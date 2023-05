Info ou intox ? Un nouveau radar pour récompenser la bonne conduite des conducteurs Le mise en service à Amboise d’un « nouveau » dispositif de contrôle, le « radar récompense », fait couler énormément d’encre. Quelle est la récompense en question ? En quoi ce radar est-il nouveau ? L’argus démêle le vrai du faux.

Voir les photos Le radar de récompense existe-t-il vraiment ? L'argus vous répond. Cerema

« Les automobilistes sont flashés par des “radars” qui les récompensent », », « Des radars qui ne verbalisent pas mais qui récompensent », « Le “radar récompense” est un dispositif qui sera bientôt installé dans plusieurs communes de France »… A lire ou à entendre ces extraits des nombreux articles ou reportages télévisés diffusés fin mars, nous avons cru un moment que l’heure était enfin venue pour une mesure annoncée de longue date par la Sécurité routière : « la valorisation des comportements exemplaires sur la route ».

Pas de carotte, toujours le bâton

Souvenez-vous. Lors du Conseil interministériel de sécurité routière du 9 janvier 2018 présidé par le Premier ministre d’alors, Edouard Philippe, la mesure n°3 annonçait le lancement d’une réflexion à même de « motiver le plus grand nombre à adopter ou à conserver un comportement responsable » au volant. Avec un bonus de point, comme évoqué alors ? Ou un sursis en cas d’infraction ? Nul ne le saura, car l’idée n’a pas aboutie. Et elle n’a strictement rien à voir avec le « radar récompense » qui nous intéresse aujourd’hui.

Media Image Image Le radar de récompense porte mal son nom. Il s'agit plutôt d'un "feu-vert de récompense". Cerema

Alors de quoi s’agit-il ? Explication sur le site communal d’Amboise (Indre-et-Loire), à l’origine de tout ce ramdam : « La Ville d’Amboise met en place un radar “récompense“ sur le pont Maréchal-Leclerc afin d’inciter les automobilistes à respecter la limitation de vitesse. Le feu sera par défaut au rouge. Il passera au vert lorsque la vitesse des véhicules, venant du côté nord ou sud, sera inférieure à 30 km/h. En cas de dépassement de vitesse, le feu restera au rouge dans le but d’inciter les automobilistes à ralentir. » Le cadeau pour avoir respecté la vitesse, c’est donc cela : bénéficier du feu vert.

Dites plutôt « feu vert-récompense »

Parler de récompense pour avoir évité un feu rouge, OK, c’est toujours ça de pris, mais pas de quoi en faire un tel battage médiatique ! D’autant que recourir aux feux tricolores pour inciter les conducteurs à respecter une limitation de vitesse, le principe n’a vraiment rien de nouveau : des dispositifs comparables à celui d’Amboise, il en existe depuis une bonne quinzaine d’années. A une différence près tout de même : les premiers systèmes appliquaient le principe inverse. A savoir que le feu était au vert « par défaut », passant au rouge quand l’automobiliste était en excès de vitesse. Simple et efficace. Trop, sans doute, puisque l’Etat a en jugé autrement dans une réglementation ad-hoc pondue il y a tout juste deux ans. Paru au Journal officiel du 16 avril 2021, l’arrêté « relatif à la modification de la signalisation routière » a en effet validé le « feux vert-récompense ». Une appellation plus conforme à la réalité que « radar récompense », mais évidemment beaucoup moins vendeuse.

Pas aux passages piétons !

Bémol, cette réglementation s’avère tellement pointilleuse qu’elle a rendu de fait hors la loi tous les dispositifs déjà existants, qui ont dû être soit adaptés, soit démontés. Voici quelques-unes des conditions imposées pour installer un « feu vert-récompense » :

uniquement en agglomération,

sur des voies où la limitation de vitesse est inférieure ou égale à 50 km/h,

sur des voies à faible trafic,

dans un seul sens de circulation,

jamais à une intersection,

jamais au niveau d’un passage piéton !

Radar en option

Pourquoi de telles contraintes a priori contre-productives concernant ces trois derniers points ? Explications du Cerema, l’organisme public en charge des expertises techniques, dans une fiche mode d’emploi diffusée en août 2021. « Le conducteur ne doit pas être perturbé par des facteurs extérieurs en approche et en sortie du dispositif ». Et à propos des rues à double sens, « un seul sens de circulation est équipé du dispositif. Si l’on souhaite traiter l’autre sens, il est recommandé d’éloigner les dispositifs afin qu’ils ne soient pas perçus comme des feux gérant une traversée piétonne ».

Media Image Image L'installation d'un feu-vert de récompense n'est pas donné. On parle d'un prix de 500 000 € par dispositif. Cerema

Autres contraintes, le dispositif nécessite des équipements et aménagements non négligeables, tant pour la détection des véhicules en approche qu’au niveau du feu (au choix radar Doppler, boucles magnétiques, magnétomètres, capteurs vidéo), que matériel (panneau de signalisation, ralentisseur ou chicane recommandés)… Ce qui plombe le prix (500 000 € évoqués) et par conséquent l’intérêt d’un tel équipement. Car en proscrivant son implantation aux passages piétons et aux intersections, le « feu vert-récompense » n’apparaît au final que comme un simple dispositif de plus pour inciter à ralentir. Comme si la liste n’était pas déjà suffisamment longue entre les giratoires, chicanes, resserrements de voies, ralentisseurs, coussins, plateaux ou dos-d’âne, radars pédagogiques, feux synchronisés et autres zones 30.

Bon pour la conso

Sauf, bien sûr, s’il se montre exceptionnellement efficace. Voilà le bilan qu’en tirent deux maires qui l’ont installé dans leur commune. Le premier – dès 2012 (!) – à Celle-Lévescault (Vienne). « Il a permis une réduction significative des vitesses d’approche de la zone protégée par le feu, passant de 35 km/h à 23 km/h », explique Frédéric Leonet dans la lettre du Syndicat des équipements de la route. Constat assez similaire lu dans La Voix du Nord concernant le matériel installé au Maisnil (Nord) au début de l’été dernier.

Media Image Image Le "radar de récompense" ne peut être installé qu'en ville selon des critères très précis. L'argus

Selon Michel Borrewater, « J’ai fait des comptages une semaine avant l’installation du radar et après. Globalement, ça fait baisser la vitesse de 8 à 15 km/h. » C’est significatif en soi, avec un avantage supplémentaire : l’incitation à ralentir dure plus longtemps qu’avec la plupart des autres dispositifs (les automobilistes ont tendance à réaccélérer de suite après avoir franchi l’obstacle). Ce qui contribue à une conduite apaisée, sans à-coups, et réduit d’autant la consommation de carburant.

Occasion manquée Parler de « radar récompense » est quelque peu abusif, contrairement à la désignation officielle, « feu vert-récompense ». Ce dispositif qui ne flashe pas n’a rien de nouveau, puisqu’il est en test sous sa forme actuelle depuis plus de dix ans et a été officialisé en avril 2021. Son intérêt aurait pu être considérable s’il avait pu équiper un maximum de passages piétons ou d’intersections. Hélas, en interdisant ces configurations, la réglementation cantonne cet équipement à quelques sites particuliers.

