Info ou intox ? « Les radars thermiques (ou olympiques) flasheront en 2024 »

« Les radars thermiques arrivent sur les routes, voici ce qu'ils vont contrôler », « Des radars pour les voies de covoiturage sur l'autoroute qui traverse Lyon dès cette année », « JO 2024 : les premiers radars ‘olympiques’ bientôt installés sur le périphérique parisien »… Voilà quelques gros titres qui ont fleuri sur la Toile ces derniers temps. Tous évoquent ces dispositifs inédits capables de contrôler le respect des voies réservées au covoiturage. Il s’agit de celles signalées par un losange allumé quand la mesure est en vigueur (aux heures de pointe), précédé d’un panneau incluant la mention « 2+ » incrustée dans la silhouette d’une voiture.

En réalité, cette appellation « covoiturage » est erronée. Les « VR2+ » (Voies réservées 2 personnes et plus) ne s’adressent pas uniquement aux pratiquants de ce mode de transport partagé mais à tout véhicule ayant au moins deux passagers à bord, dont le conducteur. Le second larron peut-être n’importe qui, y compris un bébé. Ne sont pas concernés par l’interdiction les véhicules prioritaires, bus et taxis (contrairement aux VTC), dont le chauffeur peut être seul au volant, mais aussi les autos électriques Crit’Air Zéro dans les agglomérations qui l’autorisent. Dans ce cas, le panneau précité mentionne une pastille verte. Encouragées par la loi d'orientation des mobilités (LOM) de 2019 pour lutter contre l’autosolisme, ces files sous surveillance ont commencé à fleurir depuis près de dix ans aux portes de grandes villes comme Bordeaux (Mérignac, Fargues-St-Hilaire), Genève (poste frontière de Thônex-Vallard), Grenoble, Lyon, Strasbourg (depuis que l’A35 est devenue la M35), Annecy (contournement nord RD 3508), etc.

D’autres sont en cours de création comme à Saint-Etienne (portion de la RN88 et A72), Nantes (fin 2023 à l’est sur le boulevard de la Prairie de Mauves), Rouen (sur l’A150), en Gironde encore (RD106 et RD113) ; d’autres sont en projet un peu partout, dont Aubagne (13), Belfort (90), Chambéry (7374), Clermont-Ferrand (63), Dijon (21), Montbéliard (25), ou encore autour de grandes villes desservies par les autoroutes Vinci (Sud de la France), de même que sur les derniers kilomètres d’autoroute menant à la capitale (A1, A6b…) et, en principe, sur le périphérique parisien.

Dès les premières expérimentations lancées il y a près d’une dizaine d’années, les autorités ont vite réalisé que la mesure ne pouvait se révéler efficace qu’à condition d’un strict respect des voies réservées, ce qui nécessitait la mise en place d’un contrôle-sanction performant. En effet, les simples caméras vidéo se sont révélées impuissantes dans de nombreuses configurations : absence de lumière en hiver aux heures de pointe (le soleil se levant tard et se couchant très tôt), par temps de pluie, face à des vitres teintées voire fumées à l’arrière, en présence de masques hygiéniques, de pare-soleil sur les vitres latérales arrière, ou pour détecter un jeune enfant. De même qu’interroger manuellement le fichier des cartes grises pour vérifier qu’un véhicule prioritaire non sérigraphié est autorisé ou pas s’avère bien trop fastidieux. D’où l’appel lancé aux fabricants pour créer un dispositif de contrôle le plus automatisé possible. Aujourd’hui, trois systèmes complètement inédits sortent du lot, fonctionnant sur le même principe : la vidéoverbalisation assistée par ordinateur (VAO), et non pas à l’aide d’un radar… mot utilisé à tort au même titre que pour les radars-tronçons ou les radars feux rouges.

Media Image Image Pour compter les occupants, la prise d’images de l’intérieur de l’habitacle s’effectue sous plusieurs angles, puis elles sont analysées en une fraction de seconde par un logiciel. L'argus

Pour compter les occupants, la prise d’images de l’intérieur de l’habitacle s’effectue sous plusieurs angles, puis elles sont analysées en une fraction de seconde par un logiciel de Deep Learning - dont les algorithmes qui apprennent en permanence à corriger leurs erreurs -, les visages étant obligatoirement floutés pour se conformer au RGPD (« Règlement général sur la protection des données »). Le tout est couplé à un Lapi (lecteur automatique de plaque d'immatriculation) afin d'interroger en direct la base de données Certificat Qualité de l'Air (CQA) qui recense les véhicules prioritaires (même banalisés), voire le classement Crit'Air si nécessaire.

A force d’engranger des millions de captures d’images depuis plusieurs années, l’intelligence artificielle a progressivement appris à trier les « faux positifs » de plus en plus finement. Au point de devenir quasi invincibles selon les trois fabricants, qui affirment atteindre désormais jusqu’à 99% de taux de réussite. Ce qui est largement suffisant dans la cadre d’un dispositif à vocation pédagogique et même pour verbaliser, sachant qu’il revient à un agent assermenté de valider les infractions qui lui sont transmises automatiquement par l’ordinateur.

Si le principe de fonctionnement des trois dispositifs en lice est le même, tout leur secret repose sur la façon de « percer » les vitres même opacifiées pour compter les passagers sans se faire piéger par la présence d’un animal ou d’un mannequin. Présentations des trois larrons et leurs caractéristiques techniques, par ordre d’arrivée en scène :

Le système Pryntec en Rhône-Alpes. Cette société basée en Bourgogne a été créée il y a cinq ans par le groupe TEB SAS, un spécialiste d’analyse d’images vidéo dans de nombreux secteurs dont les transports et les milieux urbains. Cinq dispositifs sont déjà en service dans trois agglomérations : un sur l'A48 avant Grenoble sur 8km, deux dans la traversée autoroutière de Lyon sur 16km (un au nord du tunnel de Fourvière sur la M6, l’autre au sud sur la M7) et deux récemment installés sur le contournement nord d’Annecy (D3508). Le système fonctionne à partir de deux caméras thermiques - adaptées à la perception de la chaleur - placées dans un totem à hauteur de la vitre du conducteur. Elles comptent ainsi sous deux angles différents les occupants à partir de leur température corporelle ! Il s’agit donc bien d’une solution inédite pour un « radar ». Dommage, le site promotionnel du fabricant ne précise pas comment son système franchit les pare-brise athermiques ou comment s’opèrent la distinction avec un animal par exemple allongé. Le Pryntec fonctionne encore à titre pédagogique, les véhicules surpris en infraction faisant seulement l’objet d’une alerte affichée sur panneau à message variable mentionnant en partie la plaque d'immatriculation. Mais il est question de débuter les verbalisations à Lyon dès le second semestre 2023. Scénario tout à fait possible puisqu’aucune homologation du système n’est nécessaire.

Le système Hovy autour de Paris. Ce dispositif a été mis au point par Fareco Fayat, l’un des leaders des cinémomètres, en particulier en France où il a fourni les voitures radars, la moitié des radars feux rouges et entretient une bonne partie de parc des radars fixes de ses concurrents. Le système se compose d’un capteur de vitesse du véhicule en approche qui va piloter le déclenchement en rafale des deux caméras disposées séparément (une première perpendiculaire au véhicule, la seconde en biais), cela au moment le plus opportun pour un rendu optimal. Ici, pas de caméras thermiques à proprement parler. Celles-ci sont à illuminants infrarouges pour « éclairer » (de manière invisible à l’œil) l’intérieur de l’habitacle, quels que soient les obstacles visuels, sachant que la longueur d’onde (environ 1 micron) répond également en fonction de la chaleur. Les images sont ensuite fusionnées par un logiciel d’intelligence artificielle dont les algorithmes détectent les silhouettes et identifient la position de chaque passager avec grande précision. Après plusieurs années de collectes de millions d’images sur différents sites pilotes (au péage de l’A14 dans les Hauts-de-Seine, sur l’A1 à Survilliers (vers Paris) et sur le périphérique parisien à porte de Montreuil), le système vient de remporter le marché pour équiper, en trois temps, l’anneau circulaire de la capitale :

La pose de cinq équipements dans les deux sens de circulation (dix points de contrôle, donc) : quai d’Issy, portes de la Muette, Saint-Ouen, Pantin, Vincennes ;

La mise en service de ces dispositifs à titre pédagogique (pas de sanction) sur la voie de gauche à l’occasion de la coupe du monde de Rugby (septembre et octobre 2023), sachant que le site de Saint-Ouen sera équipé de deux panneaux pédagogiques (un dans chaque sens) où s’afficheront les immatriculations partielles des véhicules surpris en infraction ;

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques du 1er juillet au 15 septembre 2024, les deux-tiers du périphérique de Paris (côté rive droite) seront réservés, sous peine d’amende (à 135€), aux 200 000 véhicules officiels. Ensuite, la Mairie de Paris compte ouvrir cette voie au covoiturage, mais l’opposition à ce projet est telle qu’une consultation publique est actuellement ouverte en ligne aux Franciliens jusqu’au 28 mai. A noter que s’ajouteront plus de 150 km de voies réservées sur les principaux axes d’Ile-de-France : A1, A86, A4, A104, A12 et A13, etc. (liste officielle sur ce lien).

Media Image Image A l’occasion des Jeux Olympiques, les deux-tiers du périphérique de Paris seront réservés aux véhicules officiels. Ensuite, la Mairie de Paris compte ouvrir cette voie au covoiturage. Wildrif Veris - L'argus

Le système Cyclope.ai. Filiale de Vinci Autoroutes, Cyclope a été co-développé avec Cegelec EDR et SDEL. Ce troisième dispositif réunit dans un totem les caméras de détection latérale, frontale et arrière du véhicule et tout le barda de traitement par intelligence artificielle. Le site internet n’indique pas si le système recourt au thermique ou aux infrarouges (la seconde option paraît la plus crédible), mais précise qu’il reconnaît la classe du véhicule. Comme le Hovy jusqu’ici, le Cyclope.ai n’est encore déployé qu’à des fins d’expérimentations porte de Montreuil à Paris, de même qu’à la barrière de péage de l’A7 à Lançon-de-Provence (13). Mais Vinci Autoroutes a bien l’intention de séduire les métropoles du vaste secteur qu’il couvre, de Nantes à Nice en passant par Toulouse, Montpellier et Aix-Marseille.

EN CONCLUSION Oui, différents dispositifs capables de veiller au respect des voies réservées sont en test ou en service, mais ne se limitent pas au covoiturage.

Non, il ne s’agit pas de radars, encore moins automatiques, mais de vidéoverbalisation assistée par ordinateur pour repérer automatiquement les infractions qui devront être confirmées manuellement par un agent.

Non, ces dispositifs ne flasheront jamais, et aucun ne verbalise encore. Ce devrait être le cas après l’été à Lyon, et pour les jeux Olympiques de l’été 2024 sur le périphérique parisien et autour de la capitale.

Oui, ces caméras peuvent être thermiques, mais pas que. Cette solution inédite est utilisée par le fabricant qui opère en Rhône-Alpes. A Paris, le fabricant concurrent en lice recourt, lui, aux caméras infrarouges.

