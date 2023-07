Insolite. Une concession Saab laissée à l'abandon en France Voitures poussiéreuses, pièces de carrosserie volées, brochures de l’époque… cette vidéo, postée par des fans d’urbex, nous fait découvrir une concession Saab laissée à l’abandon depuis quelques années avec une vingtaine de voitures.

Des amateurs d'Urbex ont posté une vidéo dans laquelle ils visitent une concession Saab abandonnée.

C’est une vidéo qui va sûrement fendre le cœur de tous les passionnés de Saab. Des youtubers, spécialisés dans la découverte de lieux abandonnés (une pratique baptisée urbex), ont récemment exploré un ancien showroom automobile, situé quelque part en France. Appartenant à General Motors, la marque d’origine suédoise a fait faillite en décembre 2011. Ce qui laisse à penser que la concession a mis les clés sous la porte depuis une dizaine d’années déjà.

Une vingtaine de voitures laissées à l’abandon

Une supposition qui tend à se confirmer en découvrant les images de la vidéo. L'histoire de cette concession demeure mystérieuse et une question brûle les lèvres : pourquoi le propriétaire a laissé à l'abandon le bâtiment et son contenu ? Les brochures sur les présentoirs sont encore là, le nuancier de couleurs est encore accroché au mur. Trois modèles d'exposition sont garées dans le showroom. Sur l’une d’elles, l’affiche de vente est encore visible à travers le pare-brise. C’est une Saab 9-5 2.3t totalisant 95 930 km et vendue 11 500 €. Les quelques modèles du constructeur vendus aujourd’hui sur internet valent généralement beaucoup moins que ça...

Les voitures d'exposition sont encore présentes dans le showroom. Certaines voitures ont été endommagées par des pilleurs. Saab a fait faillite en 2011. Il n'y a pas que des Saab. Dans l'atelier, on découvre une Renault 4, une Citroën C5 et une Peugeot 307 CC.

Les auteurs de la vidéo affirment avoir compté une vingtaine de voitures dans la concession. La plupart sont situées dans l’atelier, qui compte aussi une Peugeot 307 CC, une Citroën C5 de première génération et même une 4L. La poussière s’est accumulée sur les carrosseries, mais la plupart des voitures semblent en état d'être restaurées. Certaines ont été vandalisées. Les vitres sont cassées, certaines pièces de carrosserie ont été volées. On retrouve le même bazar dans les bureaux où tous les meubles ont été vidés. Bref, ces youtubers n’étaient pas les premiers à visiter les lieux depuis la fermeture de la concession.

