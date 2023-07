Jaguar-Land Rover. 7 000 véhicules rappelés pour des fuites du liquide de refroidissement Velar, Range Rover, Range Sport, Defender ou encore F-Pace… Une bonne partie de la gamme Jaguar-Land Rover fait l’objet d’une campagne de rappel. Sur les versions hybrides rechargeables, des Durit doivent être remplacées pour éviter un risque de fuite du liquide de refroidissement.

Voir les photos Jaguar-Land Rover rappelle plus de 50 000 véhicules hybrides rechargeables dans le monde, dont plus de 7 000 en France, pour de possibles fuites du liquide de refroidissement. DR

Dans la gamme Jaguar-Land Rover, les versions hybrides rechargeables se sont multipliées ces dernières années. On retrouve la même motorisation PHEV sur différents modèles, à quelques détails près. Un bon moyen pour le groupe de faire des économies. Mais quand vient l’heure de procéder à un rappel, cela peut aussi obliger à solliciter une vaste palette de véhicules. Land Rover vient ainsi de convoquer à l’atelier des milliers de Defender, de Velar, de Range Sport et de Range Rover. Au total, cela représente pas moins de 53 357 voitures dans le monde, dont 6 766 en France. Un total auquel il faut ajouter 3 941 Jaguar F-Pace, dont 489 dans l’Hexagone. Ces productions britanniques sont toutes animées par le même quatre-cylindres 2.0 hybride rechargeable et souffrent d’un risque de fuite du liquide de refroidissement.

Entre 1 h 30 et 2 h de travail

Media Image Image Chez Land Rover, le dernier Defender fait partie des modèles convoqués à l'atelier. DR

Pour corriger ce problème potentiel, les deux marques procèdent de la même manière. Elles remplacent le coude de liquide de refroidissement du moteur et le tuyau d'alimentation de liquide de refroidissement du turbocompresseur. Cette opération prend 1 h 30 sur le F-Pace et entre 1 h 30 et 2 heures chez Land Rover. Comme pour tout rappel officiel, elle est intégralement prise en charge par le constructeur. Quant à la plage de production, elle diffère en fonction du modèle. Pour les Range Rover et Range Sport, seule la précédente génération est concernée. Les exemplaires assemblés entre 2018 et 2022 sont ainsi les seuls susceptibles d’être touchés. En revanche, pour les Jaguar F-Pace, Velar et Defender, ce sont les propriétaires des modèles fabriqués entre 2021 et 2023 qui doivent s’attendre à recevoir un courrier recommandé.

Le SUV F-Pace est le seul modèle Jaguar à être concerné par cette campagne. DR Les propriétaires de Range Rover Velar PHEV peuvent aussi recevoir un courrier. DR La précédente génération du Range Rover peut également être rappelée… DR … tout comme le Range Rover Sport deuxième du nom, remplacé en 2022. DR

