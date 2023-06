Insolite. Cette Howmet TX à turbine d'hélicoptère a participé au 24H du Mans Depuis qu'elle existe, la compétition automobile n'a cessé d'explorer des solutions techniques dont certaines très originales. La Howmet TX dotée d'une turbine d'hélicoptère en est la preuve. Retour sur ce prototype qui est le seul à s'être imposée avec cette technologie.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Retour sur la Howmet TX, seul prototype doté d'une turbine d'hélicoptère victorieux en compétition. Ascott Collection

Une turbine d'hélicoptère dans une voiture de course : une idée folle qui a été mise en oeuvre dans le cadre de plusieurs prototypes engagés en compétition parmi lesquels figurent la Rover-BRM, la Lotus 56 et la Howmet TX, seule voiture à s'être illustrée en course avec un moteur à turbine. Cette dernière connaîtra d'ailleurs le meilleur comme le pire durant sa courte carrière qui n'a duré qu'un an seulement.

Un châssis, une turbine, un sponsor

La Howmet TX (pour Turbine eXpérimental) a été conçue en 1968 pour tester la compétitivité du moteur à turbine à gaz en sport automobile. On doit sa conception au pilote américain Ray Heppenstall qui s'est inspiré de l'utilisation d'un moteur à turbine par la Rover-BRM, la Lotus 56 et enfin la STP-Paxton Turbocar de l'écurie d'Andy Granatelli en 1967. Il a proposé cette technologie à Howmet Corporation, une société qui construisait des turbines pour l'industrie aérospatiale, avec comme arguments, la publicité et les retombées médiatiques pour l'entreprise. Hownet, séduit par l'idée, accepte de financer le projet, allant jusqu'à prêter son nom pour la voiture. Une première dans l'histoire du sponsoring en compétition automobile.

Media Image Image Le pilote Ray Heppenstall est le concepteur de cette voiture. Pour la fabriquer, il a convaincu le sponsor Howmet et a confié la réalisation du châssis à McKee Engineering, spécialisé dans la conception de voitures de compétition. Ascott Collection

Le pilote contacte ensuite Bob McKee, propriétaire de McKee Engineering, une société spécialisée dans la conception de voitures de compétition, pour fabriquer deux châssis. McKee fabrique un premier châssis GTP1 sur la base d'une voiture initialement construite pour la série CanAm en 1966. Le second châssis nommé GTP2 est quant à lui construit spécifiquement pour l'occasion. La turbine à gaz greffée sur chaque châssis est louée à Télédyne Continental Motors et ne s'embarasse pas de boîte de vitesses. Il en sort près de 400 ch alors que la voiture ne pèse que 750 kg. Elle hérite également d'une innovation majeure avec un inédit système de soupape de décharge qui permet d'annuler le temps de réponse tant à l'accélération qu'au freinage.

Un moteur à turbine qui finit par s'illustrer sur la piste

Après la conception et la fabrication, vient ensuite le temps de la compétition. En 1968, seule année durant laquelle la Howmet TX a couru, elle s'alignera au départ de courses d'endurance telles que les 24H de Daytona, les 12H de Sebring, Brands Hatch 500 BOAC, ainsi que les 24H du Mans. Après un abandon aux 24H de Daytona et aux 12H de Sebring, la Howmet TX brille dans le championnat national américain du Sports Car Club of America en se classant 2e au Trophée Vandergraft à New Cumberland, en Virginie Occidentale, puis sur la première marche du podium à Huntsville en Alabama. Elle s'illustrera également au Marlboro 300.

Media Image Image La Howmet TX s'est imposée dans deux courses. Un exploit qu'aucune autre auto dotée d'une turbine à gaz ne rééditera après elle. Ascott Collection

Les deux voitures engagées aux 6H de Watkins Glen, course disputée dans l'Etat de New York comptant pour le championnat du monde des voitures de sport, finiront respectivement 3e et 12e au classement général. Leur participation aux 24H du Mans en 1968 sera enfin marquée par l'infortune. La GTP1 finira la course disqualifiée pour distance parcourue insuffisante en raison d'un problème d'injection et de la réparation d'un roulement nécessitant 3 h d'immobilisation. La GTP2 abandonnera au bout de près de 22 heures de course, victime d'une sortie de piste. En 1969, Howmet décidera d'arrêter de sponsoriser l'écurie en compétition, mais décidera tout de même d'utiliser la GTP2 à des fins promotionnelles pour battre des records de vitesse. Une idée fructueuse, puisque cette Howmet TX, modifiée pour l'occasion, battra six records de vitesse en août 1970 avant de raccrocher définitivement les gants en 1971.

Un des deux exemplaires dans l'Hexagone

Après leur retraite forcée, les deux voitures seront cédées pour un dollar symbolique à Rey Heppenstall qui devra restituer les turbines louées à Continental. La GTP1 sera ensuite rachetée par un collectionneur Californien avant de changer de main une dernière fois en 2006. Son propriétaire l'a depuis remise dans sa configuration initiale avec une turbine Continentale d'origine.

Media Image Image L'un des deux exemplaires produits pour la course a été acquis par un français en 2005. Ascott Collection

Quant à la GTP2, elle sera restaurée par McKee Engineering puis revendue à un collectionneur américain qui l'équipera d'une turbine différente, faute de pouvoir se procurer l'originale. En 2005, le français Xavier Micheron achète la voiture et la restaure en s'employant notamment à l'équiper de son système de gestion de puissance. En 2008, cette Howmet TX prendra le départ du Mans Classic, ce qu'elle aura l'occasion de renouveler à plusieurs reprises depuis. En 2015, la Société Ascott Collection de Xavier Micheron en deviendra finalement propriétaire.

Media Image Image Depuis, elle a été restaurée et participe à des courses historiques, dont Le Mans Classic. Ascott Collection

Tags