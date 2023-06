Insolite. Un monospace « Audi Alhambra » à vendre aux Pays-Bas Internet regorge d'annonces diverses et variées dont certaines ne manquent pas d'attiser la curiosité de ceux qui les consultent. C'est le cas de cette Seat Alhambra transformée façon Audi Q5 par son propriétaire néerlandais. Focus sur ce monospace pour le moins atypique.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Un curieux monospace badgé Audi est actuellement en vente aux Pays-Bas. Retour sur cette Seat Alhambra aux faux airs d'Audi Q5. DR

Adepte du tuning ou frustré de l'absence de monospace au catalogue du constructeur aux anneaux ? Nul ne sait ce qui a pu motiver le propriétaire de cette Seat Alhambra à la revisiter à la sauce Audi Q5. Toujours est-il que ce monospace hors du commun situé aux Pays-Bas se retrouve aujourd'hui à vendre sur la toile au prix de 6 950 €. Une transformation inédite aux allures de concept sur laquelle L'argus a décidé de s'attarder.

Une transformation esthétique majeure

Cette Seat Alhambra de 2006 convertie par son propriétaire en monospace badgé Audi a été réalisée il y a au moins 12 ans puisqu'elle a déjà été photographiée sur la voie publique aux Pays-Bas en mai 2011. Le véhicule a depuis fait parler de lui sur la toile, avant d'être mis en vente. Pour parvenir à ce résultat singulier, l'avant a fait l'objet de nombreuses modifications afin d'intégrer la calandre, les phares et le bouclier avant de l'Audi SQ5 de première génération avec ses prises d'air et ses antibrouillards spécifiques. Les rétroviseurs de couleur agrentée ne sont pas davantage d'origine, tout comme les jantes, piochées dans la banque de pièces du constructeur d'Ingolstadt.

Media Image Image L'Audi SQ5 dans sa livrée Bleu Sepang est l'inspiratrice de cette transformation unique. Audi Media Image Image Cette transformation bien personnelle fait presque oublier à quoi ressemble une Seat Alhambra de 2006. DR

L'arrière se démarque par des feux et un pare-chocs d'Audi Q5, toujours de première génération. Le diffuseur à la finition alu et les deux sorties d'échappement sont empruntés au SUV premium allemand. Si aucune précision d'ordre technique ne figure sur l'annonce diffusée sur Facebook, il semblerait que le monospace adopte des disques de frein ventilés à l'avant et à l'arrière et qu'il ait été rabaissé, pour lui conférer une allure plus sportive. La couleur du véhicule interpelle enfin puisque cette dernière ne figurait pas au nuancier proposé par Seat sur son monospace Alhambra. Il s'agit vraisemblablement du Bleu Sepang, une teinte optionnelle propre à Audi.

Media Image Image La proue et la poupe adoptent des éléments empruntés à l'Audi Q5 ou à sa déclinaison sportive SQ5. L'auto a aussi manifestement été rabaissée. DR

Un prix plus que doublé en quelques mois

En janvier 2023, ce monospace unique a été proposé au prix modique de 3 000 €. Moins de six mois plus tard, il s'affiche désormais à un tarif bien plus élevé puisque son propriétaire en demande aujourd'hui 6 950 €. Une augmentation de plus de 130 % qui ne semble pas justifiée. A moins que cette Seat Alhambra ait troqué entre-temps son sage 2.0 TDI de 140 ch contre le 3.0 V6 TDI de 313 ch de la première mouture de l'Audi SQ5. Une hypothèse peu vraisemblable qui s'inscrirait pourtant pleinement dans la philosophie de cette transformation exotique.

Media Image Image Quoi qu'on pense de cette « Audi Alhambra », l'intégration des éléments du Q5 est soignée et les ajustements très corrects. DR Media Image Image Cette Seat Alhambra a vraisemblablement conservé son 2.0 TDI de 140 ch. Une motorisation bien sage face au 3.0 V6 TDI de 313 ch de l'Audi SQ5 dont elle s'inspire. DR

Bon ou mauvais goût ? Gageons que si cette transformation peut sembler douteuse sur le plan esthétique, elle repose néanmoins sur une intégration soignée des éléments du véhicule copié avec des assemblages de très bonne facture. Cette « Audi Alhambra » finira-t-elle par trouver preneur ? Pour cela, une chose est sûre : il lui faudra croiser la route d'un acheteur potentiel à l'esprit aussi ouvert que son propriétaire actuel !

