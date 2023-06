Info ou intox ? Les radars anti-bruit bientôt abandonnés L’avenir des radars sonores fait actuellement beaucoup de… bruit. Pour certains médias, ils sont déjà abandonnés quand d’autres annoncent que la phase de verbalisation approche. Qui croire ? L’argus démêle le vrai du faux.

Par Pascal Pennec

Voir les photos Les radars sonores ont-ils du plomb dans l'aile ? C'est la question à laquelle répond L'argus. MicroDB

« Pourquoi les radars anti-bruit pourraient finalement être abandonnés par le gouvernement ? », « Les radars anti-bruit déjà abandonnés ? », « Les radars anti-bruit risquent-ils d’être abandonnés à cause des motos ? »... Que d’articles parus ces dernières semaines laissant croire que l’expérimentation des radars sonores lancée dans huit villes serait un échec, et donc vouée à être stoppée prochainement… si ce n’est déjà fait.

Media Image Image Les radars sonores pourraient être signalés par des panneaux de ce type s'ils venaient à être homologués. DR

Pour mémoire, les dispositifs destinés à lutter contre les véhicules trop bruyants ont été implantés dans la foulée de la publication du décret du 3 janvier 2022 lançant « la procédure d'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules en mouvement par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles ». Une mesure inscrite dans la LOM, la loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019, qui fixait la durée de l’expérimentation à deux ans.

3 sites tests urbains, 3 périurbains et 2 ruraux

Huit sites ont été retenus parmi bien d’autres volontaires : les métropoles de Nice (06) et de Toulouse (31), Bron (69), Paris (75), la Haute Vallée de Chevreuse (à Saint-Forget et à Saint-Lambert, 78), Rueil-Malmaison (92), Villeneuve-Le-Roi (94). Tous installés sur les voies limitées à 50 km/h ou moins.

Media Image Image Huit sites ont été retenus en France pour expérimenter les radars anti-bruit. DR

D’emblée, il a été prévu que l’expérimentation se déroule en deux phases. La première, à partir de septembre 2022, destinée à « effectuer les tests nécessaires sur les voies de circulation en vue d'une homologation des instruments de mesure », étape indispensable pour permettre de verbaliser (PV de 135 € sans perte de point). La seconde, devant débuter au printemps 2023, dès lors que « des appareils de contrôle automatiques [seront] capables d'attribuer à un véhicule à moteur le bruit émis lors de son passage devant l'appareil », grâce à des caméras Lapi de lecture des plaques.

Media Image Image Le principe de fonctionnement du radar anti-bruit. Bruitparif

Concernant le seuil de déclenchement, il était question de 90 décibels (dB) lors de l’installation des premiers dispositifs, valeur ramenée ensuite à 83dB, qui correspond dans le Code de l’Environnement au premier seuil de risque pour l’audition. Enfin, le décret précisait que « l'expérimentation donne lieu à un suivi et à un bilan réalisé par le ministre chargé de l'environnement au plus tard dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation », après consultations des collectivités concernées quant à l'efficience du contrôle automatisé « notamment pour les riverains. » Ce bilan comprendra :

l’évaluations de l'impact sur le comportement des usagers de la route,

du caractère dissuasif de la présence des appareils de contrôle automatique,

de l'acceptabilité sociale de ce contrôle,

de l'éventuelle baisse constatée des niveaux des émissions sonores.

« Cette évaluation s'accompagne d'une analyse basée sur le nombre de véhicules en dépassement des seuils d'émissions sonores fixés et sur la graduation de leurs émissions sonores par rapport au nombre de véhicules en circulation sur le site d'expérimentation. » Un sacré boulot…

Deux raisons de douter

Alors, où est le problème ? D’un côté, nos confrères invoquent deux grandes raisons pour douter du devenir des dispositifs ; de l’autre les représentants de l’expérimentation – dont l’association Bruitparif et le Cerema (centre d’expertise de l’Etat) - ne remettent rien en cause dans leurs dernières interviews. Qui croire !…

Un calendrier intenable ?

La première raison mise en avant par ceux qui doutent est l’impossibilité de respecter le calendrier fixé dans la loi, entraînant selon eux la fin prématurée de l’expérimentation et donc du projet tout entier. Effectivement, les délais ont dérapé. Comme expliqué précédemment, les huit sites ont été équipés au premier semestre 2022 ; la phase de tests en vue de décrocher l’homologation a débuté au mois de septembre suivant ; cette phase était censée s’achever au printemps 2023, laissant le temps de rédiger le rapport/bilan à remettre en octobre, soit trois mois avant la fin de l’expérimentation prévue le 3 janvier 2024. En réalité, on vient d’apprendre que les tests d’homologation démarreront seulement cet été avec l’espoir des premières verbalisations début 2024. Un laps de temps qui paraît déjà intenable quand on voit la durée (parfois plusieurs années) exigée par l’organisme certificateur, le Laboratoire national d’essais (LNE), pour homologuer n’importe quel radar. Pour autant, si les délais sont dépassés, qu’est-ce que ça peut bien faire ? Un simple décret peut suffire pour officialiser la prolongation de l’expérimentation.

Media Image Image Le seuil de déclenchement du radar anti-bruit est de 83 dB, ce qui correspond au premier seuil de risque pour l’audition. C'est aussi une valeur très largement émise par des véhicules d'occasion. DR

Une mesure irréaliste ?

Second argument souvent invoqué pour justifier l’abandon de l’expérimentation : « des dispositifs encore trop peu adaptés à la réalité de circulation de certains véhicules ». Ce point pose en effet problème, car une bonne part du parc automobile français, qui ne cesse de prendre de l’âge, est assez proche du seuil des 83 dB. Regardez la carte grise de votre voiture à la ligne U1, qui indique sa valeur sonore à l’arrêt. Pour peu qu’elle ait quelques années, cette valeur se situe probablement entre 75 et 80 dB. Et plus encore à 30 ou 50 km/h ! Pourtant, les rares relevés qui ont fuité jusqu’ici montrent que peu de voitures sont en infraction, la grande majorité étant des motos ou des scooters. Pas forcément à cause d’un pot d’échappement trafiqué : certains modèles puissants (gros cubes, voitures de sport…) sont d’origine au-dessus des 83 dB, parfois largement. Il semblerait même que les poids lourds puissent dépasser ce seuil simplement par les bruits de roulement ! Autant d’exemples rédhibitoires pour les radars sonores ? Pas forcément, mais à condition d’adapter la réglementation. Soit en décidant d’exclure les véhicules référencés comme bruyants, au même titre que les véhicules prioritaires (en surrégime et sirène hurlante) ou les engins spéciaux, par simple croisement automatique avec le fichier carte grise (puisque la valeur sonore y figure) ; soit en relevant le seuil des 83 dB, en le fixant entre 85 et 90 dB. Selon la responsable de Bruitparif, cette option se détache : « Si on se fixe à un seuil de 85 dB, ce qui nous semble approprié, notre expérimentation nous a permis de relever entre 20 et 30 infractions par jour ».

Trop de faux-positifs ?

Media Image Image La société lyonnaise MicroDB présente le résultat de ses graphiques. Deux courbes sont visibles : l'une isole le bruit ambiant, l'autre le son d'un véhicule. MicroDB

En plus de ces deux problèmes, il en existe un troisième non évoqué par nos confrères : celui des « faux-positifs ». Autrement dit les véhicules « flashés » à tort, trompés par la pollution sonore environnante. Le problème est pourtant bien réel, car il se murmure que ce serait l’une des principales raisons ayant incité trois des six industriels intéressés par ce nouveau marché des radars sonores à renoncer à se porter candidats, tandis qu’un quatrième (Acoem) a depuis jeté l’éponge. Toute la difficulté technique tient au fait que les dispositifs doivent identifier précisément l’origine du bruit au sein d’un environnement acoustique qui peut s’avérer complexe, surtout en zone urbaine où le son rebondit sur les façades, pouvant répercuter un coup de Klaxon, une lointaine sirène de police, le boum d’un plateau de camion roulant sur une chaussée dégradée, etc.

Media Image Image Ce radar anti-bruit, baptisé Hydre, a été développé par Bruitparif. Bruitparif

Pour isoler cette source sonore, les deux équipements testés – l’Hydre de Bruitparif et le dBFlash de la société lyonnaise MicroDB - fonctionnent un peu sur le même principe, associant leur sonomètre directif à des caméras de lecture de plaques Lapi. Le dispositif de Bruitparif va jusqu’à associer deux dispositifs acoustiques “Méduse“ différents, comptant chacun quatre micros pour calculer les niveaux sonores et les angles de provenance du bruit.

Conlusion : abandon, non. Retard, assurément ! Calendrier intenable et mesure irréaliste… les deux arguments avancés pour justifier d’un abandon de l’expérimentation des radars sonores ne sont pas très convaincants, car ils semblent aisément surmontables. Seul un manque de fiabilité des trois dispositifs en test pourrait remettre en cause le projet, car sans homologation de la part du LNE, impossible d’envisager un contrôle-sanction automatique. Réponse au mieux dans six mois. Par ailleurs, il restera à obtenir le feu vert de la Cnil pour garantir de la protection des données relevées par les caméras, celles-ci étant gérées par les collectivités puisque ce seront elles les propriétaires des radars sonores et non l’Etat. Enfin, définir qui s’occupera des contentieux, en espérant une solution plus efficace que celle qui concerne les forfaits post-stationnement !

