Jeep Avenger 1.2 Turbo T3 (2023). Un moteur essence de 100 ch disponible en France Le Jeep Avenger n'était jusqu'à présent disponible qu'en version électrique en France. Depuis le 3 juillet 2023, il est désormais proposé en version essence 1.2 Turbo T3 de 100 ch comme en Italie et en Espagne. Focus sur cette variante thermique du petit SUV Jeep dont le prix débute à 27 000 €.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Voir les photos Depuis juillet 2023, le Jeep Avenger est disponible avec un bloc essence 1.2 Turbo T3 de 100 ch, en plus de la version électrique de 156 ch. De quoi baisser le ticket d'entrée à 27 000 €. Jeep

Sacré voiture de l'année 2023, le Jeep Avenger partage sa plate-forme avec les Fiat 600, Peugeot 2008 et autre Opel Mokka du groupe Stellantis. Mais contrairement à ces deux derniers, il n'était proposé en France depuis son lancement qu'en version 100 % électrique, équipé du bloc motopropulseur de 156 ch et de la batterie d'une capacité brute de 54 kWh. L'Avenger réservait sa version thermique aux marchés italien et espagnol, moins portés sur l'électrique. Depuis le 3 juillet 2023, l'Avenger est disponible dans l'Hexagone avec un moteur à essence de 100 ch lui permettant ainsi d'abaisser son prix d'appel à 27 000 €. Selon nos informations, le SUV américain étoffera même son catalogue au premier trimestre 2024 avec une version 1.2 Hybrid 136 48V, la même qui est récemment arrivée sous le capot des Peugeot 3008 et 5008.

Un trois-cylindres essence pour 12 000 € de moins

Le moteur à essence qui prend place sous le capot du Jeep Avenger est bien connu. Il s'agit du trois-cylindres 1.2 PureTech 100 ch qui officie déjà sur les Peugeot 208 et 2008, ainsi que les Opel Corsa et Mokka. Il est ici rebaptisé 1.2 Turbo T3 et n'est disponible qu'avec la boîte manuelle à 6 rapports. Côté consommation, l'Avenger se contente de 5,6 l/100 km en cycle mixte WLTP. Il est néanmoins pénalisé par ses émissions de C02 de 126g/km, ce qui lui vaut d'être la cible d'un malus écologique de 125 €.

Media Image Image Cette version essence de 100 ch ne propose qu'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Jeep Media Image Image En 2024, l'Avenger proposera aussi une version 1.2 Hybrid de 136 ch. Jeep

Un moindre mal, surtout au regard de l'importante baisse du ticket d'entrée provoquée par l'arrivée de cette version à essence, proposée au catalogue à partir de 27 000 €. La version électrique de l'Avenger débute à 39 000 €. C'est en théorie 12 000 € de plus que cette version essence. Car une fois la fiscalité écologique prise en compte, l'écart de prix se resserre à 6 875 € avec le bonus écologique de 5 000 € et même à 4 875 € avec l'aide maximale de 7 000 €, accessible sous conditions de revenus.

Media Image Image Sur le papier, l'écart de prix avec la version électrique est de 12 000 €. Avec les aides gouvernementales, la différence se réduit jusqu'à 4 875 €. Jeep

Une seule finition Altitude + bien équipée

Cette version à essence du SUV Jeep est proposée dans la seule finition Altitude +, une exécution qui se place juste derrière le haut de gamme Summit. Cette finition Altitude + est bien dotée puisqu'elle propose notamment de série le pack navigation Confort, la climatisation automatiques, le freinage autonome d'urgence, le régulateur de vitesse adaptatif, les phares à LED, les jantes alliage 17 pouces ou encore les poignées de porte couleur carrosserie et les rétroviseurs extérieurs Gloss Black pour le look.

Media Image Image Une seule finition au programme en France : Altitude +. Elle propose un équipement enrichi d'où son prix d'appel plus élevé qu'en Espagne et en Italie. Jeep

Un bon niveau d'équipements qui la rend cependant plus cher qu'en Espagne et en Italie où elle est respectivement proposée à partir de 24 300 € et 26 200 €. Sans compter qu'une offre en ligne abaisse en ce moment son tarif à 23 925 € en Espagne et à 23 900 € en Italie. Chez nos voisins transalpins, l'Avenger à essence est même disponible en trois finitions : Longitude, Altitude et Summit.

