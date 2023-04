Kia annonce le lancement de 15 véhicules électriques d’ici à 2027 A l’occasion de son Investor Day 2023, Kia a dévoilé son plan stratégique pour les quatres années à venir. Le constructeur sud-coréen met l’accent sur l’électrification avec le lancement d’une gamme de 15 modèles électriques d’ici à 2027. Le premier d’entre eux, l’EV9, est prévu pour la fin de cette année.

Un peu plus de deux ans après avoir dévoilé sa feuille de route, baptisée « Plan S », Kia présente aux investisseurs sa stratégie pour les quatre prochaines années. Cette dernière va s’articuler autour de quatre piliers : le développement de la connectivité et de la conduite autonome, la mise en place de services de mobilité et la transition vers l’électrique. Concernant ce dernier point, le constructeur a annoncé le lancement de 15 véhicules électriques d'ici à 2027. Parmi ces modèles, il y a l'EV9, récemment dévoilé et qui sera commercialisé en Europe à la fin de cette année. L’EV5 est attendu pour l'année suivante. Kia a confirmé également la commercialisation d'une version GT haute performance pour chacun de ses modèles.

Kia s'est fixé comme objectif d'atteindre un million de modèles électriques vendues pour l'année 2026. Ce qui représenterait une augmentation de 25% par rapport aux volumes écoulés en 2022. D'ici à 2030, il ambitionne même d'en vendre 1,6 million d'unités, avec la volonté de devenir l’une des premières marques en matière de vente de véhicules électriques dans le monde.

Les objectifs de Kia :

2023 : objectif de ventes annuelles de 3,2 millions d’unités (+10,3 % par rapport aux résultats de 2022)

objectif de ventes annuelles de 3,2 millions d’unités (+10,3 % par rapport aux résultats de 2022) 2024 : exploitation de la première usine dédiée à la production de véhicules électriques à Gwangmyeong

exploitation de la première usine dédiée à la production de véhicules électriques à Gwangmyeong 2026 : objectif de ventes annuelles de 1 million d’unités d'électriques, soit 25 % du total des ventes

objectif de ventes annuelles de 1 million d’unités d'électriques, soit 25 % du total des ventes 2030 : objectif de ventes annuelles de 1,6 million d’unités d'électriques, soit 37% du total des ventes mondiales.

Développement de technologies et réduction des coûts

A sa sortie, l’EV9 sera le premier modèle Kia à intégrer la conduite autonome de niveau 3. Elle permettra une conduite sans intervention du conducteur, mais elle ne sera disponible que dans certaines conditions, notamment sur autoroute. En 2024, des mises à jour du système de navigation devraient permettre d'augmenter la vitesse maximale en conduite autonome. La prochaine évolution interviendra en 2026 grâce à la technologie HDP2 qui permettra d'avoir une navigation de haute précision.

Kia cherche à réduire ses coûts de production pour limiter la hausse des prix de ses modèles. Pour y parvenir, la marque veut réduire le coût des batteries de 25% d'ici à 2026 (par rapport à 2018) et de 55% en 2030. La réduction des coûts pourrait même atteindre 70% pour la partie motorisation et système de recharge. L'objectif final étant de faire baisser le ticket d’entrée de ses véhicules électriques. Pour info, le modèle électrique le moins cher dans la gamme actuel (la Kia e-Soul) débute à 38 840 €, après déduction du bonus écologique de 5 000 €.

