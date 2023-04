Insolite. Un vélo qui roule...avec des roues carrées L’expérience insolite du jour, c’est la construction d’un vélo à roues carrées. Le plus étonnant, c’est que le deux-roues fonctionne presque normalement, grâce à un ingénieux système d’engrenages dissimulé sous ses pneus.

Par MaxK

Voir les photos Le youtubeur The Q a construit un vélo à roues carrées, fonctionnel. The Q

A la base de l’automobile, il y a la roue. Une roue, c’est rond, cela roule tout seul, c’est bien pratique pour accélérer sa vitesse de déplacement. Cà et là, on s’amuse parfois à imaginer l’absurdité que représenteraient des voitures à roues carrées, juste pour plaisanter. Mais le youtubeur américain surnommé The Q, qui s’est spécialisé dans les expérimentations scientifiques insolites réalisées avec humour, a mis l’idée en pratique sur un vélo, son véhicule de prédilection.

Une expérience qui ne tourne pas rond

Deux roues carrées ont été réalisé pour l’expérience. Chacune d’elles est faite de quatre segments de tubes métalliques carrés coupés en deux longitudinalement et soudés entre eux, de manière à ce que la face extérieure de la jante ainsi créée soit creuse. C’est là le secret de l’opération : ce design permet d’installer à l’intérieur de chaque coin un engrenage, bien circulaire celui-là, qui déborde des tubes et assure donc le contact avec le sol aux coins inférieurs. Deux chaînes parallèles connectent ces engrenages sur chaque roue. Puis cet ensemble mobile est habillé d’un pneumatique, ou plutôt de segments de pneus coupés puis réassemblés pour épouser la forme carrée de la roue, rendant les engrenages invisibles. Ainsi ce n’est pas la jante qui effectue une rotation sur son axe central, mais le pneu qui tourne autour.

Media Image Image Le passage à des roues carrées a demandé de revoir la transmission. BMW

Rondement mené, donc carré

Puisque le centre de la roue arrière ne tourne pas, la transmission a aussi demandé un travail particulier. Un engrenage extérieur, relié à l’engrenage intérieur d’un coin supérieur de la roue arrière côté cycliste, a été installé et relié au pédalier par une chaîne. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l’opération est une réussite puisque ce vélo fonctionne. Sa maniabilité est plus que sujette à caution mais qu’à cela ne tienne, à défaut de roues circulaires ce vélo fait certainement tourner les têtes !

Media Image Image Les lignes de certains vélos sont anguleuses, mais les roues carrées, c'est plutôt insolite. Audi Media Image Image Dans les virages, on préférera a priori les vélos à roues circulaires. Porsche

