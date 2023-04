Info ou intox ? Les radars tronçons vont disparaître Tant de médias ont diffusé l’info qu’on la croirait officielle : les 100 radars de vitesse moyenne dits « radars tronçons » seraient en cours de remplacement par des dispositifs beaucoup plus rentables. Qui faut-il croire ? L'argus démêle le vrai du faux.

Par Pascal Pennec

Voir les photos Les radars tronçons constituent un vrai outil de sécurité routière, car ils contrôlent la vitesse durablement (plusieurs kilomètres). Cédric Lecocq

« Pourquoi les radars tronçons risquent de disparaître », « Pourquoi ils sont en voie de disparition », « Vont-ils vraiment disparaître ? », « Par quoi vont-ils être remplacés ? », « Fin des radars tronçons : 40 millions d'automobilistes dénonce une course à la rentabilité »… Pas de doute, à lire ces titres (parmi tant d’autres) parus sur les sites de grands médias, l’affaire semble pliée : les 100 radars de vitesse moyenne qui ont été déployés en 2012 sur les grands axes ou quelques ouvrages dangereux sont en voie rapide d’extinction.

Remplacés par des tourelles

D’où provient cette information ? Pas de source officielle, la Sécurité routière n’ayant pas diffusé de communiqué sur le sujet. L’origine semble bien être le site spécialisé Radars-auto.com qui, le 9 mars, constatait que « depuis quelques mois, plusieurs radars tronçons dégradés ont été remplacés par des radars tourelles ». Ses fins limiers ont dressé cette liste d’échanges déjà réalisés : Fos-sur-Mer, Istres et Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône), Grenade (Haute-Garonne), Auffargis et Les Essarts-le-Roi (Yvelines). Qui pourrait bien s’allonger avec six autres dispositifs également hors service : Embrun (Hautes-Alpes), Grospierres (Ardèche), Beaucaire (Gard), Le Pont-de-Claix (Isère), Pradelles (Haute-Loire), Valréas (Vaucluse).

Media Image Image Des radars tourelles pour remplacer les radars tronçons ? C'est le constat réalisé par le site radars-auto dans à certains emplacements. Géraldine Gaudy / L'argus

Pas assez rentables

Sur ce, l’association 40 Millions d’automobilistes s’est fendue d’un communiqué rageur intitulé « Fin des radars tronçons : quand la Sécurité routière privilégie la rentabilité à la sécurité ». Pour quel motif ? Parce que ces dispositifs ne sont en fait pas des radars mais des dispositifs de calcul d’une vitesse moyenne sur plusieurs kilomètres au lieu de constater une vitesse instantanée. De ce fait, ils constituent de vrais outils de sécurité routière dans la mesure où ils incitent à lever le pied durablement, contrairement à tous les autres types de radars. Or, selon l’association, dont les propos sont repris en boucle, un radar tronçon c’est « en moyenne moins de 5 000 flashs par unité et par an, contre 14 000 pour un radar autonome par exemple. Ils ne génèrent en fait tout simplement pas assez d’argent par les contraventions », car l’installation et la maintenance de tels dispositifs sont nettement plus onéreuses que n’importe quel autre engin fixe. D’où cette « indécente course à la rentabilité menée par les autorités françaises ».

Aussi efficace que les tourelles

Comparer ainsi l’efficacité du type de radar le moins performant en termes de PV - le tronçon - avec le plus efficace de tous - le radar autonome, dit de chantier -, évidemment, ça parle ! Sauf que cela ne correspond pas à la réalité s’il se confirme bien que les engins soient remplacés par des tourelles. Aussi, puisons les vrais chiffres dans la base de données de L’argus…

Media Image Image Les radars tronçons constituent un vrai outil de sécurité routière, car ils contrôlent la vitesse durablement (plusieurs kilomètres). Cédric Lecocq

Chacun des 97 à 103 radars tronçons (selon les années) n’a constaté que 3 551 infractions en moyenne par an depuis leur mise en service. Toutefois, l’amplitude annuelle s’avère considérable, variant de 2 070 seulement par dispositif en 2020 (année Covid, alors qu’une partie du parc est restée hors service) à 5 081 en 2021. Un bilan finalement très proche de celui d’un radar tourelle que nous estimons à 5 582 flashs en 2021 (sur la base de 754 unités en service en début d’année et 938 à la fin, soit une moyenne de 846 appareils pour un total de 4,722 millions de contrôles positifs) et 4 715 flashs en 2020 (avec 561 modèles).

Mise au rencart prévue dès 2020

Doit-on pour autant être choqué que les dispositifs tronçons ne soient pas remplacés par des modèles équivalents ? C’est très regrettable, en effet, puisque ces engins incitent réellement à lever le pied sur de longs parcours. Mais en pratique, on peut admettre que les nombreux Mesta 5000 Smart détruits ne soient pas réparables, et que ce serait jeter l’argent par les fenêtres que d’essayer de refabriquer les pièces indisponibles. Car à peine mis en service, en 2012, la Sécurité routière a très tôt renoncé à pérenniser ce système laborieux à mettre au point, au prix record (165 000 € pièce, contre 35 000 € pour un radar classique) et dont le coût de maintien déjà onéreux a explosé ! Il est en effet passé de 9 300 € à l’époque à 17 761,20 € en 2022 (encore + 30% en un an !), hors vandalisme, ce qui constitue également le record parmi les radars fixes.

Media Image Image Les radars tronçons coutent excessivement cher à entretenir ! Cédric Lecocq

Le successeur « multi-tronçons » toujours dans les cartons

Qu’en sera-t-il ensuite ? Jusqu’ici, on supposait que ces dispositifs seraient maintenus en service jusqu’à la mise au point d’un successeur. Le projet est bel et bien dans les cartons : on en trouve trace sous le nom de code « ETMT » dans un document confidentiel datant de 2016, époque où la Sécurité routière a fait le choix d’accélérer la modernisation et la diversification du parc pour tenter d’enrayer le recul de l’effet radar sur la mortalité routière. De ce programme, certaines nouveautés ont bien vu le jour, comme les tourelles « ETT » (réelles ou leurres) et les urbains « ETU » ; d’autres pas encore, tel le successeur du hibou « ETFO » (pour Equipement de terrain forces de l’ordre, avec une variante « ETMC » pour motards) et, donc, « l’ETMT » pour Equipement de terrain multi-tronçons.

Media Image Image Le dispositif qui remplacera les radars tronçons n'est pas encore déterminé en France. Il existe plusieurs freins à ce jour. Géraldine Gaudy - L'argus

​​​​​Pressenti pour 2022/2023, le projet est toujours dans les limbes, aucun appel d’offres n’ayant été lancé. Il était question d’un dispositif déplaçable permettant de contrôler la vitesse moyenne des véhicules même quand ils changent de routes et même si celles-ci affichent des limitations de vitesse différentes. Rien de très compliqué techniquement : de tels systèmes existent déjà à l’étranger. Sauf qu’ils impliquent un contrôle continu des flux de véhicules - sujet ultrasensible chez nous ! - et non plus seulement en entrée et en sortie de zone. Autre vraie difficulté, selon nos informations la réglementation française impose une même horloge par équipement de contrôle. Or, dans le cas du multi-tronçons, il en faudrait une multitude, l’horodatage par GPS étant interdit. Rédhibitoire ? L’avenir le dira.

En conclusion : vaille que vaille Oui, la moitié du parc de radars tronçons est en cours de disparition. Oui, l’autre moitié sera maintenue tant qu’ils seront en état de fonctionner. Parviendront-ils à durer jusqu’à la mise au point de leur successeur, comme on le supposait jusqu’alors ? Plus les mois passent, et plus cette hypothèse devient aléatoire. D’autant que les priorités de la Sécurité routière sont ailleurs et fort nombreuses. Dans l’ordre, il y a la multiplication des radars autonomes (vraie poule aux œufs d’or) et des cabines double face, la mise en service du redouté radar urbain (prévue en mars mais repoussée de quelques semaines ou mois) et, enfin, l’extension de la privatisation des voitures radars aux trois dernières régions métropolitaines. N’en jetez plus !

