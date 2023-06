Insolite. Cette Porsche 911 transformée en limousine est à vendre Aux États-Unis, une Porsche 911 de 1974 transformée en limousine, comprenant un lit et un lavabo, vient d’être mise en vente après des années d’abandon. Cette création unique nécessite une restauration complète.

Par MaxK

Voir les photos Cette Porsche 911 transformée en limousine, qui n'a pas roulé depuis plusieurs années, est à vendre aux États-Unis. Craigslist

Les voitures les plus inattendues sont parfois « étirées » pour devenir des limousines insolites. C’est assurément le cas de la trouvaille du jour. L'automobile en question, qui nécessite une restauration complète, est basée sur une Porsche 911. Elle fut construite par le lutteur japonais Hiroaki « Rocky » Aoki, fondateur ensuite de la chaîne américaine de restaurants Benihana, qui s’en sépara en 2008 peu avant de décéder.

Media Image Image La voiture est composée de deux 911 Targa de 1974. Craigslist

Une 911 transformée en camping-limousine

En réalité, ce n’est pas une 911 qui fut utilisée pour créer cette limousine mais deux, plus précisément des modèles Targa de 1974. Au-delà des découpes et assemblages nécessaires à l’élaboration de ce modèle à quatre portes, un kit carrosserie au look de Porsche 959 fut ajouté. La partie avant de l’habitacle comprend deux sièges baquets. À l’arrière, la cabine est équipée d’un lit une place, d’une banquette et même d’un lavabo. L’ensemble est aujourd’hui en piteux état et nécessite une reconstruction. L'auto est certes présentée comme en bon état général, mais le moteur manque. Il aurait été volé voilà maintenant plusieurs années. Et, si elle ne semble pas endommagée, la carrosserie est à rénover et à repeindre.

Media Image Image Le kit « 959 » rend cette 911 encore plus étrange. Craigslist Media Image Image On reconnaît davantage le look de la 959 à l'arrière. Craigslist

Un projet insolite à moins de 20 000 €

Cette Porsche 911 Limousine se trouve actuellement en Californie (États-Unis). Elle fait l’objet d’une petite annonce sur le site Craigslist et n’a pas été immatriculée depuis une vingtaine d’années d’après son descriptif. Ce dernier indique que la réalisation fut menée par une entreprise spécialisée dans la transformation automobile basée sur la côte est des États-Unis. Le compteur, sujet à caution, affiche aujourd’hui 43 227 miles, soit environ 70 000 km. La voiture est proposée au prix de 18 000 $, l’équivalent de 16 600 €.

L'état général de la voiture est présenté comme bon, à prendre avec réserve. Craigslist L'auto est équipée d'un lavabo. Craigslist Il ne reste plus grand-chose du couchage et des assises. Craigslist Le moteur a été volé selon l'annonce. Craigslist

