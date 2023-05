Insolite. Une Citroën Ami assortie à une Aston Martin DBS Ne se contentant pas d’offrir une Citroën Ami à son fils, un Monégasque a fait personnaliser celle-ci par la maison Castagna Milano pour l’assortir à sa propre Aston Martin DBS Superleggera. Comme la sellerie, certaines pièces de carrosserie ont été réalisées sur mesure.

Par MaxK

Voir les photos La Citroën Ami du fils a été assortie à l'Aston Martin DBS Superleggera du père. Castagna Milano

La popularité de la Citroën Ami est décidément source de bien des surprises. A Monaco, un adolescent de seize ans s’est vu offrir par son père un exemplaire du petit quadricycle électrique, personnalisé pour adopter la même finition que l’Aston Martin DBS Superleggera de celui-ci. Pour ce faire, le paternel a fait appel à la société de personnalisation automobile haut de gamme italienne Castagna Milano.

Des détails discrets mais soignés

Comme le coupé anglais de la famille donc, cette Ami a reçu une finition extérieure mêlant noir mat (portes, ailes, boucliers) et noir brillant (toit, bandeaux avant et arrière, protections inférieures, rétroviseurs). La voiture sans permis a aussi été dotée de jantes en alliage noir brillant à cinq doubles branches dont le design fait écho à celui des roues de l’Aston Martin. Mais le soin du détail va bien plus loin que cela. Les bandeaux supérieurs avant et arrière qui surmontent les boucliers sont ici creusés pour davantage de relief, et arborent le nouveau logo de Citroën, également visible sur les jantes et le volant.

Media Image Image Le traitement mêle noir mat et noir brillant. Castagna Milano Media Image Image Les jantes font écho à celles de l'Aston Martin. Castagna Milano

Quand l’Ami devient cossue

L’habitacle a fait l’objet de la même attention. Les plastiques durs sont ici rendus invisibles par une sellerie intégrale mêlant cuir et Alcantara noirs à surpiqûres jaunes. Côté mécanique, rien ne change ; la Citroën conserve sa batterie de 5,5 kWh et son moteur électrique d’une puissance de 8 ch, soit 90 fois moins que les 725 ch du V12 5.2 biturbo de la DBS. Compte tenu du positionnement haut de gamme de Castagna Milano, le prix de la transformation pourrait être proche des 7 990 € demandés pour une Citroën Ami de base. Une partie des pièces équipant cette Ami personnalisées ont été réalisées par impression 3D, et la firme italienne compte prochainement les commercialiser en ligne.

L'habitacle a été habillé de cuir et d'Alcantara. Castagna Milano Le logo de Castagna Milano est présent sur les flancs, le nouvel emblème de Citroën sur les roues. Castagna Milano Le nouveau logo de Citroën trône également sur le volant. Castagna Milano

