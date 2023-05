Jeep Gladiator (2023). Le pick-up termine sa carrière avec une édition spéciale Le Jeep Gladiator, pick-up tout-terrain dérivé du Wrangler, quittera le marché mi-juin 2023. D’ici-là, il est disponible en une édition spéciale baptisée Farout, dotée d’un équipement complet et proposée au prix de 79 600 €, toujours sans malus.

Par MaxK

Voir les photos Jeep s'apprête à achever la production du Gladiator avec l'édition Farout. Jeep

Présenté fin 2018 aux Etats-Unis et commercialisé en France depuis l’automne 2021, le Jeep Gladiator s’apprête déjà à tirer sa révérence. Cet imposant pick-up double-cabine dérivé du Wrangler se décline pour l’occasion en une série spéciale baptisée Farout Final Edition, qui remplace la finition Overland comme unique configuration au catalogue. Ce modèle réclame un surcoût de 2 000 € et s’affiche donc à 79 600 € TTC. Son habitacle à quatre places, et non cinq, lui permet toujours d’être exempté de tout malus écologique.

Media Image Image Le Gladiator Farout Final Edition coûte 79 600 € et ne soufre d'aucun malus écologique. Jeep

L’utilitaire qui passe partout

Sous le capot du Jeep Gladiator, on retrouve un V6 3.0 diesel envoyant 264 ch et 600 Nm à une transmission intégrale débrayable via une boîte automatique à huit rapports avec réducteur, un différentiel central verrouillable et un différentiel arrière à glissement limité. Combiné à une garde au sol de 28 cm, cet attirail permet à l’utilitaire de conserver les aptitudes de franchissement du Wrangler. La variante Farout Final Edition reprend la dotation du modèle Overland et y ajoute quelques équipements (en gras ci-dessous) :

climatisation automatique

combiné d’instrumentation avec écran de 7"

écran central tactile de 8,4"

régulateur de vitesse adaptatif

surveillance des angles morts

radars de stationnement avant et arrière

tous feux à LED

projecteurs antibrouillard

lève-vitres électriques avant et arrière

sellerie en cuir noir Premium McKinley

sièges avant chauffants

volant chauffant

tapis de sol en caoutchouc

protections des bas de caisse latéraux

vitres arrière surteintées

lunette arrière avec fenêtre coulissante

jantes en alliage de 18" noires

badges et autocollants Farout Edition

alarme

Media Image Image Le volant et les sièges avant de cette version sont chauffants. Jeep

Un mois et demi pour passer commande

La caméra de recul, qui était de série en finition Overland, rejoint ici le pack optionnel comprenant aussi la caméra avant, facturé 530 €. La liste des options comprend également le toit amovible Dual Top Premium (1 200 €), le couvre-benne rigide (1 450 €) ou souple (750 €), ainsi que le Pack Chargement (700 €) avec prise 230 V extérieure, coffre sous la banquette arrière et rails de benne.

Media Image Image Dérivé du Wrangler, le Gladiator est un véritable tout-terrain. Jeep

Jeep cessera de prendre les commandes pour le Gladiator en France mi-juin 2023. La production du véhicule cessera en octobre prochain et les dernières livraisons son programmées pour juin 2024, juste avant l’entrée en vigueur du réglementation européen GSR 2 imposant de nouveaux équipements de sécurité sur les voitures neuves.

Media Image Image Les dernières livraisons françaises du Gladiator sont prévues pour juin 2024. Jeep

Tags