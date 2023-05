Insolite. Il crée la Brera 5 portes qu’Alfa Romeo n’a jamais faite Greffer une partie arrière d’Alfa Romeo Brera à une 159 pour créer une version 5 portes du coupé italien des années 2000, c’est l’idée saugrenue qu’un amateur a mis en pratique. Le résultat force le respect.

Par MaxK

Voir les photos Cette unique Alfa Romeo Brera à cinq-portes est l’œuvre d'un passionné. Brendon Scholtz

Répondant au nom de carazy-guy sur Instagram, le Sud-africain Brendon Scholtz est amateur d’Alfa Romeo (entre autres) et n’hésite pas à se lancer dans des modifications de véhicules particulièrement ambitieuses. Regrettant que le constructeur au Biscione n’ait jamais proposé une Brera cinq-portes, il a décidé d’en créer une lui-même en greffant la partie arrière du coupé sur une berline 159. Le résultat est si homogène que l’on pourrait croire qu’il est l’œuvre d’Alfa Romeo.

Media Image Image L'auto aurait pu sortir ainsi d'une usine Alfa Romeo. Brendon Scholtz

L’Alfa Romeo qu’Alfa Romeo n’a jamais proposée

Commercialisée de 2006 à 2010, la Brera de série découlait du concept-car éponyme dessiné par Italdesign sous la supervision de Giorgetto Giugiaro en 2002. Non content de donner suite à ce dernier, Alfa Romeo confia au designer le style de la 159 qui allait également être vendue durant la seconde moitié des années 2000. Les deux modèles furent conçus sur la même architecture et affichaient à peu de chose près la même face avant.

Media Image Image Scholtz est parti d'une Alfa Romeo 159... Alfa Romeo Media Image Image ...à laquelle a été greffée la poupe d'une Brera. Alfa Romeo

Brendon Scholtz a donc découpé ôté à une 159 la partie arrière de sa carrosserie, découpée juste derrière les porte arrière, et l’a remplacée par le dernier segment de carrosserie d’une Brera « donneuse ». La précision des découpes lui a permis d’aligner parfaitement les deux éléments, sans rupture de la ceinture de caisse. Entre les montants arrière et le hayon, des plaques métalliques de raccordement ont été ajoutées.

Le "bloc opératoire" avant "l'opération". Brendon Scholtz Il ne fallait pas se tromper dans les découpes ! Brendon Scholtz Première mise en place, avec l'aide d'un assistant expert. Brendon Scholtz Des plaques ont été installées comme raccords. Brendon Scholtz La peinture masque les découpes. Brendon Scholtz

Dernières finitions pour la Brera cinq-portes

La carrosserie de cette Alfa Romeo Brera cinq-portes unique en son genre a ensuite été préparée et peinte dans un rouge caractéristique de la marque transalpine. Au moment où nous écrivons ces lignes, Brendon Scholtz doit encore installer la lunette arrière et le becquet qui surplombera celle-ci. Il prévoit également de remplacer la suspension d’origine pour rabaisser la voiture d’environ 4 cm et lui conférer ainsi une allure plus sportive. Ensuite, il ne lui restera plus qu’à trouver un nom pour sa Brera 159 !

Media Image Image Le résultat est particulièrement homogène. Brendon Scholtz Media Image Image La voiture sera bientôt rabaissée. Brendon Scholtz

