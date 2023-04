Jaguar Land Rover. Les modèles électriques de la nouvelle stratégie Jaguar Land Rover annonce six modèles électriques d’ici 2030, dont un SUV Range Rover et une GT quatre-portes Jaguar qui ouvriront le bal en 2025. La marque au félin va devenir 100 % électrique, comme l’usine JLR de Halewood. Le groupe va produire des moteurs et batteries électriques en Angleterre.

Voir les photos Permier aperçu de la future GT 4-portes électrique de Jaguar. Jaguar

Début 2021, Jaguar Land Rover (JLR) présentait sa stratégie Reimagine sous la direction de Thierry Bolloré, venu de chez Renault. Depuis, le tandem britannique appartenant au groupe indien Tata s’est fait discret. Fin 2022, après l’annonce de résultats commerciaux meilleurs mais toujours négatifs, Bolloré a quitté son poste. Il a été remplacé par Adrian Mardell, un ancien de la maison. Aujourd’hui, ce dernier présente un nouveau plan stratégique qui, s’il s’inscrit toujours dans le cadre du programme Reimagine, constitue une évolution majeure ce celui-ci. Jaguar Land Rover entame une électrification plus globale qui passera par de nouvelles plate-formes et la transformation de ses usines anglaises. Côté marketing, JLR veut créer des « Maisons de marque » distinctes pour les familles de modèles Range Rover, Defender, et Discovery, des gammes du constructeur Land Rover désormais considérées comme des marques au même titre que Jaguar si l’on suit la communication de la firme. Les détails de cette organisation restent à connaître.

Media Image Image Jaguar Land Rover ajuste sa stratégie d'électrification. Jaguar Land Rover

Un Range Rover électrique dévoilé dès 2023

Sur le plan stratégique, l’évolution la plus notable concerne Land Rover. En 2021, il était question que le fabricant de SUV se dote de deux nouvelles architectures pouvant aussi bien accueillir des motorisations thermiques qu’électriques ou hybrides. La première, baptisée MLA (Modular Longitudinal Architecture), a été inaugurée par les nouveaux Range Rover et Range Rover Sport. La seconde, nommée EMA (Electrified Modular Architecture) sera finalement dédiée à des véhicules 100 % électriques. Le premier à reposer dessus rejoindra la gamme Range Rover. Il sera disponible en pré-commande dès cette année mais ne sera lancé qu’en 2025. Il sera produit à Halewood, dans l’usine qui assemble actuellement les Range Rover Evoque et Land Rover Discovery Sport, un site industriel qui sera converti à la production exclusive de véhicules électriques. Le premier Land Rover « zéro émission » pourrait donc être un Evoque à batterie, ce qui reste à confirmer. Selon nos confrères britanniques d’Autocar, un tel modèle serait bien prévu mais le premier de cordée pourrait aussi être le Velar de prochaine génération. L’actuel est construit à Solihull. Un Discovery Sport électrique serait aussi dans les cartons.

Media Image Image Le premier Land Rover électrique rejoindra la gamme Range Rover. Land Rover

Une Jaguar face à la Porsche Taycan

Jaguar, de son côté, donne enfin quelques informations concrètes sur son prochain modèle 100 % électrique. Il s’agira d’une GT à quatre portes qui étrennera la plate-forme JEA (Jaguar Electrified Architecture) et offrira davantage de puissance que toutes ses devancières. L’auto sera produite à Solihull, lancée en 2024 et livrée à partir de 2025. Le constructeur de Coventry vise une autonomie de 700 km et un prix minimum de 100 000 £, soit un peu plus de 113 000 € aujourd’hui. La Porsche Taycan semble être sa rivale toute désignée. Deux autres Jaguar électriques sont d’ores et déjà annoncées. « Nous avons radicalement repensé Jaguar en tant que marque de luxe moderne. La clé de la transformation ? Des designs résolument novateurs qui ne sont une copie de rien d’autres », a déclaré Gerry McGovern, directeur du design de JLR. L’illustration publiée en guise de « teaser » montre les arêtes saillantes d’une aile arrière gauche très large, qui tranchent avec les galbes musculeux des Jaguar actuelles.

Media Image Image Jaguar sera la première des deux marques à passer au tout-électrique. Jaguar

Une électrification plus globale

Il y a deux ans, JLR avait annoncé que Jaguar deviendrait 100 % électrique en 2025 et que Land Rover lancerait six modèles « zéro émission » d’ici à fin 2026. Aujourd’hui, le discours n’est plus tout à fait le même. Jaguar doit passer au tout-électrique « d’ici 2030 », échéance à laquelle les gammes Land Rover Range Rover, Discovery et Defender comprendront chacune un modèle électrique. L’usine de Wolverhampton, qui produit actuellement les moteurs thermiques de la famille Ingenium, accueillera bientôt la fabrication de moteurs électriques et de batteries, et sera rebaptisée Electric Propulsion Manufacturing Centre. JLR investit 15 milliards de livres (environ 17 milliards d’euros) sur cinq ans dans cette transformation.

Media Image Image L'usine JLR de Halewood va se convertir au 100 % électrique. Jaguar Land Rover

