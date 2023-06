Insolite. Il équipe sa Tesla Model S d'un moteur Diesel pour en augmenter l'autonomie Un Youtubeur, ingénieur de formation, a greffé un moteur Diesel à sa voiture électrique (une Tesla Model S) pour battre des records d'autonomie lors d'un road trip de plus de 4 000 km. Une hybridation particulière qui montre toutefois ses limites. Explications.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Focus sur l'expérience menée par ce Youtubeur sur sa Tesla Model : lui greffer un moteur Diesel dans le coffre en guise de prolongateur d'autonomie. Warped Perception

L'autonomie est l'un des principaux freins à l'achat d'une voiture électrique. Certains modèles comme la Tesla Model S font partie des autos dont le rayon d'action est relativement confortable, puisqu'il est évalué à 634 km en cycle WLTP sur certaines versions. Seulement, ces chiffres sont difficiles à atteindre dans la réalité, et recharger une électrique demeure bien plus long que faire le plein de carburant d'un modèle thermique. Même si la batterie de la Model S peut théoriquement passer de 10 à 80 % en moins de 30 minutes avec un Supercharger de 250 kW, certains n'hésitent pas à mettre au point des solutions techniques improbables pour essayer de rouler toujours plus longtemps sans croiser le chemin d'une borne de recharge. C'est le cas de ce Youtubeur américain qui a fait le choix d'équiper sa Tesla Model S d'un petit moteur Diesel pour parcourir plus de 4 000 km le plus sobrement possible, quitte à sacrifier le confort et l'apparence de son auto.

Les inconvénients d'une hybridation diesel maison

Ce Youtubeur de la chaîne Warped Perception, ingénieur de formation, s'est fixé l'objectif de parcourir 2 500 miles (4 023 km) en Tesla Model S P85D en passant le moins souvent possible par la case ravitaillement. Pour relever ce défi, il ne s'est pas contenté d'adopter une conduite éco-responsable comme beaucoup l'auraient fait à sa place. Il a modifié les caractéristiques de sa berline électrique en faisant appel à un petit moteur Diesel placé dans le coffre. D'une puissance de 19 kW (environ 25 ch), ce dernier a été conçu comme un prolongateur d'autonomie pour recharger partiellement la batterie en roulant, permettant ainsi au véhicule de réaliser une plus longue distance entre deux recharges.

Media Image Image Le petit moteur Diesel développe une puissance de 25 ch. Warped Perception Media Image Image Voici le bloc diesel et son silencieux une fois en place dans le coffre. La lunette arrière a été supprimée pour permettre l'évacuation des gaz d'échappement. Warped Perception

Une telle intégration, même travaillée comme celle-ci, présente forcément des inconvénients. Le premier concerne le bruit dégagé continuellement par le moteur, placé à l'air libre dans le coffre avec son silencieux généreux. Un écueil prévisible admis par le concepteur du système et qui éloigne ce projet de l'une des vocations premières d'une voiture électrique : voyager en silence. Le deuxième, plus technique, concerne le refroidissement. Le bloc a surchauffé lors de ce long périple, ce qui l'a empêché de jouer son rôle de générateur de manière optimale comme le concepteur de cette hybridation l'aurait voulu. Enfin, nul besoin de préciser que ce moteur additionnel supprime toute possibilité de chargement compte tenu de son implantation dans cet espace habituellement dédié aux bagages.

Pour quel résultat final ?

Le Youtubeur est allé jusqu'au bout du road trip de plus de 4 000 km qu'il avait projeté de parcourir avec sa Tesla dopée au diesel. Côté autonomie, cette Model S hybride a réussi à parcourir plus de 1 000 miles, soit plus de 1 600 km, sans recharger. Dans le détail, elle a consommé l'équivalent d'environ 36,7 Wh/km (51 Wh/mile), ce qui lui permettrait de parcourir plus de 2 575 km (1 600 miles) avec une seule charge et un plein de gazole. Un chiffre à relativiser si l'on tient compte de la consommation additionnelle de carburant. Car le moteur thermique n'a pas fonctionné au maximum de ses capacités. Au total, 291 l (77 galons) de gazole ont été nécessaires pour parcourir 4 319 km, ce qui équivaut à une consommation d'environ 6,74 l/100 km. Un résultat final relativement décevant qui ne semble pas arrêter ce Youtubeur, déjà prêt pour une prochaine expérience : utiliser un moteur rotatif suralimenté destiné à charger les batteries de sa Model S pour essayer d'augmenter l'efficience de son hybridation originale. Un solution technique que l'on retrouve déjà sur un modèle hybride rechargeable de série, la MX-30 e-Skyactiv R-EV.

Media Image Image Le moteur Diesel a permis d'augmenter significativement l'autonomie de cette Tesla. Mais, une fois la consommation de gazole prise en compte, le résultat s'avère plutôt décevant. Warped Perception

