Info ou intox ? « Les voitures radars bientôt hors la loi dans les grandes villes » Encore une info qui fait les choux gras du Web. Les voitures radars roulant toutes au diesel seront prochainement interdites de circuler dans les 43 agglomérations concernées par la mise en place d’une Zone à faibles émissions (ZFE). Vraiment ? L’argus démêle le vrai du faux…

Par Pascal Pennec

Voir les photos Les voitures radars n’opèrent pas en ville. Ce territoire, il va être confié très bientôt aux radars urbains, autrement plus redoutables. François Cépas / DSCR

« Les voitures-radars pourraient ne plus flasher en ville… à cause des ZFE », « Paris, Marseille, Lyon... Les voitures radars bientôt interdites dans certaines métropoles ? », « Voitures-radar : trop polluantes, elles sont vouées à disparaître dans les grandes villes »… voici un florilège de ces gros titres qui ont envahi la Toile ces derniers temps. Tout est parti de ce qu’on appelle une « question écrite au gouvernement », un privilège réservé aux parlementaires. En novembre dernier, le député Les Républicains de l’Orne Jérôme Nury avait interrogé le ministre de l’Intérieur pour savoir s’il est envisagé un « passage à l'électrique des véhicules radars gérés par des sociétés privées » et leur utilisation réelle. L’élu est particulièrement concerné puisque la Normandie a été la première région, en 2018, à externaliser les voitures. « M. le député souhaite connaître le nombre et le type de véhicules radars en circulation sur les routes françaises ainsi que la distance parcourue par jour en moyenne cette année. À cette question, il souhaite savoir si, dans le cadre de la réduction des émissions de CO2, il est envisagé de demander à ces sociétés privées de passer ces flottes à l'électrique. »

Media Image Image Les voitures radars n’opèrent pas en ville ! L'argus

Réponse claire du ministère

Quatre mois plus tard (le double du délai « normal », ce qui est déjà une performance…), voilà la réponse du ministère de l’Intérieur. Passé le discours de circonstance sur les bienfaits des voitures radars, on retiendra cinq points intéressants :

« Fin 2022, on dénombre 223 véhicules [sur 398, NDLR] dont la conduite est confiée à des opérateurs privés en régions Normandie, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est et Hauts-de-France.»

« En moyenne, une voiture radar à conduite externalisée parcourt 250 km par jour. »

« Les voitures radars sont des modèles récents de type compacte ou berline mais qui exigent une motorisation diesel (vignette Crit'Air 2) dans la mesure où l'équipement intégré dans le véhicule nécessite une puissance minimale de moteur. »

« Des adaptations sont actuellement réalisées sur les équipements afin de les rendre fonctionnels avec des véhicules en motorisation à essence. La flotte des voitures radars sera progressivement renouvelée avec des véhicules en motorisation à essence (vignette Crit'Air 1). »

« Le passage à des véhicules électriques nécessite des évolutions techniques importantes qui seront prochainement lancées. »

Pétard mouillé

Il n’en fallait pas plus pour que plusieurs confrères en déduisent que les voitures radars (toutes des diesels Crit’Air 2, donc) ne pourront bientôt plus rouler dans les grandes villes, du moins dans les 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants concernées par l’obligation de mettre en place une ZFE avant le 1er janvier 2025. L’info fait évidemment sensation. Et pourtant il s’agit d’un pétard mouillé pour quatre grandes raisons qui tiennent tant à l’instauration des ZFE que de l’utilisation réelle des voitures…

1/ Les mises en place des ZFE sans cesse reportées. Si une dizaine d’agglomérations sur les 43 ont officiellement engagé à ce jour le processus de restrictions de circulation – Paris en tête, « bien sûr » –, la plupart traînent des pieds tant le sujet représente une bombe sociale à retardement (les Français ont déjà suffisamment de mal à boucler leurs fins de mois à cause de l’inflation pour les obliger en plus à racheter une voiture récente !). Dernier exemple en date : le Grand Paris vient de repousser pour la troisième fois l’interdiction des Crit’Air 3 (diesel d'avant 2011, essence d'avant 2006) à fin 2024-début 2025. Par déduction, les Crit’Air 2 ne seront concernées au mieux que six mois, voire un an plus tard, donc en 2026.

2/ Il y a de la marge. Deux ans et demi pour renouveler le parc de voitures radars avec des modèles essence, est-ce suffisant ? Au rythme où elles sont désormais utilisées (250 km par jour, cela fait 91 250 km par an), oui, cela suffit largement. D’autant plus qu’il serait incongru de proscrire partout le diesel. Si les ZFE concernent 43 agglomérations, cela fait donc grosso modo 57 départements non concernés par les restrictions de circulation, pour lesquels maintenir le diesel se justifie puisque ce type de motorisation consomme sur route 20% de moins que son équivalent essence, selon les tests de L’argus. Un critère loin d’être négligeable à l’heure où la Cour des comptes vient de révéler que le coût de maintenance des voitures radars a flambé de 32% en 2022 à cause notamment de la flambée des prix à la pompe. Quant aux délais d’adaptation évoqués par le ministère, nous pouvons le « rassurer » : une compacte essence dispose de la « puissance minimale de moteur suffisante » pour alimenter tout le barda électronique (radar, appareil photo, caméras, ordinateur, etc.). L’affaire sera donc vite réglée. On peut s’attendre par conséquent à ce que les premiers modèles essence Crit’Air 1 annoncés soient livrés avant la fin de cette année.

Media Image Image 43 agglomérations de plus de 150 000 habitants sont concernées par l’obligation de mettre en place une ZFE avant le 1er janvier 2025. Cerema

3/ Les plus grandes villes pas encore concernées. A ceux qui s’inquiètent des conséquences de la future interdiction des diesels à Paris, Marseille, Lyon ou ailleurs, signalons qu’aucune de ces villes n’est encore touchée par l’externalisation des voitures radars. Car le projet d’équiper les dernières régions métropolitaines a pris tellement de retard que les appels d’offres pour y sélectionner les opérateurs privés n’ont toujours pas été lancés. Cela repousse la privatisation totale des 400 voitures au mieux à 2025.

4/ Les voitures radars n’opèrent pas en ville ! Voilà une réalité qui clôt le débat… Pour mémoire, rappelons que L’argus a révélé en janvier dernier l’existence d’un fichier colossal (mis probablement en ligne par erreur sur Data.gouv) recensant les 6,6 millions de contrôles radars opérés en 2021 par les voitures confiées aux opérateurs privés dans les huit premières régions. Après analyse de ce fichier – où figurent les coordonnées GPS de ces 6,6 millions de mesures, les limitations de vitesse en vigueur et celles constatées –, nous avons réalisé avec stupeur que 95% des contrôles ont lieu sur les routes limitées à 80 ou 90 km/h, à peine 2% sur celles à 70, et moins de 1% sur les voies express et celles à 50 ! Et encore, pour celles-ci, la plupart des coordonnées GPS renvoient aux rocades et non aux centres-villes. Rien d’étonnant puisque l’homologation des radars embarqués limite leur utilisation à des lignes droites : le chauffeur est prévenu oralement qu’il doit couper le cinémomètre dans les virages serrés tels les ronds-points. Bref, même si les voitures radars étaient boutés hors les villes, cela ne changerait finalement pas grand-chose !

Sursis jusqu’en 2030 pour passer à l’électrique

Même si rien ne s’oppose à l’utilisation de voitures radars à moteur thermique dans les ZFE avant 2030, il semble logique de croire le ministère de l’Intérieur quand il précise que « le passage à des véhicules électriques » est effectivement dans les tuyaux. L’Etat y a son intérêt sur le plan économique, car le prix des carburants n’a guère de raison de baisser dans les années à venir.

Media Image Image A terme, les voitures radars à moteur thermique devraient être remplacées par des modèles électriques. Mais la question de l'autonomie se pose encore. DR

Se pose tout de même encore la question de l’autonomie. Car si les voitures radars parcourent 250 km par jour, cette moyenne cache de gros écarts selon les journées. L’analyse du fichier des 6,6 millions de contrôles précité nous a montré que les voitures sont par exemple autant utilisées le vendredi que durant tout le week-end. Cela signifie donc que le vendredi l’autonomie doit être d’au moins 350 km. Or, des modèles électriques anonymes capable de parcourir une telle distance sans recharger, il n’y en a pas pléthore. Selon les tests de L’argus, on commence tout de même à en trouver (Hyundai Ioniq 6, Kia Niro EV et EV6, Nissan Ariya, Renault Mégane E-Tech, Volkswagen ID.4 et ID.5, etc.).

Quant à l’adaptation de l’équipement radar sur les véhicules électriques, effectivement, cette démarche « nécessite des évolutions techniques importantes qui seront prochainement lancées ». De ce que nous avions pu repérer quand les voitures confiées au privé avaient été présentées à la presse en février 2017 puis en avril 2018, c’est que toute leur installation est branchée sur l’alternateur. Or, les modèles électriques n’en n’ont pas.

En conclusion Oui, viendra un jour où les voitures radars diesels ne pourront pas circuler dans les ZFE. Mais d’ici là, les modèles essence les auront remplacés, laissant plusieurs années si nécessaire pour passer à l’électrique. Et, quoi qu’il en soit, les voitures radars n’opèrent pas en ville. Ce territoire, il va être confié très bientôt aux radars urbains, autrement plus « méchants ».

