Jeunes conducteurs, comment assurer votre voiture ? Publi-reportage. Vous venez d’obtenir votre permis de conduire ? Bravo ! À vous les joies de la conduite, les roadtrips et les virées entre amis. Vous avez choisi votre carrosse, mais avez-vous pensé à vous assurer ? L’olivier Assurance vous aide à choisir la bonne assurance.

La rédaction Par

Voir les photos Permis de conduire en poche, les jeunes permis ne rêvent que de s'offrir leur première voiture. Mais pensez aussi à souscrire un contrat d'assurance. L'argus



Pourquoi assurer sa voiture ? Pour la simple et bonne raison que c’est obligatoire. Si de nombreux Français roulent sans assurance, c’est un délit. Sans assurance, vous risquez une amende forfaitaire de 3 750 €, ainsi que des peines complémentaires (retrait de permis, confiscation du véhicule…). Sans assurance, vous devrez payer tous les frais en cas d'accident : les réparations ainsi que les dégâts. Par conséquent, vous devez choisir votre couverture en fonction de vos besoins et de votre voiture. L’olivier Assurance vous dit tout.

Quels sont nos contrats auto ?

L’assurance Tiers Essentiel : c’est la couverture minimum obligatoire pour prendre la route. Elle offre la garantie responsabilité civile qui vous couvre contre les dommages que vous pourriez causer aux autres mais ne prend pas en charge les accros causés sur votre propre voiture. Une formule qui convient aux voitures anciennes dont la valeur est faible.

La formule Tiers Confort : votre voiture est assurée contre le vol, l’incendie et le bris de glace. Ce contrat est à privilégier si votre véhicule n’a pas une très grande valeur, mais que vous souhaitez quand même éviter les pertes liées aux risques de destruction totale. Autrement dit, c’est un bon compromis si vous hésitez à assurer votre voiture en Tous Risques.

L’assurance Tous Risques : c’est la formule idéale avec les garanties maximum. Du bris de glace aux dommages tous accidents en passant par le vol, l’incendie, les catastrophes naturelles et technologiques… votre véhicule dispose d’une couverture complète.



Avec L’olivier Assurance, vous :

Économisez 251 € en moyenne par an* ;

Êtes dépanné en 45 minutes, sinon on vous offre 100 €** ;

Disposez d’une assistance 24 h/24, 7 j/7*** ;

N’avancez aucuns frais de réparation grâce à nos garages partenaires ;

Avez droit à un taxi joker par an****.



Comment s’assurer ? C’est simple, faites un devis en ligne. On vous pose quelques questions, et en 5 minutes c’est tout bon ! Intéressé ? Faites votre devis sur le site de lolivier.fr. Et, à L’olivier, on aime vous permettre de faire toujours plus d’économies.



Parrainez vos amis et partagez jusqu'à 100 € avec vos proches :

50 € pour vous en tant que parrain ;

et 50 € pour votre filleul.

Vous pouvez parrainer jusqu’à 5 personnes.

* 251 € d’économies par an : c’est, à garanties équivalentes, le montant d’économies moyen réalisé par 90 % de nos nouveaux clients. Étude réalisée par L’olivier Assurance de janvier 2021 à septembre 2021 auprès de nouveaux clients.

** Le délai maximum de 45 minutes correspond au temps écoulé entre l’heure de clôture de l’appel et l’heure d’arrivée du prestataire sur le lieu d’immobilisation du véhicule. Cet engagement ne s’applique pas en cas de force majeure (tout élément de nature imprévisible, irrésistible et externe tel que classiquement défini par la jurisprudence) ni en cas d’événement susceptible d’empêcher la libre circulation des véhicules (pénuries d’essence, grèves ou blocus routiers), ni sur les autoroutes, les périphériques ou les rocades pendant les heures de pointe, les périodes de départ ou de retour de vacances scolaires des différentes zones ou en cas de forts ralentissements routiers.

*** Service assuré par nos partenaires assistance valable en France métropolitaine pour tout détenteur d’un contrat d’assurance automobile L’olivier Assurance, sous réserve des conditions de la garantie d’assistance souscrite.

**** Le taxi joker vous est offert une fois par an quelles que soient la formule et les options choisies, dans une limite de 50 € la course.

Tags