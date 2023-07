Insolite. Il perd la batterie de sa voiture électrique en roulant ! L'autonomie est souvent la hantise de ceux qui roulent en voiture électrique. Après avoir vu la vidéo de ce VTC chinois qui perd sa batterie en roulant, certains risquent de craindre que leur véhicule ne s'allège subitement en route. Une mésaventure sur laquelle L'argus a décidé de s'attarder.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Un VTC perd sa batterie en roulant. Une vidéo surprenante venue tout droit de l'empire du Milieu. CarNewsChina

Implantation des bornes de recharge, endommagement de la batterie à la suite d'un accident, perte de capacité de celle-ci due à de multiples recharges sont autant de problématiques que les possesseurs de voitures électriques ont à l'esprit. Au centre de ces préoccupations figurent les batteries, qui représentent de loin l'élément le plus coûteux et le plus lourd sur une voiture électrique. Et il semblerait que les perdre en roulant soit possible. C'est en tout cas ce qui est récemment arrivé à un automobiliste chinois… sur un véhicule qui présente néanmoins quelques prédispositions pour ce type d'incident. Explications.

Une batterie qui se fait la malle en route…

Ces derniers jours, une surprenante vidéo circule de manière virale sur la Toile. On y voit une batterie de voiture électrique au beau milieu de la chaussée, en proie au trafic routier relativement dense. La voiture qui semble délestée de cette batterie est quant à elle immobilisée non loin de là, coffre ouvert. Une scène incroyable qui s'est produite sur une route de Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan, au centre-ouest de la Chine.

Malheureusement, cette courte vidéo tournée par un passant avec son smartphone ne montre pas la batterie se décrocher en route. Elle révèle uniquement l'état des lieux une fois l'incident intervenu. Mais comment cela est-il possible ? La voiture arrêtée en raison de cette panne d'un nouveau genre est un modèle dont la batterie présente une spécificité susceptible d'expliquer ce décrochement intempestif.

Media Image Image La voiture qui a perdu sa batterie en route est immobilisée, coffre ouvert, en pleine voie. CarNewsChina Media Image Image La batterie est elle aussi au beau milieu de la chaussée, à une vingtaine de mètres derrière. CarNewsChina

… sur une voiture chinoise à la batterie amovible

La voiture qui a été victime de cette incroyable déconvenue est une CaoCao 60. Cette auto chinoise est produite par CaoCao Auto pour la plate-forme VTC du même nom, elle-même propriété du groupe Geely. CaoCao Mobility, véritable Uber asiatique, s'est d'ailleurs implanté à Paris il y a plus de trois ans déjà avec la très reconnaissable LEVC-TX, une réinterprétation moderne et 100 % électrique des « black cabs » britanniques. La CaoCao 60 qui nous intéresse a été lancée fin mars 2023. Cette berline à quatre portes au design très conventionnel ne roule pas en France, puisqu'elle est réservée aux chauffeurs de VTC chinois.

Media Image Image La CaoCao 60 est une voiture électrique chinoise fabriquée par CaoCao Auto, filiale du groupe Geely. Réservée aux VTC chinois, elle se distingue par sa batterie qui peut être remplacée en 60 secondes seulement. CaoCao

Ce n'est ni par son design ni par son moteur électrique de 120 kW (163 ch) que cette voiture se distingue, mais par sa batterie amovible. Car, si celle-ci permet à la CaoCao 60 de parcourir 415 km selon le cycle CLTC d'homologation chinois, elle offre surtout l'avantage d'éviter aux chauffeurs l'attente de la recharge. La batterie déchargée est en effet censée pouvoir être changée en 60 secondes chrono, de manière automatisée, grâce à l'intervention d'un robot qui fixe la batterie sur le véhicule une fois l'échange terminé. Un boulon mal serré par l'automate pourrait bien être la cause de cette avarie peu banale. Une autre marque chinoise, Nio, parie sur les stations d'échange de batteries, dont trois sont en test en Allemagne.

