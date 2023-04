Jeep Renegade et Compass (2023). Deux séries spéciales électrifiées pour les SUV Jeep remet au catalogue des Renegade et Compass les séries spéciales High Altitude et Upland, avec une configuration revue. Uniquement proposées avec une motorisation électrifiée, ces variantes sont mieux équipées mais moins chères que la finition Limited dont elles dérivent. Mise à prix : 32 990 €.

Par MaxK

Voir les photos Jeep relance les séries spéciales High Altitude et Upland pour les Compass et Renegade. Jeep

Jeep lance, ou plutôt relance, deux séries spéciales dans les gammes Renegade et Compass. Les éditions High Altitude et Upland font leur retour au catalogue des deux SUV, avec une configuration différente de celle des versions éponymes précédemment proposées. Basées sur la finition intermédiaire Limited, ces nouvelles variantes se révèlent logiquement mieux équipées, mais elles sont aussi moins chères de plusieurs centaines d’euros. Cela les rend attractives et nous rappelle au passage que les séries spéciales servent souvent à redynamiser des ventes en berne.

Media Image Image Le Renegade High Altitude se reconnaît à sa calandre grise. Jeep Media Image Image La finition High Altitude est uniquement proposée pour la motorisation e-Hybrid. Jeep Media Image Image Radars, caméra et autres aides au stationnement sont de série en édition High Altitude. Jeep

Les Jeep High Altitude montent en équipement

Les Jeep Renegade et Compass High Altitude sont proposés exclusivement avec la motorisation à hybridation légère e-Hybrid de 130 ch à deux roues motrices. Cette déclinaison du Renegade se reconnaît à sa calandre grise dont les prises d’air sont cerclées de gris argent. Le Compass High Altitude bénéficie pour sa part d’une calandre noire, de bas de caisse couleur carrosserie et de jantes noires de 19 pouces. Côté équipement, ces modèles ajoutent à la dotation Limited :

système de navigation ;

radars de stationnement avant et arrière ;

caméra de recul (360° sur Compass) ;

stationnement semi-autonome ;

projecteurs à LED ;

commutation automatique des feux de route/croisement ;

vitres arrière surteintées ;

accès et démarrage sans clé ;

rétroviseurs rabattables électriquement ;

surveillance des angles morts ;

hayon motorisé (Compass uniquement).

Media Image Image La calandre du Compass High Altitude est noire. Jeep Media Image Image Les bas de caisse de ce Compass sont couleur carrosserie. Jeep Media Image Image Le GPS est de série en High Altitude. Jeep

Le Jeep Renegade High Altitude est affiché 32 990 € ; le Compass High Altitude demande 39 990 €.

À lire aussi Jeep. Le Compass électrique en 2025, le Renegade en 2026

Une édition Upland portée sur l’aventure

La finition Upland, qui était précédemment proposée avec les motorisations e-Hybrid et 4xe au choix, n’est plus disponible que pour cette dernière dans sa variante la plus puissante, forte de 240 ch répartis entre les quatre roues. Elle reprend les attributs extérieurs de la finition Trailhawk avec des boucliers spécifiques améliorant les angles d’attaque et de fuite, des pneus quatre saisons M+S et un autocollant noir sur le capot. Le liseré de couleur bronze qui bordait ce dernier auparavant n’est plus de la partie. On retrouve néanmoins cette teinte sur des inserts intérieurs et sur les motifs topographiques de la sellerie.

Media Image Image La version Upland conserve son autocollant de capot noir mais pas le contour couleur bronze de celui-ci. Jeep Media Image Image Seule la motorisation 4xe de 240 ch est proposée pour la version Upland. Jeep Media Image Image Des détails de couleur bronze se retrouvent à l'intérieur. Jeep

La liste des équipements spécifiques comprend également une sellerie lavable, des projecteurs à LED et des vitres arrière surteintées. Comptez 41 990 € pour le Renegade Upland et 47 490 € pour le Compass Upland.

Media Image Image Le Compass Upland bénéficie du même traitement que le Renegade. Jeep Media Image Image Les boucliers sont ceux de la finition Trailhawk. Jeep Media Image Image Ces séries spéciales sont basées sur la finition Limited. Jeep

Tags