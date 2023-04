Kate K1. Une levée de fonds accélère le développement du quadricycle électrique Le néo-constructeur français Kate vient de lever 7 millions d'euros pour accélérer le développement de la K1, un quadricycle électrique dont la présentation interviendra à la fin de l'été 2023. L'argus fait le point sur ce projet avec Matthias Goldenberg, P-DG de la jeune marque tricolore.

Par Gatien-Hugo Riposseau

Kate a été créé en décembre 2022 sous l'impulsion de Thibaud Elzière, Matthias Goldenberg et Pierre Escrieut. Après avoir racheté la société Nosmoke, à l'origine de la commercialisation d'une réplique électrique de la Mini Moke, Kate a dans un premier temps réactualisé ce modèle pour le distribuer sous le nom L'Original. Les premières livraisons de ce quadricycle lourd, dont le tarif débute à 24 590 €, sont d'ailleurs intervenues en avril 2023. La prochaine étape consiste à boucler la conception de la K1, premier modèle entièrement développé par la marque. Le constructeur vient d'annoncer une première levée de fonds de 7 millions d'euros lors d'un tour de financement mené auprès d’investisseurs proches des secteurs de la tech et de l’automobile. Une enveloppe « quasi exclusivement » destinée à accélérer le développement du quadricycle lourd K1, dont le calendrier de lancement se précise.

Media Image Image Le modèle produit par Nosmoke, racheté en 2022 par Kate, s'appelle désormais L'Original. Optimisé par la jeune marque tricolore, ce quadricycle est désormais disponible à partir de 24 590 €. Kate

Un concept au design quasi définitif

Contacté par L'argus, le P-DG Matthias Goldenberg se montre enthousiaste : le design du concept de la K1, développé avec Ravage, essentiellement connu pour sa version extrême de l'Alpine A110, est aujourd'hui « définitif à 99 % à l'extérieur et à 90 % à l'intérieur ». Le quadricycle électrique (L7e), qu'il sera possible de conduire dès 16 ans (permis B1), ne se montre toutefois qu'à travers quelques détails supplémentaires.

La signature lumineuse de la K1 se rapproche de celle de la Fiat 500. Kate L'arrière rappelle celui d'un Nissan Cube. Les arches de roue sont proéminentes, tout comme le bas de caisse. Kate Les volumes de la K1 font penser à un mini-SUV. Elle dispose de quatre portes dans un souci de polyvalence. Kate Les ailes arrière sont élargies et les portes, reculées à l'extrême. Kate Le dessin des jantes de la K1 reprend celui du logo de la marque. Kate

Avec sa signature lumineuse visuellement proche de celle de la Fiat 500 à l'avant, la micro-voiture se caractérise par des ailes avant et arrière élargies renforcées par des arches de roue relativement proéminentes, à l'image de son bas de caisse, lui aussi imposant. Elle apparaît plutôt haute sur pattes avec des volumes évocateurs d'un mini-SUV. L'arrière, dont le porte-à-faux s'avère extrêmement court, rappelle celui d'un Nissan Cube en réduction. On devine aussi la présence de quatre portes dont l'aspect est strié en partie basse. Un gage de polyvalence cher au constructeur, qui annonce la K1 comme un véhicule destiné à remplacer les voitures actuelles dans leur usage quotidien.

Plusieurs batteries au programme

Avec la K1, Matthias Goldenberg ambitionne de proposer une alternative crédible aux voitures traditionnelles pour les personnes n'ayant pas nécessairement les moyens d'accéder aux véhicules électriques tels qu'ils existent aujourd'hui. « Notre volonté est de remplacer la Mégane ou la Golf du foyer. La nouvelle Citroën Ami, bien qu'elle soit une véritable inspiratrice pour nous, n'est pas vraiment une concurrente de la K1 car elle n'a pas vocation à supplanter ces véhicules du quotidien. Pour le faire, il faut pouvoir rouler plus vite et offrir quatre vraies places et du coffre. C'est ce que proposera notre futur modèle », explique notre interlocuteur.

Media Image Image Les éléments communiqués par Kate ne sont pour l'instant qu'esthétiques. Les caractéristiques de la plate-forme ou des batteries ne sont à ce jour pas connues. Kate Media Image Image Difficile de savoir quelle partie du véhicule montre ce cliché. Le matériau mis ici en évidence a en tout cas le même aspect que celui employé pour les arches de roue et le bas de caisse. Kate

Pour parvenir à une telle polyvalence, Kate a développé une plate-forme dont le dirigeant affirme qu'elle peut offrir « jusqu'à 600 km d'autonomie ». Mais la K1, qui donnera lieu par la suite à des micro-utilitaires, ne profitera pas d'un tel rayon d'action. Matthias Goldenberg indique que la marque compte néanmoins proposer plusieurs batteries au choix sur son quadricycle afin de « coller aux usages de la clientèle ». Le modèle standard, qui sera vendu à moins de 15 000 € TTC hors bonus écologique, promettra au moins 200 km d'autonomie. On ignore encore quelles seront les batteries et les autonomies associées sur les variantes les plus endurantes, dont les prix ne sont eux aussi pas encore dévoilés.

Les premières livraisons prévues avant fin 2024

Le calendrier de lancement de la K1 se précise. Elle sera présentée à la fin de l'été 2023. Les modèles de présérie seront assemblés pour le troisième trimestre 2024. La production en série commencera au début du quatrième trimestre 2024. Les premières livraisons devraient intervenir dans la foulée, avant la fin de l'année 2024. Le constructeur annonce qu'il s'attaquera, dans un premier temps, au marché français avant de viser des ventes dans toute l'Europe à l'horizon 2026, date à partir de laquelle il projette de produire 40 000 unités par an.

