Insolite. Cette Toyota GR Yaris pousse très très fort Un préparateur australien est parvenu à tirer 751 ch du moteur trois-cylindres de la Toyota GR Yaris, déjà fort de 261 ch d’origine. Les modifications sont évidemment conséquentes, mais pas aussi profondes qu’on pourrait le penser.

Par MaxK

Voir les photos Le trois-cylindres de cette Toyota GR Yaris préparée développe 751 ch. Powertune Australia

Dans sa configuration d’usine, la Toyota GR Yaris est une sportive remarquable à plus d’un titre avec ses 261 ch et 360 Nm pour 1 280 kg, sa boîte manuelle, sa transmission intégrale, ses deux différentiels à glissement limité (en option), son châssis finement réglé et sa carrosserie bodybuildée. L’un de ses plus grands tours de force provient de son moteur, puisque cette puissance est issue d’un petit trois-cylindres 1.6 turbo. Jugeant cela encore trop sage, le propriétaire australien d’une GR Yaris a confié sa voiture au préparateur local Powertune Australia, qui en a tiré pas moins de 751 ch ! Précision importante : la préparation est basée sur le moteur d’origine.

Media Image Image En configuration standard, le "trois pattes" offre 261 ch. DR

Une supercar déguisée en citadine

Evidemment, d’importantes modifications ont été apportées à la mécanique pour atteindre une telle puissance. Le turbo et l’échangeur ont été remplacés comme la pompe à essence, des injecteurs secondaires ont été ajoutés, et la culasse est désormais dotée d’un joint et de goujons plus solides. Une ligne d’échappement spécifique a été installée. Le rupteur a été repoussé à plus de 8 100 tr/mn, alors que d’origine la petite Toyota délivre sa puissance maximale à 6 500 tr/mn. Une cartographie électronique sur-mesure a évidemment été installée. La McLaren 750S n'a qu'à bien se tenir... Les étriers de freins de série, encore visibles sur une photo publiée par Powertune Australia, commencent probablement à avouer leurs limites au vu des mises en vitesse rendues possibles par cette transformation.

Media Image Image Le passage au banc fait état d'environ 741 hp, soit 751 ch chez nous. Powertune Australia

Des éléments internes encore d’origine

Plus encore que la puissance l’un des éléments les plus impressionnants de cette préparation est que les éléments internes du moteur n’ont pas tous eu à être renforcés. Pistons, bielles et vilebrequin sont notamment demeurés d’origine. En revanche, la boîte de vitesses standard a été remplacée par une transmission séquentielle à six rapports associé à un embrayage à triple disque. Pour ce qui est de la durabilité de l’ensemble, seul le temps permettra de savoir ce qu’il en sera. Le propriétaire de l’auto étant le patron de l’entreprise de matériel audio RØDE, on imagine que la bande-son de cette Yaris est à la hauteur de sa fiche technique.

Media Image Image Certains éléments internes du moteur sont encore d'origine. Powertune Australia

Source : Powertune Australia

