai. Celui-ci ajoute de surcroît que le Velolaser, testé depuis 2018 sur les routes espagnoles, dispose également sur le papier d’autres fonctions redoutables :

discrimination voiture/poids lourd ;

calcul de la distance de sécurité ;

il s’utilise sans installation depuis un véhicule ou un poste fixe : trépied, rambarde, portique ;

il est prêt à l'emploi en quelques minutes ;

il se gère à distance via une tablette ou un smartphone ;

il stocke les infractions sur carte SD ;

il est homologué « pour tous types de situations » par le Centro Español de Metrologia.

Pas de marché en France

Autant de fonctions en un seul appareil ? C’est là que bât blesse. Voilà des années que la Sécurité routière française en rêve. Mais aucun dispositif, même ceux utilisant un lidar (laser à balayage), n’est jamais parvenu à trouver grâce face au redoutable Laboratoire national d’essais (LNE). Quant à limiter l’usage du Velolaser dans l’Hexagone à sa fonction la plus simple – le contrôle de vitesse –, l’homologation espagnole ne suffirait pas. Il faudrait auparavant que le LNE vérifie la façon dont ont procédé leurs collègues ibères, ce qui prendrait du temps et de l’argent. Ensuite, pour le déployer sur nos routes, il faudrait que le Velolaser remporte un appel d’offres national. L’engin se frotterait alors à des fabricants sacrément bien implantés.

Media Image Image Ces radars ont été homologués en Espagne, mais pas en France. Leur mise en service chez nous demanderait un investissement important. Inviasistemas.es

Or aucun marché n’est prévu pour les années à venir, hormis celui des radars urbains (attribué aux champions français Idemia et Parifex), dont le déploiement a pris beaucoup de retard. En clair, tous ceux qui annoncent pour « bientôt » cet appareil sur les routes de France se trompent. Reste tout de même un espoir pour le Velolaser : que son prix abordable (14 000 €) séduise les collectivités locales pour le jour où elles auront le droit d’exploiter elles-mêmes (sous le contrôle de l’État) des radars automatiques. Mais là aussi le projet prend du retard, et il ne devrait pas se concrétiser avant de longs mois… à condition là encore que son homologation soit validée par la France.

